Несколько месяцев назад Центр помощи «Вера» открыл новое направление деятельности – оказание благотворительной помощи в реализации социальных проектов по принципу народного финансирования (краундфандинга). На днях в Центр поступила первая проектная заявка от учреждения образования «Ясли-сад№52 г.Гродно». Администрация детского сада обратилась с собственным социальным проектом: на территории сада необходимо создать инклюзивную уличную игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В учреждении образования работает единственная группа в Ленинском районе (г.Гродно), где воспитываются дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В группе созданы необходимые условия для комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении, но нет специализированного места и условий для занятий спортом и игр. В детском учреждении давно мечтали о реализации этого проекта.

Такая специализированная площадка – это возможно для детей с ДЦП увлекательно и с пользой проводить досуг на улице, получать умеренную физическую нагрузку, развиваться физически, проводить оздоровительные и развивающие занятия на свежем воздухе. На сегодняшний день на территории детского сада создана безбарьерная среда, есть типовые игровые площадки, но нет специализированной игровой зоны для детей с инвалидностью.

«В нашем учреждении образования работает специальная группа, которую посещают дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Специальная группа рассчитана для восьми ребят с инвалидностью. Часть из них передвигаются в инвалидных колясках с помощью взрослого, другие же ребята могут ходить сами, но с поддержкой. В силу своих особенностей не каждый ребенок может уютно чувствовать себя на обычной игровой площадке, пользоваться качелями, кататься с горок. Такие дети нуждаются в специальных условиях и специализированном игровом оборудовании. Мы давно мечтаем о создании безбарьерной игровой среды для особенных детей. Это не только возможность для них интересно проводить досуг на улице, это ещё и необходимая физкультурно-оздоровительная и игровая деятельность. Наша основная цель – приобщить детей-инвалидов к играм и спорту», – рассказывает заместитель заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №52 г.Гродно» Ольга Александровна Стульская.

Коллективом детского сада был разработан проект инклюзивной уличной игровой площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. Площадка представляет собой детский игровой комплекс, оборудованный пандусом, удобной горкой, радиусным балконом, гимнастическим комплексом с защитными бортиками, ограждениями и перилами, а также манежем с двумя пандусными входами. В распоряжении детворы также будет комплекс развивающих панелей «Дерево знаний», «Бусинки», «Белочка», конструкция которых позволяет ребенку на инвалидной коляске свободно подъезжать к панелям и заниматься. Панели оформлены в виде занимательных зон: алфавитная и числовая, игровая и ростовая. «Белочка» – это зона для решения логических задачек, сенсорных и развивающих игр. Панель «Бусинки» предназначена для развития навыков счета и работы на развитие мелкой моторики.

В целом реализация данного проекта позволит педагогам работать над укреплением физического, психического и эмоционального здоровья детей, создать на территории сада специальные условия для полноценного развития детей с ограниченными возможностями, а также создать безопасные условия для физкультурно-оздоровительной работы и игровой деятельности.

«Каждый ребенок в первую очередь хочет играть и двигаться. Но не каждому под силу прокатиться с детской горки, лихо взобраться на качели, преодолеть полосу препятствий. Надворное оборудование для особенных детей – это возможность чувствовать себя детьми, в первую очередь. Не смотреть со стороны на то, как играют другие, а быть активными участниками игрового процесса. Это шанс поправить свое здоровье и полноценно развиваться. Мы очень надеемся, что вместе с Центром помощи «Вера», при поддержке неравнодушных людей, у нас получится реализовать социальный проект и улучшить качество жизни наших особенных воспитанников», – резюмирует заместитель заведующего Ольга Станиславовна Стульская.