Абитуриенты обязаны прибыть в пункт проведения централизованного тестирования (ЦТ) не позднее чем за 30 минут до его начала.

При себе необходимо иметь:

заполненный и зарегистрированный пропуск на предмет, по которому проводится ЦТ;

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца);

ручку (гелиевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Только на ЦТ по химии и физике можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, который не является средством хранения, приема и передачи информации.

Калькулятор должен иметь:

исключительно однострочный цифровой дисплей (не допускающий отображения графической информации);

допустимые функции — сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, вычисление корня.

Абитуриенту запрещается:

проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится централизованное тестирование, любые предметы и документы, кроме перечисленных выше.

Источник: Республиканский институт контроля знаний.

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