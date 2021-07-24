Сегодня, 24 июля, завершаются профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием сельхозтехники в период проведения уборочной и заготовительной кампании.

Анализ результатов прохождения государственного техосмотра транспортных средств показывает, что допуск к участию в дорожном движении получили не более 52% автомобильного транспорта и не более 75% прошли техосмотр трактора и самоходные машины. А ведь неудовлетворительное техническое состояние сельскохозяйственной техники негативно отражается на уровне аварийности и безопасности дорожного движения. Наряду с этим одной из причин гибели людей в ДТП является и передвижение по автодорогам пешеходов, водителей мопедов и велосипедистов, не обозначенных световозвращающими элементами.

Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Набирая скорость, не останови жизнь!» пройдет 30 июля.

Направлен он на профилактику ДТП по причине нарушений скоростного режима. Напоминаем, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, интенсивность движения, погодные и дорожные условия, обзорность и видимость дороги, а также другие факторы, влияющие на ее состояние. В населенных пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/час, вне населенных пунктов легковым автомобилям на автомагистралях – не более 110 км/час, на остальных дорогах – не более 90 км/час.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта не нарушать установленные скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к большой трагедии.