На территории Буда-Кошелевского района проведено комплексное учение с учреждением здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» на тему «Действия личного состава медицинского отряда № 10 при ликвидации последствий возникновения аварий».

Целью тренировки были проверка действий персонала объекта, навыков руководящего состава и гражданских формирований гражданской обороны при проведении мероприятий гражданской обороны. На комплексное учение привлекались штаб ГО и передвижная автозаправочная станция. На тренировке присутствовал представитель РОЧС Александр Каперзов.

Смоделированные ситуации были максимально приближены к реальным событиям, они позволили на практике отработать четкость и слаженность действий всех служб. Имеющие место замечания и недостатки детально разобрали по итогам тренировки. Установленные ЧС были ликвидированы, поставленные цели учений достигнуты.

Фото из архива РОЧС