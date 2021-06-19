Лето – не только самые длинные каникулы в году, но и хорошая возможность провести время с пользой, да еще и заработать себе на карманные расходы. А как это делают студотрядовцы из средней школы №1 райцентра, а также учащиеся Бушевской и Пенчинской школ, «Авангард» узнал, побывав в летних лагерях труда и отдыха дневного пребывания.

Хорошие возможности для трудоустройства ребятам предоставляет Белорусский республиканский союз молодежи. Так, с 14 июня приступили к работе сразу два студенческих отряда. Например, бойцы экологического отряда «Зеленоград» имени Павла Головачева из средней школы №1 райцентра заняты наведением порядка на городских мемориалах и благоустройстве города. Рабочие места юношам и девушкам традиционно предоставил КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», где лишние рабочие руки в летний период весьма кстати. Да и сами ребята всегда охотно оказывают помощь коммунальщикам, желая внести свой вклад в благоустройство райцентра.

Вячеслав Попов в студотрядовском движении участвует впервые и признается, что ему всегда интересно пробовать что-то новое. Юноша никогда не остается в стороне от общественно-полезных дел. По его мнению, это еще и возможность обрести новых друзей, весело и с пользой провести время и, конечно, заработать.

Трудовой семестр также открыли учащиеся Кривской школы из сельскохозяйственного отряда «Патриот» имени Марата Казея. Бойцы отряда пришли на помощь родному хозяйству, где занимаются видовой прополкой. Помощь сельхозпредприятию также окажут и студотрядовцы из Гусевицкой школы, благоустраивая территорию фермы, расположенной в их населенном пункте. К слову, в июле и августе к работе приступят еще 7 студотрядов.

В лагере труда и отдыха «Умелые ручки» Бушевской школы с утра кипит работа. 10 мальчишек и девчонок кроят, строчат на швейной машинке и занимаются вышивкой. Как отмечает учитель трудового обучения Елена Прокопенко, ребята всегда охотно и с большим удовольствием посещают лагерь труда и отдыха. Пятый год подряд в школе при финансировании управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома реализуются трудовые проекты. За это время руками старшеклассников были пошиты сценические костюмы для детского сада и школы, сделаны новые стенды. Не стал исключением и нынешний год. В рамках летней оздоровительной кампании здесь реализуется трудовой проект по пошиву 23 комплектов постельного белья для детского сада и вышивке десяти картин, которые украсят интерьер учебного заведения.

Признаюсь, мне весьма непривычно было увидеть мальчишек за швейной машинкой и вышивкой. А между тем, по словам Елены Михайловны, со старшеклассниками Андреем Новиковым и Олегом Алексеенко в мастерстве не каждая девчонка может сравниться. И если первому подвластна ювелирная и точная работа, требующая терпения и усидчивости, такая как вышивка крестом, то второй мастерски освоил работу на всех видах швейных машин.

– Мы бы не делили занятия на мужские и женские – это субъективное понятие. С одинаковой легкостью мы шьем и вышиваем, а также благоустраиваем школьную территорию. К тому же, занимаясь интересным и полезным делом, можно еще и заработать. Так как в этом году мы закончили школу и собираемся поступать учиться на техников-механиков в местный колледж, деньги придутся весьма кстати, – рассказали ребята.

А вот Татьяне Новиковой, учащейся 10 класса, которая посещает лагерь труда и отдыха второй год, полученные знания и умения помогли определиться с будущей профессией. После окончания школы она планирует получить профессию швеи.

По-настоящему жарко на территории зерносклада №1 в Пенчине – здесь наводят порядок ребята из лагеря «Колосок». Для учащихся Пенчинской школы стало доброй традицией помогать родному хозяйству.

С начала работы лагеря юные помощники уже пропололи цветочные клумбы возле конторы. Сейчас перед ними стоит не менее важная задача – подготовить территории зерносклада к приемке нового урожая зерновых культур. Порядок должен быть не только во дворе, но и на складах, поэтому траве и мусору объявлен бой.

Александра Курицкая впервые принимает участие в трудовом лагере, но никакой работы не боится, поэтому с травой справляется с легкостью. Девушка признается, что большим стимулом хорошо трудиться служит желание заработать свои первые деньги.

А для Кристины Черняк это уже второе трудовое лето. Будущая десятиклассница считает, что его нужно проводить с пользой не только для себя, но и для других. Помощь родному хозяйству – отличный тому вариант, а заработанные деньги станут хорошим подспорьем прикупить обновок к новому учебному году.

К слову, в нынешнем году свою лепту в благоустройство и наведение порядка на территории сельхозпредприятия внесут и учащиеся Глазовской школы.

Как видите, для того, чтобы заработать свои первые деньги и провести лето с пользой, многого не нужно. Главное – это желание трудиться и возраст от 14 лет и старше.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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