С 15 по 26 июля на территории района проводится республиканская профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием мототранспорта.

По вине мотоциклистов в нашей области совершается почти каждое 10 ДТП. К сожалению, многие забывают, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является соблюдение Правил дорожного движения, как и то, что они в меньшей степени защищены, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травм корпус машины.

Госавтоинспекторы напоминают, что если водитель скутера, мопеда или мотоцикла управляет транспортным средством, не получив водительское удостоверение, то он является бесправным и будет привлекаться к административной ответственности – наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин, повторно в течение года – от 20 до 50 или административный арест до 15 суток.