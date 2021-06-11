На конкурс было подано 104 заявки, представлены 174 работы и авторские концепции. Каждая из них – оригинальна и интересна. Лучшей была признана работа «Мы» дизайнера Виталия Ортюха. Представленный на конкурс логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька – одного из символов нашей страны. Слоган работы: «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «МЫ» – белорусского народа».

День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). Соответствующий Указ №206 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. Документ вносит изменения в Указ №157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».

«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – рассказали в пресс-службе Президента.

Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.

«Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности», – заявили в пресс-службе.

Подготовила Наталья НИКОЛАЕВА