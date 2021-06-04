Если вы молоды и энергичны, смелы и мужественны, приглашаем на службу в отдел внутренних Буда-Кошелевского райисполкома.

На службу в органы внутренних дел принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, независимо от национальности, пола, социального происхождения, имущественного положения, отношения к религии, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел Республики Беларусь.

Требования к кандидатам: наличие соответствующего образования, отсутствие ограничений к службе по состоянию здоровья и хорошая физическая подготовка. На должности рядового и младшего начсостава ОВД принимаются граждане, как правило, не старше 30 лет. На указанные должности могут быть приняты граждане старше 30 лет, если к моменту достижения 48-летнего возраста, трудовой стаж и выслуга в ОВД будут составлять более 25 лет. При приеме на службу в ОВД граждане обязаны представить декларацию о доходах и имуществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В отношении гражданина, принимаемого на службу в ОВД, проводится специальная проверка.

По всем имеющимся вопросам можно обратиться в группу кадров отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома по телефону: (802336) 2-13-56.