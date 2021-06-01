Сегодня на главной площади райцентра, которая стала своеобразным местом притяжения как для самых юных жителей района, так и взрослого населения, развернулось масштабное мероприятие, посвященное одному из самых долгожданных и любимых летних праздников детворы – Международному дню защиты детей.

Каждый день долгожданного лета, а вместе с ним и каникул, как новая страница яркого фотоальбома длиною в три месяца, который будет наполнен интересными и увлекательными событиями. Среди них – новые знакомства и встречи с друзьями, приключения и веселые игры, путешествия и активный отдых, одним словом все, о чем так мечтали дети весь учебный год.

Игровые, спортивные и профилактические площадки, мастер-классы, фотозоны, батуты и торговые палатки со сладостями давали возможность каждому гостю мероприятия найти занятие по душе.

Конечно, главное действо праздника развернулось на открытой сцене площади, где зажигательные вокальные и хореографичные номера многочисленным зрителям дарили юные артисты учреждений образования райцентра. Не менее яркими и запоминающимися стали выступления агитбригады средней школы №1 г. Буда-Кошелево под названием: «Безопасность и ты» и «Безопасность в СЕТИ». Своей ловкостью, спортивной и физической подготовкой зрителей удивляли на показательном выступлении учащиеся отделения борьбы СДЮШОР «СПАРТА».

У каждого ребенка нашего города и района есть возможность выбрать себе занятие на любой вкус. Многие из них не только посещают объединения по интересам в центре детского творчества, но уже смогли добиться высоких результатов. Самых активных и талантливых ребят, победителей различных конкуров и соревнований по итогам учебного года наградила начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко. Обращаясь к присутствовавшим, Елена Петровна пожелала всем ребятам хорошего лета, веселых и плодотворных каникул, незабываемых эмоций и ярких впечатлений.

Лето для ребят – это прежде всего радость и нескончаемый праздник, который должен быть еще и безопасным. А как его сделать таковым, рассказали настоящие профессионалы своего дела – начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома Андрей Фролов и инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью отдела по чрезвычайным ситуациям райисполкома Марина Лукьяненко, проведя с ребятами тематическую викторину по безопасности жизнедеятельности.

Солнечное настроение, веселые песни, зажигательные танцы, звонкий смех, искрящиеся глаза и счастливые улыбки на лицах детей – все это создавало неповторимую и незабываемую атмосферу настоящего праздника. Между тем, главная задача взрослых – сделать все от нас зависящее, чтобы жизнь и здоровье нашего богатства, наших детей, всегда находилось в безопасности. Яркого и насыщенного вам лета, детвора!

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева посетила центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Как отметила Наталья Никитовна, защищать детей – это прежде всего создавать такие условия, чтобы им жилось легко и радостно. Символично, что именно в этот день коллектив центра установил на своей территории батут, подаренный детям депутатами райсовета еще в канун Рождества. Заветный подарок дожидался своего часа – прихода лета и тепла. Теперь у ребят появилась прекрасная возможность проводить время на свежем воздухе с пользой, упражняясь в прыжках на батуте и получая массу положительных эмоций, заряд энергии и хорошего настроения.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и из личного архива райсовета