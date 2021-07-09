Сегодня культурная жизнь Будакошелевщины ознаменовалась еще одним ярким событием – в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко состоялась презентация выставки творческих работ учащихся и педагогов филиала Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района в г. Буда-Кошелево «Когда куклы оживают».

На выставке представлены предметы декоративно-прикладного творчества, выполненные в различных техниках, аксессуары и наряды.

Открытие выставки началось с дефиле. А на импровизированном подиуме юные модели представили гостям презентации уникальные наряды, в создании которых принимали непосредственное участие.

Авторами представленных на выставке работ являются учащиеся объединений по интересам «Моделирование и конструирование одежды» и «Мир красок» Анастасия Абросимова, Валерия Дмитравцова, Елена Жилицкая, Вероника Солонникова, Карина Познякова, Ангелина Лебедева, Анна Турбина и Дарья Покидько. Кстати, юные мастерицы не просто увлекаются творчеством, но уже достигли на этом поприще определенных успехов, став лауреатами и дипломантами областных и республиканских конкурсов. Нельзя не отметить, что их достижения состоялись благодаря поддержке и участию в творческом процессе замечательных педагогов с огромным опытом работы – Анны Заранкиной и Людмилы Кирпичевой.

Обращаясь к гостям и участникам выставки, директор Уваровичского центра детского творчества Ирина Зыблева отметила, что любой успех – это совместная победа и учащихся, и педагогов, и администрации. Сегодня центр занимает третье место в области и второе в республике в рейтинге результативного участия в конкурсах учреждений дополнительного образования. Безусловно, за всеми этими успехами стоит совместный труд.

Главные персонажи выставки – конечно же куклы, выполненные в технике скульптурный текстиль, джутовая филигрань и пейп-арт. Недаром говорят, когда вкладываешь в то, что делаешь, всю душу, ты словно вдыхаешь в свои творения жизнь. Но куклы, сделанные руками ребят и педагогов, оживают не только поэтому. Лучшее тому подтверждение мультипликационный фильм «Калыханка», снятый учащимися центра. В нем куклы живут и двигаются. К слову, здесь же можно познакомиться с декорациями, использованными при его создании.

Также на выставке представлена коллекция костюмов «Льняная карусель» и другие арт-объекты, изготовленные руками учащихся и их педагогов.

В свою очередь не могу не отметить, глядя на эти уникальные и удивительные работы, понимаешь, насколько щедра и богата талантами и мастерами наша родная Будакошелевщина. Каждый, кому интересно творчество наших земляков, приходите на выставку «Когда куклы оживают». Обещаю, что вы точно не пожалеете, ведь от увиденного будете в полном восторге!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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