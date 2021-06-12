Кто представит Будакошелевщину на конкурсе «Властелин села-2021» в Калинковичах?

Сегодня в Уваровичах состоялся районный этап сельскохозяйственного конкурса «Властелин села», в котором приняли участие 4 семьи. Публике были представлены выставки семейного творчества «Хобби-бум», творческий конкурс-презентация семейного обряда «Единство и связь поколений», конкурс по заготовке дров «Дровосеки» и «Каласок и каліначка».

По итогам конкурса 1 место заняла семья Заливанских из Широковского сельского Совета, 2 – семья Носовых из Коммунаровского сельского Совета, 3 – семья Хомяковых Губичского сельского Совета и 4 – семья Глузд из Липиничского сельского Совета. Семья-победитель примет участие в областном этапе конкурса «Властелин села», который состоится 25 июня в Калинковичах.

(Слева направо) семья Хомяковых, Глузд, Заливанских и Носовых.

Главный приз — поросенок.