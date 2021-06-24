В Буда-Кошелевском районе провели рейд по водоемам, чтобы предупредить несчастные случаи

Установившаяся аномальная жара манит к водоемам. Соблюдают ли наши граждане правила поведения на воде, выясняли заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и начальник РОВД Виталий Подзерун, которые вместе с корреспондентом районной газеты провели рейд по водоемам.

24 июня они побывали в местах, запрещенных для купания в райцентре, Морозовичах, Красном Знамени и Широком. Напомним, в Буда-Кошелевском районе официально разрешено купаться только в Коммунаре.

Людей у водоемов много. Кому-то хватает солнца и воды, а кто-то несет с собой спиртное. А пьяному, как известно, море по колено. Здесь имеют место бравада и заплывы на спор, ныряния. С такими у инспектирующих, как правило, разговор короткий: водворение в изолятор временного содержания до полного протрезвления и составление административного протокола. Так, 24 июня 9 граждан с водоема, расположенного за железной дорогой в райцентре, были доставлены в изолятор Буда-Кошелевского РОВД.

Заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома Геннадий Вамбриков отметил:

– С начала купального сезона субъекты профилактики практически ежедневно патрулируют места отдыха у воды и дикие не оборудованные места. Именно в последних чаще всего происходят трагедии. Пренебрежение правилами безопасности, оставление детей без присмотра, распитие спиртных напитков у водоемов – главная причина несчастных случаев на воде. С целью их предотвращения субъекты профилактики регулярно проводят рейды по местам, запрещенным для купания. В ходе данных мероприятий гражданам рассказываем о правилах поведения на воде, информируем о последствиях пренебрежительного отношения к собственной безопасности, просим родителей следить за своими детьми, не пускать подростков одних на пляж. Надеемся, что жители района будут демонстрировать ответственное поведение, и их летний отдых не омрачат неприятные инциденты.

К слову, в местах массового купания выявили 2 детей без присмотра взрослых. Родители подростков установлены, с ними проведут профилактические беседы. Составлены административные протоколы.

Воспитатель группы продленного дня средней школы №1 Галина Валюшенко осуществляет мониторинг на водоеме, расположенном за железной дорогой в райцентре. Ее главная задача — не допустить нахождение вблизи водоема несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых.

Тарой из-под горячительных напитков буквально под каждым кустом

На водоеме в Морозовичах многолюдно,но пьяных или детей без сопровождения взрослых нет.

А это уже Широкое. Тоже купаются, но под присмотром взрослых.