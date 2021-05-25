Работа кипела в начальной школе и на игровой площадке в м-не Восточный, между домами 4 и 4а. На школьной территории активисты БСЖ высадили разноцветные петунии и покрасили турники.

Как отметила председатель РО ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко, республиканская акция «Дарим радость» в нашей стране проходит впервые, приурочена ко Дню защиты детей и направлена на создание условий для активного отдыха и укрепления физического здоровья детей. С 16 по 31 мая по всей стране женщины наводят порядок на дворовых территориях и детских игровых площадках, красят лавочки и турники, высаживают цветы и облагораживают клумбы. Продлится миссия добра до 1 июня. На Будакошелевщине порядка ста активисток женской организации уже успели поработать на благоустройстве спортивных площадок на территориях школ района, чтобы ребята могли весело и безопасно проводить летнее время.

В этот же день в жилом микрорайоне активисты «Белой Руси» также приводили в порядок детскую площадку. К ним подключились и неравнодушные местные жители. Горка, качели, песочница за час дружной работы преобразились до неузнаваемости. Кстати, краской, кисточками, перчатками организаторы обеспечили всех желающих прямо на месте. Достойную помощь взрослым оказали и юные будакошелевцы. Маша Коленчук, Женя Савенок и Арсений Габис работали наравне со старшими и, как только высохнет краска, с удовольствием испытают обновленное оборудование на детской площадке.

Хороший пример, как известно, всегда заразителен. К женской общественности и «Белой Руси» в скором времени присоединятся и другие общественные организации – БРСМ и профсоюзы.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец