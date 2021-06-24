В областном центре в СИЗО №3 началось рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова, Николая Статкевича, Артема Сакова и Игоря Лосика. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

В Гомель приехали лица из представительств Евросоюза, США и Великобритании. Они стояли возле СИЗО №3. Общались друг с другом, с женой Статкевича, несколько раз фотографировались.

Журналисты государственных СМИ неоднократно задавали различные вопросы, в том числе касаемо цели визита. Однако представители так называемой демократии в основном просто игнорировали корреспондентов, делая вид, что их не замечают. Когда журналисты спросили “Вы можете прокомментировать свое присутствие здесь?”, был ответ: “А вы можете уйти?”. На вопрос “Пришли сфотографироваться?” одна из женщин утвердительно кивнула.

Что ж, неловкое молчание – это тоже ответ. Значит, сказать нечего.

На просьбу журналиста прокомментировать свое присутствие возле СИЗО был ответ: “А вы можете уйти?”

Ранее пресс-служба Гомельского областного суда сообщала, что органом предварительного расследования Тихановский, Саков и Попов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 (массовые беспорядки), частью 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), частью 2 статьи 191 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата), частью 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

Статкевич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК, Лосик и Цыганович – в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293, частью 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщали в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры, согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента в 2020 году. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям госорганов.

Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в интернете публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году.

Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты Беларуси, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики. Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После размещали видеосъемки с мероприятий в интернете, включая Youtube и телеграм-каналы, соцсети.

Кроме того, Тихановский 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал как призыв к действию угрозы в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной: о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома; нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище; ином ограничении ее законных прав.

В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях.

В результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше двух миллионов рублей.

gp.by