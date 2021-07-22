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Как убирают урожай-2021на полях РУП «Белоруснефть-Особино»

На 21 июля хлеборобы сельскохозяйственного участка №1 РУП «Белоруснефть-Особино» намолотили свыше 2 тыс. т пшеницы при средней урожайности 41 ц/га и 1,9 тыс. т рапса при средней урожайности 27 ц/га. Пшеница убрана с территории 567 га, что составляет 40% запланированной площади. Уборка озимого рапса проведена на 500 га, что составляет 50% от общей площади. Урожай озимого ячменя составил 717 т при урожайности 48 ц/га.

Как рассказала начальник сельскохозяйственного участка №1 Вячеслав Иванов, к уборочной аграрии приступили одними из первых, 12 июля. При благоприятных погодных условиях уборку рапса планируют закончить к 26 июля, а пшеницы – в первых числах августа. На работах задействовано 13 комбайнов, столько же единиц техники работает на отвозке зерна. В этом году площади под озимую пшеницу были увеличены в 2 раза и составили 1889 га. Под рапс было отведено 1057 га, что на 400 га больше, чем в прошлом году.

— Виды на нынешний урожай были хорошими, однако коррективы внесли аномальная жара и недостаток влаги. Но все равно ожидаем урожай не хуже, что в прошлом году. Все компенсируем кукурузой. Надеемся на погоду, а в технике и людях уверены на 100%. Сами видите их настрой на работу. Комбайнеры – молодцы, как и весь остальной коллектив: все выполняют работу быстро и качественно, — отметил Вячеслав Васильевич.

На уборке озимой пшеницы в урочище Круглое задействован экипаж в составе комбайнера Александра Сухорукова и помощника Николая Яночкина. Они уже намолотили 401 т.

Александр трудится механизатором уже более трех десятков лет, последние 2 года в РУП «Белоруснефть-Особино». «Трудно хлеб убирать, но и почетно. Встаем рано, приходим домой поздно – обычное дело. Стараемся быстро и качественно убрать урожай, пока погода позволяет. Если начнутся дожди, будет, конечно, сложнее, но нам не привыкать, поэтому справимся», — рассказал механизатор. Его молодой помощник Николай – уроженец аг. Широкое. В сельском хозяйстве работает с 2015 года. Устроился на время уборочной в РУП «Белоруснефть-Особино» помощником комбайнера по договору подряда.