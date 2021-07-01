Санкции — это экономическая война, часть гибридной, продление мятежа с целью разрушения государственного строя Республики Беларусь. После «четвертого пакета и его обоснований» («Впихнуть невпихуемое», 25.06.21, «СБ. Беларусь сегодня») это стало очевидно. Международная организация гражданской авиации (ICAO), рассмотрев промежуточный отчет об инциденте с самолетом, заявила: «Для завершения расследования потребуется собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту. Следующая презентация отчета запланирована на сентябрь». Презентация еще планируется, а Европа уже «готовит пятый пакет».

Кстати, виноваты снова мы: «Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке, и ее необходимо перевести». И это при том, что одним из официальных языков ICAO является русский! Иначе говоря, ложь пропитывает всю западную политику, как грязная вода губку.



Люди

И люди в Европе к этому привыкли. Кто такой, например, Хайко Маас — министр иностранных дел Германии? Который ставит задачу «иссушить» Беларусь? Надо еще посмотреть на точность перевода: может, херр Хайко имел в виду «уморить голодом», «отравить газами» или просто «сжечь в печах»?

Маас — модник, спортсмен и девиант. 25-летие легализации однополых отношений в Германии министр отметил в своем «Твиттере», сфоткавшись на фоне радужного флага: «Замечательно. Люби, кого хочешь», bitte schön.

Но он еще и политик. Что есть политика в немецком варианте? Двуличие. Год назад, в преддверии Великой Победы, на всю Европу прозвучали такие слова Мааса, напечатанные в Der Spiegel: «Непоколебимые исторические факты неизменны: напав на Польшу, Германия единолично развязала Вторую мировую войну. И Германия одна несёт ответственность за преступления против человечности, совершённые во время Холокоста».

Казалось бы, правда? Не вся: «Самокритика и самоуверенность взаимосвязаны» — и немножко покритиковав (сказав тривиальное), министр идет дальше. «Люди же в Польше и Прибалтике, а также в других странах Средней, Восточной и Юго-Восточной Европы воспринимают 8 мая со смешанными чувствами. Радость победы над национал-социализмом связана для них с началом новой формы несвободы и внешней зависимости — схожий опыт был у многих жителей Восточной Германии».

Иначе говоря, ­СССР — все равно зло. Никакой «внешней зависимости» у перечисленных стран сейчас нет. Зато есть свобода зарабатывать для Берлина. Восточные немцы счастливы. Это и называется у людей — демагогия, а у министров — политика: «Нужно иметь смелость для того, чтобы чётко разделять жертв и преступников, мифы и исторические факты».

Маас смел: жертвы среди белорусов были, но давно. Извините. Сейчас белорусский режим преступен и его (снова?) надо «иссушить». Таковы исторические факты. А за мифы мы уже покаялись, genug, довольно.

Наш Президент от имени всего белорусского народа подвел черту: «Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в Тростенце от президентов Австрии и Германии». И многих других.

Наш Президент от имени всего белорусского народа подвел черту: «Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в Тростенце от президентов Австрии и Германии». И многих других.

Прихвостни

Подражатели, естественно, — те еще хуже. Коллега Хайко, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, кроме уголовного дела за возбуждение национальной вражды и глумления над нашим государственным флагом, известен на всю Европу вот чем. В 21 год его взялись учить в Нидерландах — и в 24 годика он стал «госсекретарем Министерства обороны Латвийской Республики». Следом был взят на воспитание в университет национальной обороны США, возвращен — и вот уже десять лет он бессменный министр иностранных дел Латвии.

В 2014 году Ринкевич был избран в латвийский сейм, получил неприкосновенность — и немедленно совершил каминг-аут. Каждому понятно, откуда вот уже 10 лет проистекает вся внешняя политика Латвии: правильно, из Вашингтона.

У соседей-лимитрофов не лучше: «Эдгар, друг мой, — нежно написал признавшемуся пи… (зачеркнуто) «лiдару» бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, — восхищаюсь твоим мужеством и искренностью». А на нынешнем, Габриэлюсе Ландсбергисе, и вовсе клейма негде ставить: он вырос в семье, где зоологическая ненависть к нелитовцам соседствует с наследственной мимикрией и воспитанным двурушничеством в качестве нормы поведения («Как там, в аду?», 6.03.21).

Причем генетика — наука довольно точная, семейство явно деградирует в умственном плане: юный Габриэлюс «не признал» выход Беларуси из «Восточного партнерства». Как будто его мнение вообще на что-то в этом мире влияет.

Институты

Пониженная социальная ответственность «демократических» политиков уже даже перестала изумлять. Зеленский, например, не выполнил ни одного из своих главных обещаний («деолигархизация, рост благосостояния, медреформа, окончание войны»). Однако — как с гуся вода: отряхнулся и выступает дальше.

Муж сестры короля Испании осужден за воровство. Жак Ширак — за фиктивные рабочие места. Эхуд Ольмерт — за взятки. Николя Саркози — за коррупцию и торговлю влиянием. Экс-президент Южной Кореи — за разглашение гостайны. Но на места павших бойцов каждые четыре-пять лет становятся новые. «Коррупция, плагиат, наркотики» — это будни, например, германских политиков.

И разнообразные, на все вкусы, извращения человеческой природы и природы вещей. Они, видимо, руководствуются такой логикой: раз мы не можем стать лучше, то давайте сделаем хуже избирателей. Понизим их социальную ответственность. И вот уже весь Евросоюз клеймит маленькую Венгрию: там только что приняли закон, «ограничивающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола». Урсула фон дер Ляйен от имени всего ЕС немедленно заявила: «Венгерский закон — это позор».

Александр Лукашенко сформулировал в свое время жестко, но четко: «Лучше быть диктатором, чем голубым».

Хотя это — демократия. Ведь может суверенная и независимая страна иметь свое мнение о воспитании своих же детей и граждан? Оказывается, нет. Погодите, они еще и против Венгрии начнут: третий пакет… четвертый пакет… доставайте пятый… Эдгар, ну что ты копаешься?

Как можно объяснить тот непреложный факт, что кого из самых «ярых демократов» ни поскреби, обязательно обнаружится девиант или извращенка? Для примера можно взглянуть… да хоть бы и на наших уцекачоў: впечатление, что нормальные люди среди беглых перевелись.

Под себя

Европа уже пришла к тому, что не важно, какой человек занимается политикой, лишь бы он был радужным. Открытым к переменам всего. Показывающим людям путь демократического развития homo sapiens. И от этого имеющим право накладывать на неслухов санкции, ведь они — противные.

Мэры Берлина и Парижа, премьеры и премьерки Исландии, Ирландии, Бельгии, Люксембурга и Сербии подают пример (или следуют) губернаторам, министрам и даже главкому США. И объявляют себя «лiдарамi». Мы уже перестали удивляться, имя им — легион. Такими же, что логично, стремятся сделать и свои города, страны, штаты и армии.

Что — и тоже логично — не поддерживается большинством населения Земли. Александр Лукашенко сформулировал в свое время жестко, но четко: «Лучше быть диктатором, чем голубым». Так он ответил предшественнику Хайко Мааса, министру иностранных дел Германии, на его заявление о «последнем диктаторе в Европе». Звали того Гидо Вестервелле. И он по всем статьям подошел бы и мэру Берлина, и премьеру Люксембурга.

Это ж из Люксембурга до нас донеслось: «Надо поставить Беларусь на колени»? «Лiдары» западного мира тем меньше стесняются, чем выше забираются. Можно, наверное, назвать их поведение и таким словом: куражатся. Герберт Уэллс думал, что такие прилетят сверху на треножниках. А они подползли отсюда — снизу и сзади.

Рискну предположить, что мы — белорусы, русские, украинцы, обычные нормальные люди — многим европейским политикам еще и физически неприятны. Этакая ксенофобия, головокружение от достигнутого. Но честная драка в их миропонимание не входит. Отсюда и махание руками на противных: еще пакет и еще пакетик, потом еще кулек. Не заботясь о мало-мальски приличных «обоснованиях» — а зачем, вы не понимаете, это другое.

Потому и санкции, сколько б они их ни вводили, не могут быть ни разрушительными, ни «иссушающими», никогда им нас не «поставить на колени». Санкции, вводимые «лiдарамi» западного мира — они противные.

Так к ним и надо относиться. Вот уж и правда, лучше быть в политике диктатором…

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