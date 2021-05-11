Так, с 1 января текущего года в состав земель, которые не признаются объектами обложения земельным налогом, включены (абз. 7-8 п. 2 ст. 238 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК-2021):

▶ земельные участки общего пользования некоммерческих организаций, созданных для ведения коллективного садоводства и (или) огородничества и осуществляющих свою деятельность на основе членства граждан;

▶ свободные (незанятые, нераспределенные среди членов организации) земельные участки дачных кооперативов, некоммерческих организаций, созданных для ведения коллективного садоводства и (или) огородничества и осуществляющих свою деятельность на основе членства граждан.

Кроме того, согласно пп. 1.32 ст. 239 НК-2021, освобождаются от земельного налога у плательщиков-организаций земельные участки, предоставленные дачным кооперативам, садоводческим товариществам, а также иным некоммерческим организациям для целей, связанных с коллективным садоводством и (или) огородничеством, в части площадей земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических лиц, указанных в пп. 7.2 и 7.3 п. 7 ст. 239 НК-2021. К ним относятся земельные участки, находящиеся в фактическом пользовании членов многодетных семей; военнослужащих срочной военной службы; проходящих альтернативную службу; участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах»; достигших общеустановленного пенсионного возраста или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста; инвалидов I и II группы; несовер-шеннолетних детей; признанных недееспособными.

Также п. 5 ст. 2 Закона от 29.12.2020 №72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» установлено, что указанные нормы распространяют свое действие на отношения, возникшие до 1 января 2021 года.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА