Предположим, нужно перенести и спрятать товар в укромном месте, сфотографировать и сбросить координаты. Платят много, работать нужно мало, лучше незаметно. Что в посылке? Очевидно – ничего законного. Но на Гомельщине некоторые ребята решают эту загадку неправильно, ввязываются в опасную авантюру и становятся фигурантами уголовных дел. В результате могут провести в колонии от 7 до 12 лет. Заманивают подростков в капкан обещаниями о безнаказанности и богатой жизни. На деле большинство попадаются уже в первый день «подработки». Корреспондент «Гомельскай праўды» выяснял, что необходимо сделать, чтобы помешать массовой вербовке ребят.

Они домой не поедут

Актовый зал ОВД администрации Советского района областного центра. В милиции собрали старшеклассников не просто так.

– Работу правоохранителей по предотвращению оборота наркотиков часто сравниваю с колесом. Оно уверенно едет вперед, наматывает на себя преступников, становится больше и сильнее, – говорит право­охранитель. – Мы трудимся круглосуточно. Не стоит считать, что подработка, связанная с закладками, останется безнаказанной. Пока вы здесь находитесь, уже задержан человек с наркотиком.

Кто-то из школьников усмехается, кто-то сидит отстраненно: скрестил руки, смотрит в потолок. В зале стало тише, когда конвой привел первую девочку в наручниках. Ребят пригласили, чтобы наглядно показать, что случается, если попадаешься с закладкой. Сейчас в отношении двух учениц 9-го и 10-го класса из Гомеля возбудили уголовное дело. Их вовлекли в незаконный оборот наркотиков, девочки пробыли в черном бизнесе от двух недель до полутора месяцев.

Девчат вводят по одной. Белые кроссовки, розовые брюки, волосы собраны в хвостик – хорошо одеты и не отличаются от многих в зале.

– Сожалеешь о произошедшем? – спрашивает у первой прокурор Гомеля Юрий Булынко.

– Конечно.

– А если бы тебе сейчас предложили этим заняться?

– Не стала бы.

– Готова сотрудничать со следствием?

– Да.

– С учетом тяжести преступления санкционирую заключение под стражу. Будешь находиться в следственном изоляторе.

Разговор со второй школьницей складывался аналогично. Девушек увели, а у ребят в зале с лиц исчезли улыбки. Вероятно, поняли: сейчас не до шуток.

– Порой вам присылают сообщения и предлагают заниматься закладкой наркотиков, – обращается к старшеклассникам Юрий Булынко. – Обещают полную безопасность и золотые горы, мол, через год купите себе «Феррари». Но большинство не успевает получить обещанные деньги – ловят во время первой закладки. Поймите, избежать ответственности не получится, правоохранители работают эффективно, многое сейчас легко отслеживается. И вы должны знать, что молодежь – пушечное мясо для кураторов, которые, скорее всего, сидят на берегу моря.

В прошлом году прокурор выписал санкцию на арест девочки-подростка. Спросил у нее, зачем связалась с наркотиками. Ответила, что хотела сделать ногти. Девочка получила 11 лет лишения свободы. Амнистия на такие статьи не распространяется

Иногда школьники откликаются на сомнительные вакансии в Сети и сбрасывают свои паспортные данные, после чего их начинают шантажировать. Пишут что-то вроде «Ты уже сотрудничаешь с магазином нар­котиков, не будешь работать – сообщим в милицию». Этого бояться не стоит. На любом этапе законно отказаться от предложений. Главное – не делать закладки и не прикасаться к нар­котикам. Даже если оступился, лучше подойти и рассказать обо всем взрослому. Иначе дальше будет больнее.

– Ни одна школа или комиссия по делам несовершеннолетних, прокуратура или милиция эту проблему не победит самостоятельно. Основную ответственность за детей несут родители. Мама и папа могут посмотреть, что установлено в телефоне ребенка, чем он занимается, – отмечает прокурор города. – В прошлом году выписал санкцию на арест девочки-подростка. Спросил у нее, зачем связалась с наркотиками. Ответила, что хотела сделать ногти. Учащаяся получила 11 лет лишения свободы. Амнистия на такие статьи не распространяется.

По сомнительной дорожке

Старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД облисполкома Сергей Потерухин рассказал, что сейчас на Гомельщине в производстве находится 31 уголовное дело по наркотическим статьям. Фигурантами стали 28 несовершеннолетних, в том числе девять девочек.

Приводим фрагменты реальной переписки ребят-закладчиков. В колледж пришла женщина из комиссии и сказала, что после задержаний нас будут контро­лировать, пишет девочка интернет-куратору. Приходит ответ: будем работать аккуратно, не переживай, с «их» стороны обыч­ное психологическое давление, нереально контролировать такое количество людей. Вскоре учащуюся задержали.

Службы профилактики бьют тревогу и подробно анализируют каждый случай. Это помогает выявить закономерности и понять, кто чаще идет на преступление и почему.

Как отметил заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних обл­исполкома Евгений Миткевич, такое нарушение закона со стороны детей связано с двумя причинами. Первая – желание моментально и легко заработать. Причем потребности обы­денные: сходить с друзьями в кафе, собрать вечеринку. Вторая – ложное чувство безопас­ности, иногда умноженное на излишнюю уверенность. Подростки считают себя умнее родителей, милиции. А кураторы убеждают ребят в мнимой безнаказанности. Говорят, что за работу курьера ничего не будет, стоит только перенести посылку из одной точки в другую. Но внутри ее может быть опасный психотроп. (Именно из-за упот­ребления наркотиков с начала года на Гомельщине погибли три человека.)

Анализ показывает, что иногда ошибки допускают и родители, разрешая детям эпизодически пропускать школу. Подростки порой прятали закладки во дворах Гомеля в учебное время – чаще всего кураторы ориентируют на грязную работу в первой половине дня, когда немноголюдно. К сожалению, многие взрослые теряют контакт со своими детьми, отношения портятся. Отец и мать не могут повлиять на сына или дочь – слова не действуют, ребята позволяют себе манипулировать близкими и шантажировать их.

– У подростков есть мнение, что мама и папа – люди устаревших взглядов, поэтому детям не приходит в голову мысль их слушать, – отмечает психолог филиала № 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Ольга Забаровская. – Ребята считают себя достаточно взрослыми. Думаю, слышали, но не до конца осознали, какое наказание их ждет за наркотики. Мне кажется, подтолкнуть ребенка к такому заработку может то, что он ни в чем не привык себе отказывать. Подростки ведь всегда меряются: у кого-то круче телефон, у кого-то – рюкзак или кроссовки. Это порождает зависть, а силы воли нет: сын или дочь решают получить легкие деньги. Но расплата слишком дорогая.

В 2015 году подростки Гомельщины совершили 85 преступлений, связанных с запрещенными веществами, в 2016-м – 82, в 2017-м – 21, в 2019-м – 16, в 2020-м – 2. Но тогда большинство случаев касалось потребления наркотиков. По словам специалистов, снизить уровень таких преступлений помог Декрет № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», ужесточивший ответственность нарушителей закона. Но никто не отменял ответственности родителей за воспитание детей и наше всеобщее неравнодушие по отношению к страшному злу – наркомании.

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