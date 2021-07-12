Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике являются железнодорожные магистрали. Они связывают в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов, удовлетворяют потребность населения в перевозках и обеспечивают оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства.

Железнодорожный транспорт — это вид транспорта, функционирующий днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий. Железные дороги располагают различными инженерными сооружениями, техническими устройствами и средствами, основными из которых являются железнодорожный путь, подвижной состав (локомотивы и вагоны), сооружения локомотивного и вагонного хозяйства, устройства сигнализации, связи и электроснабжения.

В последнее время особую остроту приобрели проблемы травматизма на железной дороге.

Сотрудники милиции напоминают, что во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта, категорически запрещается:

проходить по железнодорожным путям или находится на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения;

переходить через железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

переходить через железнодорожные пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

подлезать под вагоны для прохода через путь;

двигаться воль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

осуществлять посадку в поезд или высадку из него во время движения;

проезжать на подножках или крышах вагонов;

проезжать через железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале светофора.

В целях предупреждения травматизма и гибели людей на объектах железнодорожного транспорта, совершения правонарушений влияющих на безопасное движение поездов, сотрудниками органов внутренних дел области во взаимодействии с представителями РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» на регулярной основе будут проводиться профилактические мероприятия, направленные пресечение прохода граждан по железнодорожным путям в неустановленных для этого местах.