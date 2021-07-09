Издавна жизнь человека наполнена мистикой, тайнами, чем-то невероятным. Особенно это проявляется в народных праздниках, которые сохраняют свои обычаи и сегодня.

Например, в ночь с 6 на 7 июля (с 23 на 24 июня по юлианскому календарю) разные народы мира отмечают Купалье. Этот праздник имеет языческие корни и посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. В христианстве же Иванов день приурочен ко дню Иоанна Крестителя. В Латвии сие торжество носит название Лиго (Янов день), в Литве – Расос (языческое) или Йонинес (христианское), в Испании – Сан Хуана.

День Ивана Купалы, пожалуй, самый яркий, насыщенный и загадочный летний праздник. С ним связано неведомое количество завораживающих легенд и преданий. Народ верил, что только в ночь Купалья можно увидеть души умерших в облике русалок, встретить зловещих ведьм, колдунов, духов и даже найти цветущий папоротник!

Немало ритуалов проводят таинственной купальской ночью по сей день. Среди главных – поиск «папараць-кветкі», очищение водой и огнем (прыжки через костер; сожжение колеса-«солнца», одежды больных, старых и ненужных вещей). Неотъемлемой частью торжества всегда были гадания на суженого: девушки плели венки и пускали их по воде. Если венок утонет – не быть красавице женой. Сложно представить Купалье и без обрядовых игр, песен, хороводов, ведь это очень веселый и разгульный праздник.

Считается, что именно белорусы наиболее полно сохранили обычаи Ивана Купалы. Этот день отмечают как в крупных городах, так и в маленьких деревнях и поселках Беларуси.

В городском поселке Уваровичи праздник Ивана Купалы – давняя традиция. Прошлым летом пандемия коронавируса помешала его проведению, но в этом году Уваровичский городской дом культуры не отказался от празднования.

6 июля в 20.00 на площадке перед Уваровичским ГДК жителям поселка была представлена концертная программа с участием вокального ансамбля «Уваровчанка», солистов Андрея Батаева, Михаила Репченко и Ольги Деминой.