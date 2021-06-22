Жара, тяга к воде и беспечность людей привела к печальным последствиям. Как сообщил первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев, за последнюю неделю июня на Гомельщине утонуло 5 человек. Причем на пляжах, где несут службу сотрудники милиции и ОСВОД, трагических происшествий удалось избежать. Печально и то, что один из утонувших является несовершеннолетним.

15 июня около агрогородка Жгунь Добрушского района в озере утонул 13-летний мальчик. На берегу осталась его одежда и рюкзак. Вскоре из воды извлекли труп шестиклассника.

17 июня в четверг Житковичский РОВД с заявлением о розыске сына обратился житель города Турова. Мужчина рассказал, что его 33-летний родственник ушёл купаться на реку Припять и с того момента исчез. Правоохранители обследовали берег реки и обнаружили велосипед, майку, сланцы и рюкзак пропавшего. К сожалению, вскоре был обнаружен в воде труп мужчины. Это место также не входило в список разрешённых для купания.

На следующий день свою подругу искала медсестра одной из гомельских больниц. 18 июня 46-летняя женщина, тоже медсестра, ушла вечером купаться на Сож вблизи деревни Ченки и исчезла. На берегу сотрудники милиции нашли только одежду женщины. Два дня шли поисковые работы. Труп женщины течением унесло в урочище около деревни Бобовичи.

В Жлобинском районе 19 июля в озере «Осушное» вблизи деревни Четверня утонул 33-летний мужчина. Этим же днём трагическую статистику утоплений пополнил факт и в Светлогорском районе. В необорудованном для купания месте в реке Березина утонул 29-летний рабочий местного комбината. Сотрудниками ОСВОД тела из воды извлечены.

Милиция и ОСВОД в очередной раз просит быть внимательными и осторожными возле водоемов, заходить в воду только в специально предназначенных для этого местах. Необходимо помнить, что вода ошибок не прощает. Анатолий Васильев отметил, что сотрудники милиции ежедневно с учетом погодных условий осуществляют рейдовые мероприятия по местам отдыха у водоемов, в том числе с специалистами ОСВОД. Полковник милиции уточняет, что особое внимание будет уделено профилактике пьянства на водоёмах. Не секрет, что именно алкоголь добавляет гражданам самонадеянности и определённого геройства. А это первый шаг к трагедии. Милиционеры напоминают, что к данной категории граждан будут применяться административные меры наказания. И просто предупреждением здесь вряд ли ограничатся. Только за 19 и 20 июня в области в местах массового отдыха граждан на водоёмах было выявлено более 100 фактов распития алкогольных напитков. А всего за прошедший месяц выявлено 544 административных правонарушений.

Правоохранители также просят граждан принимать водные процедуры в местах, специально оборудованных для этого. Ведь там обязательно будет присутствовать сотрудник спасательной службы. Как видно, на Гомельщине все трагические факты утоплений за прошедшую неделю произошли в местах не предназначенных для купания. И следите за своими детьми. Около воды не оставляйте их без присмотра ни при каких условиях.

ОИОС УВД