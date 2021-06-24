Жаркая погода и беспечность привели к страшным трагедиям на воде.

23 июня в Добрушском районе в д.Перерост в озере утонул 14-летний подросток.

Компания ребят отдыхала на местном озере, в этом месте никто не купался: озеро сильно заросло травой и водорослями. В местном РОЧС сообщили, что на водоеме стояла табличка с предупреждением о запрете купания. Однако подростки, несмотря на запрет, решили охладиться от летней жары, купались на автомобильной камере всей компанией. Один из мальчишек нырнул под воду и не вынырнул на поверхность… Друзья стали звать на помощь, спасателей вызвали прохожие.

Тело мальчика нашли в 15 метрах от берега. Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.

Вчера такая же трагедия случилась и в Рогачевском районе: вода унесла жизнь еще одного ребенка.

P.S. На Светлогорском пляже сейчас многолюдно: Березина спасает людей от невероятно жаркой погоды. В ближайшие дни термометры продолжат показывать цифры за 30, а это значит, что у рек и водоемов будет также много отдыхающих.

Светлогорские спасатели РОЧС и ОСВОД настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности, отдыхая у воды. Призываем родителей внимательнее относиться к досугу несовершеннолетних. Необходимо исключить купание детей, а также их приближение к водоемам без сопровождения взрослых. Чтобы не случилась беда, ни дома, ни на водоемах, разъясняйте детям правила безопасности во время отдыха. Не оставляйте их без присмотра, будьте рядом с ними.

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