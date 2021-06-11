✓С 7 по 23 июня на территории района проводятся профмероприятия, направленные на обеспечение безопасности перевозок организованных групп детей. Как отмечают инспекторы ГАИ, особую тревогу вызывают нарушения Правил дорожного движения и требований действующих нормативно-правовых актов водителями автобусов, принадлежащих различным обществам, а также частным предприятием, индивидуальным предпринимателем, предоставляющими свои услуги по осуществлению данных перевозок.

✓ С 12 по 18 июня осуществляется комплекс профмепроприятий под названием «Скорость». При выборе скорости, напоминаем, водитель должен учитывать ее ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость и состояние дороги. Принимать во внимание нужно физическое и душевное состояние, опыт вождения. А при движении водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки. В населенных пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч, вне их легковым автомобилям на автомагистралях – не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч.

Не нарушайте установленные скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к большой трагедии.

Материалы подготовила Елена БЕЛКО