28 мая в Бушевской школе состоялась семейная спортландия «Физкульт-УРА! Здоровая семья в тренде ВСЕГДА!», приуроченная Международному дню защиты детей

Ребята вместе с родителями соревновались в скорости, ловкости и смекалке. С 2017 года семейные спортландии стали доброй традицией в Бушевской школе. Юлия Ковалёва (мама учащихся 1, 5, 11 классов) поделилась впечатлениями после мероприятия: «Мы с семьёй уже третий год принимаем участие в семейных спортландиях. Это прекрасная возможность провести время с детьми весело, активно и полезно. От имени всех родителей выражаю благодарность Администрации школы, а также организаторам спортландии Любови Городной и Виталию Титюку за то, что прививают не только детям, но и родителям любовь к здоровому образу жизни!»