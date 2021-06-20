Несмотря на современные реалии и самые разные способы получения информации, среди жителей района по-прежнему пользуется популярностью печатная продукция. А помогают оформить подписку, конечно же, работники отделений почтовой связи. В разгар подписной кампании «Авангард» познакомился с представителями этой ответственной и по-прежнему необходимой профессии в отделении почтовой связи в Гусевице.

Начальник Гусевицкого ОПС Светлана Орлова и почтальон Инна Соловьева трудятся в дружном тандеме уже 15 лет. Светлана Васильевна, уроженка Пенчина, после окончания 8 классов местной школы поступила в Гомельский сельскохозяйственный техникум, где получила профессию бухгалтера. По специальности два года работала в филиале по производству сыров Рогачевского МКК, затем вышла замуж и переехала к супругу в Гусевицу. С 2006-го почта стала для нее постоянным местом работы вот уже на протяжении15 лет.

– Работать в почтовом отделении сегодня – уже совсем не то, что пять лет назад, – признается Светлана Васильевна. – «Белпочта» не стоит на месте, предлагая своим клиентам все новые и новые услуги – от оформления кредита до оплаты налогов и коммунальных услуг. Бумажной корреспонденции, конечно, стало значительно меньше, а посылки как были, так и будут. Поэтому почта все же востребована, особенно в сельской местности. Я совмещаю работу начальника и почтальона: обслуживаю 150 домовладений. Мне повезло с коллегой, мы очень дружны и понимаем друг друга с полуслова.

Инна Соловьева родилась на Минщине, но в старших классах школы вместе с родителями переехала на родину матери – в Пенчин, затем в Чеботовичи. После школы некоторое время работала в Гомельском филиале фабрики художественных изделий вышивальщицей на машинах. В скором времени так же, как и ее коллега, вышла замуж и вслед за мужем перебралась в Гусевицу, где уже более 30 лет трудится почтальоном в местном отделении почтовой связи. У нее в облуживании 250 домов.

– На работу всегда иду с настроением, ведь почтальон в деревне больше, чем просто почтальон, – делится Инна Соловьева. – Конечно, за столько лет работу знаю досконально, как и людей, которые всегда встречают с радостью. Со мной старики поговорят и о погоде, и об огороде. В основном общаюсь с пенсионерами, особенно сейчас, летом, когда они сидят на лавочках. Я человек коммуникабельный, мне нравится с людьми общаться, приносить пользу. Как-то мне предлагали сменить место работы и пойти на ФАП санитаркой, но я отказалась: понимала, что мне там будет попросту скучно. Кроме того, в обязанности почтальона входит разносить не только письма, газеты и пенсии. В «толстой сумке на ремне» лежат готовые для продажи товары, ведь многим уже здоровье не позволяет добраться до магазина. Вот и помогаю. Летом работать легче: езжу на велосипеде, а вот зимой приходится тяжелее. Но за столько лет уже привыкла.

– На нашем участке мы, как правило, план по подписке выполняем: жители деревни с удовольствием выписывают периодику, «Авангард», конечно, вне конкуренции, оправдывает свое название, – говорят женщины. – А если серьезно, то районку действительно многие выписывают, читают и очень любят. Особенно те, кто постарше, говорят, мол, сами никуда не выбираемся, так хоть из газеты узнаем, что в районе делается. А многие с нетерпением ждут «Авангард» в надежде увидеть родных и знакомых.

Уважаемые читатели, напоминаем вам, что в самом разгаре подписка на периодические издания на 3-й квартал. А еще не забывайте, что при подписке на «Авангард» на квартал или полугодие у вас есть возможность выиграть фотосессию от главного редактора. Для этого пришлите нам фото квитанции о подписке на 3-й квартал на адрес редакции или в соцсети. Розыгрыш состоится 1 июля в прямом эфире Инстаграма.

Ирина ШУТОВА

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