Абитуриенты обязаны прибыть в пункт проведения централизованного тестирования (ЦТ) не позднее чем за 30 минут до его начала.
При себе необходимо иметь:
заполненный и зарегистрированный пропуск на предмет, по которому проводится ЦТ;
документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца);
ручку (гелиевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.
Только на ЦТ по химии и физике можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, который не является средством хранения, приема и передачи информации.
Калькулятор должен иметь:
исключительно однострочный цифровой дисплей (не допускающий отображения графической информации);
допустимые функции — сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, вычисление корня.
Абитуриенту запрещается:
проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится централизованное тестирование, любые предметы и документы, кроме перечисленных выше.
Источник: Республиканский институт контроля знаний.