Корреспондент «НГ» случайно встретил российских велотуристов возле Храма Святой Живоначальной Троицы в Ельске. Оказалось, отец и сын Владимир и Федор Гриневы преодолели больше 4 тыс. километров, чтобы впервые побывать на исторической родине…

— До войны семья моего дедушки и бабушки жила в Ремезах, — рассказывает Владимир Гринев. — В семье Шевцовых было 8 детей. Двое старших Захар и Надежда были уже взрослые, имели свои семьи, поэтому остались здесь, а наш дедушка уехал сам и увез шестерых детей в Новосибирск. Никогда до этого не был в Беларуси, а всегда очень хотелось посмотреть на свою историческую родину, увидеть, что такое Полесье своими глазами.

Но путь был не из легких! Туристы летели на самолете из Новосибирска до Москвы, потом на поезде ехали до Минска. Уже из Минска на дизеле добирались до Гомеля, а оттуда на велосипедах приехали сюда — в Ельский район, в деревню Ремезы.

yelsk.by