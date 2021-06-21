Молодежь района и члены Белорусского профессионального союза работников АПК присоединились к областной гражданско-патриотической молодежной акции «#япамятаю#прафсаюз#АПК; #яганаруся#прафсаюз#АПК; #мыразам#прафсаюз#АПК», организованной Молодежным Советом Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Данная Акция приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, Дню молодежи, 77-летию со Дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Акция прошла в Светлогорском районе на мемориальном комплексе «Ола», месте, ставшем для белорусского народа воплощением памяти и скорби. В дань памяти о павших в годы Великой Отечественной войны на мемориале были возложены цветы. Кроме того, для участников акции была организована экскурсия по мемориальному комплексу, во время которой каждый смог оценить масштабность проекта и прочувствовать трагедию сожженных во время войны мирных жителей.

Также в рамках акции райкомом профсоюза работников АПК была создана фотовыставка «Помним. Чтим. Гордимся.» с изображениями дедов, прадедов, бабушек, прабабушек – работников сельхозпредприятий района, воевавших в годы Великой Отечественной войны и внесших свой вклад в развитие сельхозотрасли.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива райкома профсоюза работников АПК