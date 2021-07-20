«Только народ имеет право и ответственность определять свое будущее и решать, как управлять своей страной». «Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ». Прекрасные фразы. Первую произнес неделю назад Джо Байден, анонсируя вывод войск из Афганистана. Вторая — цитата офиса госпожи Ангелы Меркель из ответа жителям деревни Верхний Карбуш Омской области. Село построили два века назад немцы-переселенцы. Исходя из исторической связи с Германией, нынешние жители и попросили у ее руководителя помощи в асфальтировании местной дороги. И получили вышеизложенный ответ. Понимаете? Как только речь идет о каких-то жертвах (военных — в случае США, финансовых — ФРГ), политики сразу становятся приверженцами вестфальских принципов в международной политике: мол, во внутренние дела чужих стран не вникаем. Но Беларуси эти страны упорно продолжают навязывать свое мнение.



Вот подумайте: с какой стати Европа будет помогать процветанию Беларуси? Давать субсидии, делиться технологиями, пускать на свои рынки? Политика — дело такое… Не самое честное. Особенно когда надо выполнять обещание не перед своими избирателями, а чужими. И что бы ни говорили про прелести западной демократии, даже самый вороватый политик будет на внешнем контуре стараться для своего избирателя, чтобы он правильно проголосовал. Поэтому наших проблем никто, кроме нас, решать не будет.

Зачем коллективному Западу настойчиво ввинчиваться в белорусские дела? Много причин, которые кроются в конъюнктуре современного глобального политического расклада. Тут перемешались и голодные бунты в развитых странах — надо население отвлечь от внутренних проблем, переключив внимание на внешний контур. Это и деглобализация: по крайней мере, в экономической сфере мир перестал быть однополярным. И амбиции Китая надо приглушить любым путем. Возможно, по этой причине американцы стремительно и вывели войска из Афганистана: мгновенно вспыхнувшая в стране гражданская война способна дестабилизировать регион, притормозить выстраивание трансконтинентальных логистических путей Пекином. И Беларусь (будем реалистами) — одна из пешек на этой большой политической доске. И ключевые игроки способны ею безжалостно пожертвовать, если гамбит будет сулить им более выгодные позиции. А шерифов проблемы Беларуси точно не касаются.

Более того, вы не заметили по санкциям, что двуличность начинает проявляться в полную силу? По каким предприятиям ударили? «Гродно Азот», БЕЛАЗ, «Беларуськалий»… Ничего этот список не напоминает? Именно на этих производствах разворачивалась наиболее сильная агитация летом — осенью прошлого года. Создавались стачечные комитеты, еще какие-то общественные ячейки. «Независимые» СМИ и некоторые аналитики (в том числе из-за рубежа) трубили про революционные фабрики и заводы. Но если верить их словам, то зачем бьют именно по наиболее демократичным предприятиям? Чтобы лишить своих потенциальных сторонников куска хлеба? Наказывают за разочарование демократического общества в своих революционных надеждах? Как-то гаденько получается.

С литовцами и поляками вообще непривлекательный сюжет вырисовывается. Расисты они, причем откровенные. Помните, как звали к себе в гости всех желающих из Беларуси? Вроде бы даже лагеря для перебежчиков строили. Обещали еду, помощь, хорошую жизнь. Вот люди и пошли. А им не рады. Не того цвета, видите ли, у них кожа. Но пришли-то из Беларуси! Почему не кормите? Варшава и Вильнюс переиграли сами себя. Цель их была понятна: привлечь квалифицированные кадры из нашей страны. В первую очередь айтишников. Почему-то не хотят они в щедрых демократиях множиться. Но откровенно о своем проекте HeadHunter («охотники за головами») заявить постеснялись. Как ни прикрывайся гуманистическими мотивами, но дело попахивало откровенным воровством. Поэтому четко и не обозначили свою позицию. Думали, что будут на погранпереходах отфильтровывать полезных от бесполезных. Просчитались, что кто-то может принять громкие декларации за чистую монету и пойдет через границу напрямик. Вообще, не мешало бы мировому сообществу дать юридическую оценку этой истории с мигрантами. Почему польские и литовские власти не пускают их из-за цвета кожи? Вот в Лондоне недавно возбудили дела по причине высказываний в адрес чернокожих футболистов. Авторов оскорблений обвинили в расизме. Было бы логично европейским юристам посмотреть внимательно на действия Вильнюса и Варшавы. А активистам из Европы давно пора выходить на улицы с протестами.

Наверное, все-таки более откровенны приведенные выше фразы Джо Байдена и офиса Ангелы Меркель. Нет нам дела до ваших проблем. Разбирайтесь сами. Поэтому, как только в Беларуси западный мир решит свою геополитическую задачу, сразу потеряет интерес к стране. Развивайтесь, как хотите. Если сможете.

volchkov@sb.by