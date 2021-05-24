21 мая в районном Доме культуры прошел творческий вечер, посвященный 20-летию народного фольклорного коллектива «Сябрына»

Атмосфера праздника чувствовалась с самого начала концерта, и немалую роль в этом сыграла ее ведущая Ирина Куница.

В числе приглашенных гостей была заместитель председателя районного совета депутатов Наталья Прищепова, которая тепло поздравила участников коллектива и вручила всем памятные грамоты.

Также юбиляров поздравили председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова и председатель первичной ветеранской организации г.п. Уваровичи Любовь Родова.

В ходе творческого вечера вспоминали об истории создания коллектива, о тех, кто стоял у его истоков, и какой творческий путь был пройден. Так же слова благодарности были сказаны в адрес каждого из участников коллектива. Своих друзей поздравили вокальный ансамбль «Уваровчанка», а также народный ансамбль народной песни «Верас».

Юбилейный вечер прошел в атмосфере тепла и доброжелательности, в душевном творческом общении с песнями, танцами, выступлениями коллективов и поздравлениями.

Ирина ШУТОВА

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