В субботу у жителей агрогородка Коммунар была прекрасная возможность принять участие в одном из любимейших летних праздников – Купалье.

Центром празднования стала площадка возле Дворца культуры, работники которого организовали для жителей настоящее купальское представление со сказочными персонажами, насыщенной игровой и конкурсной программой. Кроме того, здесь каждый желающий мог отведать волшебного зелья, повязать символическую ленточку на дерево, для исполнения самых сокровенных желаний, ну, и конечно же, перепрыгнуть через купальский костер.

Батуты, торговые ряды, сладкая вата и попкорн, зажигательные песни и пляски никого не оставили равнодушным. Одним словом, праздник удался на славу!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Коммунаровского сельисполкома