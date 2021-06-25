В рамках программы «Арт-территория: Лето», организованной историко-культурным центром, в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко прошла профилактическая встреча с сотрудником РОЧС.

Чтобы летние каникулы не омрачались травмами и неприятностями, нужно знать и соблюдать правила поведения и безопасности во время отдыха. Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев подробно рассказал ребятам про пожарную безопасность, а также правила поведения в лесу, на дорогах и на водоемах. Кроме того, он акцентировал внимание и на том, как вести себя в жару.

По ходу мероприятия был продемонстрирован видеоролик о правилах поведения на воде. Завершилась встреча тематической викториной и раздачей информационных памяток по безопасности для школьников.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото предоставлено историко-культурным центром Буда-Кошелевского района