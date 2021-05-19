Практически ежедневно в наших дворах хулиганит мелочь или хулиганят «по мелочи». Поцарапанные авто, разбитые стекла, перевернутые скамейки, согнутые в бараний рог металлические конструкции… Развлечения ради или из-за незнания закона?

Истории о том, что кто-то из пацанят во дворе смеха ради царапнул гвоздем по машине, весьма не редки. И если родители пытаются найти объяснение поступку своего чада, мол, не со зла ведь, баловство обыкновенное… Но не трудно представить, как трансформировалось бы «логичное объяснение» родителя, если бы картина появилась на его собственном авто.

Первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев поясняет, что хулиганство – это общественно опасное активное поведение. Это понятие включает три признака. Во-первых, это грубое нарушение общественного порядка, во-вторых, явное неуважение к обществу и, в-третьих, применение насилия или угрозы его применения либо уничтожение или повреждение чужого имущества.

Яркий пример. 22 апреля в Гомеле 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения в сквере около кинотеатра «Мир» по улице Ильича повредил скамейку. Но этого ему показалось мало. «Герой» стал наносить удары по саженцам деревьев, кольям, их поддерживающим. Не понравилась ему и информационная табличка – была снесена с одного удара. После чего парень скрылся. Прибывший наряд ППСМ Новобелицкого РОВД его приметы установил, а вскоре и задержал. В результате было возбуждено уголовное дело по факту совершенного хулиганства. Конечно же, суд учтёт тот факт, что парень ранее уже был судим за кражу.

За умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство) предусмотрены общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Из этой же серии. 14 февраля в Калинковичах 17-летний местный житель из хулиганских побуждений умышленно и беспричинно нанёс ранее незнакомому 16-ти летнему учащемуся средней школы несколько ударов в область головы. Завершил «каратист» показательное выступление ударом коленом в область лица подростка. Нарядом ППСМ РОВД парень был задержан на месте. 9 марта следователями было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ну ладно молодёжь геройствует – толком жизни ещё не видела. А когда пожилой человек лезет в драку, это как?

4 апреля в Жлобине в городском автобусе 64-летний пенсионер отказался оплачивать проезд. В пьяном виде стал хамить кондуктору, по возрасту годящуюся ему в дочери. Дальше – больше. Дедуля повалил женщину на сидение в салоне автобуса и нанес несколько ударов в голову. Его поступок фемида также квалифицировала как хулиганство. И оно ему надо было? Из-за талончика стоимостью менее рубля.

14 февраля в том же Жлобине 20-летний парень пытался попасть без регистрации в общежитие. Однако вахтёр нарушать правила не стала и внесла установочные данные пьяного мужчины в журнал регистрации посетителей. Молодой человек от этого пришёл в неконтролируемую ярость. Выбежав на автомобильную стоянку около общежития, он нанёс удар по лобовому стеклу «Ауди-80», принадлежащую вахтёру. От этого все стекло пошло трещинами. Результат на выходе тот же – уголовное дело по факту хулиганства.

Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), могут грозить уже сроком до шести лет.

В агрогородке Люденевичи Житковичского района 3 января в местном кафе не на шутку разошёлся 24-летний местный житель. После конфликтной ситуации он стал толкать 29-летнего мужчину, а затем нанёс многочисленные удары руками и ногами. Владелец кафетерия и адекватные посетители питейного заведения попытались утихомирить дебошира, но сами стали объектами нападения. Расправившись с одним, хулиган пошёл с кулаками на тех, кто пытался пресечь его действия. Избив второго, вырвал доску из забора, стал нападать на владельца кафе. Благо тот успел увернуться от прямого удара. В продолжение пьяного куража хулиган запустил металлическое ведро в оконный стеклопакет, который просто разлетелся. Следователи квалифицировали его действия как злостное хулиганство.

В Добрушском районе в конце декабря прошлого года 18-летний парень вместе с 17-летним несовершеннолетним не придумали ничего лучше, чем разбить окна в заглохшем на дороге автомобиле «Фольксваген-Гольф». Владелец бросил его возле деревни Дубецкое, а на следуюший день чуть узнал свой автомобиль. Кроме стекол были повреждены и элементы кузова. Вот так учащиеся начинают новую жизнь – со злостного хулиганства.

Уместно здесь напомнить, что уголовная ответственность за хулиганство так же, как и за мелкое, наступает с 14 лет, так как данное правонарушение и преступление представляют повышенную общественную опасность.

А если в руках хулигана появилось оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия для причинения телесных повреждений, а также взрывчатые вещества или взрывные устройства либо прозвучала угроза их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Совсем свежий случай. 11 мая вечером в оперативно-дежурную службу УВД облисполкома поступило сообщение от граждан, что около одного из домов по улице Олимпийской областного центра происходит драка. На место незамедлительно выдвинулся наряд ППСМ.

Как рассказал 26-летний потерпевший, он вместе с супругой присел на лавочку около дома. Компания из трех мужчин сидела напротив. Один из них взял в руку кухонный нож и стал стучать им по ступеням около подъезда. Парень задал вопрос, зачем он это делает, люди ведь отдыхают… На вполне резонный вопрос последовал совсем неадекватный ответ. Двое из компании набросились на мужчину с кулаками. Повалив на землю, продолжили избивать ногами. Затем вообще приставили нож к горлу гомельчанина и потребовали извинений за его вопрос.

Вырвавшись, мужчина с супругой попытались скрыться в своей квартире. Агрессивная парочка преследовала их даже там. А вскоре с улицы в закрытое окно прилетела палка, разбив стеклопакет и попав жене в спину.

По приметам правоохранители задержали двух братьев, 30-ти и 37-ми лет. Потерпевший опознал неизвестных. Следователями возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.

Такую же оценку получили действия 31-летнего жителя агрогородка Уть Добрушского района. В изрядном подпитии у него случился конфликт с местным жителем. Он не придумал ничего другого, как используя емкость с бензином и маслом, облил соседские «Жигули» шестой модели и чиркнул спичкой. Машина загорелась, однако случайным свидетелем довольно быстро была потушена. Термические повреждения получила вся задняя часть автомобиля.

Кстати, большинство хулиганов «дебоширят» под влиянием алкоголя. В этот момент «герой» не осознает последствий, которые могут наступить в результате его действий. Важнее — проявить и продемонстрировать свою пьяную удаль и бесчинство. Но состояние алкогольного опьянения является для суда и следствия отягощающим обстоятельством.

В Ельске 25-летний парень 8 апреля текущего года отдыхал в городском парке. Пьяному парню не понравились двое школьников, проходивших мимо. В «воспитательных» целях он нанёс удары в грудь и лицо одному и второму. Ребята 15-ти и 16-ти лет обратились в правоохранительные органы. Оправдания что не хотел, был сильно пьян, услышали. К сведению приняли. Но уголовное дело по факту хулиганства возбудили.

Ситуаций много, закон — один.

Хулиганство, связанное с повреждением автотранспорта (повреждение лакокрасочного покрытия, проколотые колеса, разбитые стекла) также сегодня не редкость. Наверняка в каждом дворе были такие случаи. Порой на дефицитных дворовых парковках разворачивается настоящая «война». Но даже малая «шалость» в виде прокола или пореза колеса авто соседа не остается безнаказанной. Некоторые «народные мстители» думают, что останутся безнаказанными и их не найдут.

— Не стоит забывать, что многие дворовые территории сегодня оборудованы системами видеонаблюдения. Большинство граждан уже сделали для себя вывод, что затраты на установку камер видеонаблюдения несоизмеримы с ущербом, которые они могут понести в результате хулиганских действий в отношении их имущества. Даже сам вид видеокамер вполне может остановить хулигана, ну а в крайнем случае, с их помощью ускорит поиск злоумышленника. Не стоит забывать и о том, что таких «героев» любят поснимать на свои смартфоны и случайные свидетели. А качество съемки некоторых телефонов на сегодня может составить конкуренцию даже стационарной камере. Да и автомобиль сегодня с видеорегистратором, срабатывающим на движение, уже далеко не редкость, — объясняет первый заместитель начальника УВД облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев.

— Это позволяет милиции впоследствии не только найти и идентифицировать хулигана, но даже после размещения видео в сети интернет многие из них сами бегут в милицию покаяться в содеянном. И помощь граждан в борьбе с хулиганьем является неоценимой для правоохранителей.

По статистике, около 40% хулиганств связаны именно с повреждением либо уничтожением чужого имущества. В то же время, многие подростки, обвиняемые по уголовным делам о хулиганстве, наивно полагали, что, разбивая окна в чужих домах, царапая лакокрасочное покрытие транспортных средств либо прокалывая колеса автомобилей, совершая иные подобные действия, не понесут уголовной ответственности.

Тут стоит пояснить, что любые умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, уголовным законом квалифицируются как уголовно наказуемое деяние (хулиганство). Ответственность наступает даже тогда, когда при совершении хулиганства никто, кроме самого правонарушителя, не присутствует. Однако он должен сознавать, что результат его действий все равно станет очевиден.

Не стоит забывать тот факт, что помимо неприятностей в виде административного или уголовного процесса, хулигану придется возмещать не только причиненный им материальный ущерб, но зачастую и расходы, связанные с компенсацией морального вреда потерпевшим.

ОИОС УВД