В Беларуси с 1 августа вырастут пособия* родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Размеры ежемесячных пособий с 1 августа:

— на первого ребенка — Br495,74 (увеличено на Br22,82);

— на второго и последующих детей — Br566,56 (Br26,08);

— на ребенка-инвалида — Br637,38 (B29,34).

*Пособия пересматривают дважды в год, изменения начинают действовать с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия на первого ребенка составляет 35% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей — 40%, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения — 45%.

По данным Белстата, среднемесячная зарплата в II квартале 2021 года составила Br1416,4.

Источник: Министерство труда и социальной защиты.

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