28 мая в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «Сохраним наше будущее!», направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул.

На территории Гомельской области за четыре месяца текущего года произошло 10 (-5; с 15 до 10) дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 10 (-6; с 16 до 10) детей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

С участием детей-пешеходов совершено 5 (6; -1) ДТП, в которых 5 (6; -1) несовершеннолетних получили травмы.

С участием детей-пассажиров совершено 4 (6; -2) ДТП, в которых 4 (7; -3) детей травмированы.

С участием детей-велосипедистов дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

По вине несовершеннолетних совершено 1 ДТП, в котором 1 несовершеннолетний, являясь водителем, получил различные травмы.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, каждый из нас мечтает вырастить своего ребенка умным, добрым и, конечно же, здоровым. О здоровье своего малыша родители начинают заботиться с первых дней его жизни. В это же время необходимо начать заботиться и о безопасности ребенка на дороге.

Дети в большинстве своем очень активные, непоседливые, им хочется резвиться, бегать, играть. Наша задача как взрослых уберечь их от возможной беды. Недостаточное внимание к собственному ребенку может привести (а в некоторых случаях, к сожалению, и приводит) к трагедии. Поэтому, помните! Судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь он пассажир и подвергается такой же или даже большей опасности, чем взрослые, так как его организм ещё достаточно хрупок.

Согласно действующему законодательству, а именно пункту 178 Правил дорожного движения Республики Беларусь, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

При резком торможении и столкновении автомобиля даже на скорости 50 км/час вес пассажира, увеличивается в несколько десятков раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже около 300 кг.

Однако взрослые по-прежнему нарушают Правила дорожного движения и продолжают пренебрегать средствами пассивной безопасности.

Еще одной проблемной темой с приходом весеннее-летнего периода является — велосипедный травматизм. Именно в этот период увеличивается количество ДТП с участием юных велосипедистов. Поэтому каждый родитель, прежде чем купить своему ребенку велосипед должен обучить ребенка Правилам дорожного движения. Никто не может заменить родителей при обучении ребенка дисциплинированному поведению на дороге, соблюдению им правил безопасности!

Вы должны объяснить ребенку основные правила:

кататься на велосипедах лучше всего во дворах или в жилой зоне, где мало автомобилей и невозможно развить большую скорость;

ездить необходимо по специальным велосипедным дорожкам, а если их нет — по тротуарам, не мешая пешеходам;

проезжая часть дороги — не место для езды на велосипеде;

выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги в случае необходимости разрешено только детям, достигшим 14 лет;

необходимо обязательно пользоваться средствами защиты: шлемом, наколенниками, налокотниками, накладками на запястье, а также в темное время суток повязками, поясами, жилетами со световозвращающими элементами.

Основной причиной детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей является недостаточный контроль со стороны родителей за поведением детей, а также невнимательность самих детей.

Дорогие родители! Вы ответственны не только за себя, но и за жизнь и благополучие вашего ребенка. Поэтому как можно чаще напоминайте ребенку основные правила поведения:

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома