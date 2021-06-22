ФОТОФАКТ: Акция «Свеча памяти» в Буда-Кошелеве и Уваровичах, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Митинг в Уваровичах

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ и из личного архива Уваровичского сельисполкома