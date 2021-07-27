В Беларуси с 1 августа вырастут пособия* родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Размеры ежемесячных пособий с 1 августа:
— на первого ребенка — Br495,74 (увеличено на Br22,82);
— на второго и последующих детей — Br566,56 (Br26,08);
— на ребенка-инвалида — Br637,38 (B29,34).
*Пособия пересматривают дважды в год, изменения начинают действовать с 1 февраля и 1 августа.
Размер пособия на первого ребенка составляет 35% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей — 40%, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения — 45%.
По данным Белстата, среднемесячная зарплата в II квартале 2021 года составила Br1416,4.
Источник: Министерство труда и социальной защиты.