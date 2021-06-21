Всё дальше время уносит нас от тех далеких и страшных событий, связанных с Великой Отечественной войной. К счастью, есть еще среди нас те, кто прошел сквозь кровавое пекло войны, выстоял, выжил и готов поделиться своими воспоминаниями с другими. Среди них малолетняя узница фашистских концлагерей Валентина Коваленко.

В этом году Валентина Николаевна отметила свое 93-летие. Родилась она в многодетной семье на хуторе Боровое, что в Октябрьском районе. Казалось бы, ничто не могло омрачить размеренный уклад сельской жизни, но первая беда пришла в семью в период коллективизации. Их, крепких хозяйственников, раскулачили. Мельницу, всю домашнюю живность – волов, лошадей, коров, овец и птицу – у них забрали и выселили из дома, построенного своими руками.

Родители с семью детьми были вынуждены поселиться в соседней деревне Жуковичи и вступить в колхоз имени Кирова. Они не боялись никакого труда, поэтому брались за любую работу: жали, косили, пололи. Через какое-то время им, как многодетной семье, выделили телку и 60 соток земли. Жизнь понемногу начала налаживаться. Наша героиня пошла в школу.

Спустя несколько лет глава семейства принял решение завербоваться с семьей на заработки в Омск, даже дом успели продать. Однако планы их вероломно разрушила война. Отца, Николая Михеевича Коваленко, как военнообязанного и участника двух войн – Финской и Польской, в первых рядах призвали на фронт. Но долго повоевать ему не пришлось, он был убит где-то под Лоевом. О точном месте его захоронения семья ничего не знает по сей день.

Старший брат Леонид на момент начала войны находился в военном училище. В 1942-м он попал на фронт, прошел всю войну, был ранен и контужен, награжден многочисленными наградами. Домой вернулся только в 1947-м. Валентина Николаевна и сегодня помнит ту далекую встречу с ним через долгих 9 лет после разлуки. Брат не сразу узнал единственную сестренку, бежавшую ему навстречу. И это неудивительно, ведь она не только повзрослела, но и прошла сквозь кровавое пекло фашистского концлагеря. Повоевать довелось и еще одному брату из семьи Коваленко, Василию, военные версты которого начались в 44-м, а закончились только в 49-м.

– Последние годы все чаще и чаще вспоминаю о войне. Раньше не хотелось ворошить прошлое, было слишком больно. Да и в круговерти житейских будней было не до воспоминаний. Сейчас, когда столько лет позади, когда душевные раны немного затянулись, хочется рассказать о пережитом близким. Пусть знают и помнят, какой страшной ценой нам достались Победа, свобода и независимость, – делится Валентина Николаевна. – Когда сам прошел через такое адское пекло, понимаешь, что мир на земле – ни с чем не сравнимая ценность и богатство.

Немцы практически сразу заняли нашу деревню. Мы были вынуждены оставить им дома, скот они тоже отобрали. Урожай на полях был уничтожен взрывами и вражеской техникой. Спасаясь от частых бомбежек и фашистских зверств, мы прятались в лесу вплоть до рокового 1944-го, когда нас схватили и отправили на верную гибель. Там же, в лесной землянке, от простуды, голода и холода умер мой самый младший брат Николай. В феврале 44-го нас схватили и прямо из леса повели колонной в сопровождении собак и автоматчиков в сторону Озаричей. Самых маленьких и стариков везли в грузовых машинах. И сейчас помню, как шестилетний братик Александр нес за спиной чугунок и подбадривал нас, не зная того, что домой он больше не вернется.

Прибыв на место, мы увидели участок, огражденный колючей проволокой. Снег, холод, мокрая земля – это не самое страшное испытание, с которым нам пришлось столкнуться. Наломав еловых веток, мама положила их на землю, чтобы мы не сидели в воде, натянула подстилку в виде палатки, что хоть немного спасало от пронизывающего ветра. А еще у нас с собой была маленькая подушечка и немного еды – всё это помогло нам выжить. Воду брали из речушки, хотя пригодной для питья она не была. Живые вперемешку с мертвыми – вот что можно сказать о том времени. Иногда фашисты бросали хлеб, как животным, а порой вместо буханок летели кирпичи. Видимо, так они развлекались, наше отчаяние и страдания приносили им удовольствие.

19 марта 1944-го года советские войска освободили узников озаричской машины смерти. Потом были карантин и госпиталь в Речице, где от тифа умер брат Александр. Наша героиня выжила вопреки всему, переболев тифом, желтухой и дизентерией. Около двух месяцев они приходили в себя и возвращались к жизни. Из госпиталя их отправили в Хойникский район, чтобы там они смогли пойти на поправку. Через полтора месяца их родную деревню освободили.

Мать с тремя детьми вернулись домой. Путь пролегал через изменившие их жизнь Озаричи. В деревню уже возвратились некоторые жители. Дом семьи Коваленко был разобран фашистами на бревна, из которых они строили укрытия. Семья вынуждена была поселиться в небольшой хозпостройке, в которой прожили 8 лет.

До войны Валентина Николаевна успела окончить только 3 класса, а после нее было уже не до учебы. Надо было вставать на ноги, трудиться и восстанавливать из руин сельское хозяйство. С 17 лет она работала в полеводческой бригаде. Замуж вышла в 28 за своего односельчанина и однофамильца, на долю которого также выпало испытание Озаричами. К слову, из их деревни 29 человек прошли через этот концентрационный лагерь, из них в живых сейчас осталась только она одна.

С супругом они вместе прожили 54 года, но болезни, последствия того страшного времени дали о себе знать. В 2010-м его не стало. Жизнь никогда не баловала эту сильную духом женщину, а судьба не раз приносила ей испытания: тяжелое детство, война, изнурительная физическая работа за трудодни, а потом еще и потеря четверых детей. Не сломалась, выстояла, все пережила… Но были и хорошие моменты в ее долгой жизни. С супругом они жили в любви и согласии, родили и воспитали пятерых детей. Сейчас у Валентины Николаевны семеро внуков и 11 правнуков.

По словам женщины, выжить и выстоять ей помогла вера в Бога. Она и сегодня каждое свое утро начинает с молитвы, несмотря на болезни, лекарствам предпочитает глоток святой воды.

– Вера в Бога, труд, доброта и сострадание, забота о ближних – это неотъемлемые части моей жизни. Последние 11 лет из-за проблем со здоровьем обо мне заботится единственная дочь Светлана. Частенько в гости наведываются внуки и правнуки. Сейчас есть возможность достойно встретить старость. Не перестаю благодарить нашего Президента за заботу о пожилых людях, а молодежь хочу призвать беречь и ценить мир, который так тяжело нам достался. Будьте добрее, терпимее друг к другу, цените жизнь, – отметила бывшая узница фашистского концлагеря Валентина Коваленко.

Огражденный проволокой конвейер смерти «Озаричи» был создан для того, чтобы избавиться от инфекционных больных, калек, стариков, женщин, имевших более двух детей, детей младше десяти лет, и всех тех, кого вермахт считал нетрудоспособным. По чудовищному замыслу фашистов мирное население должно было стать «живым щитом» и бактериологическим оружием против наступающих войск Красной Армии.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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