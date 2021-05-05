Чествование лауреатов конкурса Белорусского союза журналистов «Золотое перо» прошло сегодня в Минске. Победителями стали 18 корреспондентов в десяти номинациях.

За разработку актуальных проблем общественно-политической жизни премии им. Булацкого была удостоена и главный редактор районной газеты «Авангард» Ирина Палубец. Символично, что именно сегодня, в профессиональный праздник работников печати, исполняется 100 лет со дня рождения первого декана факультета журналистики БГУ Григория Булацкого. Сегодня без имени Григория Васильевича просто невозможно представить отечественную журналистику.

Для белорусских журналистов фамилия Булацкий значит примерно то же, что для российского кинематографа фамилия Михалков. Это династия. Григорий Васильевич Булацкий — основатель факультета журналистики БГУ. Один его сын, Вячеслав Григорьевич, доцент, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания журфака, учил профессионалов и продолжает готовить новые кадры для СМИ. Другой, Сергей Григорьевич, был заместителем министра информации, теперь генеральный директор телеканала «НТВ-Беларусь».

Лауреатами «Золотого пера» также стали еще 2 представителя Гомельщины. Так, редактор социально-экономического отдела «Гомельскай праўды» Роман Старовойтов стал обладателем премии «За лучший цикл работ в художественно-публицистических жанрах», а заместитель директора ТРК «Гомель» Елена Василюк удостоена премии в номинации «За лучший цикл работ в радио- и тележурналистике».

К слову, премии конкурса «Золотое перо» присуждаются ежегодно за высокопрофессиональные работы, опубликованные в республиканских, областных, городских и районных СМИ, прозвучавшие в теле- и радиопередачах, которые ярко показывают образ современника, раскрывают острые проблемы общественного звучания, отличаются журналистским мастерством и зрелостью.