Довольно часто дачников ожидает разочарование в виде следов пребывания непрошеных гостей и отсутствующего имущества. О том, как обезопаситься от любителей легкой наживы, рассказал председатель районного суда Святослав Данич:

– Преступление может быть совершено в любое время с момента последнего отъезда владельцев с участка. Такие злодеяния совершаются на протяжении всего года, вне зависимости от времени суток и района расположения садовых товариществ. Как показывает практика, воровством из дачных домов и приусадебных участков промышляют лица без определенного места жительства, а также освободившиеся из мест лишения свободы. Берут всё, что плохо лежит. Иногда в домах живут по нескольку дней: готовят еду из хранящихся там продуктов, смотрят телевизор, могут и печь протопить. Найти преступников непросто, поскольку хозяева обнаруживают, что у них побывали непрошеные гости, слишком поздно. Некоторые не приезжают на дачу по полгода, поэтому сами не могут точно сказать, когда их обворовали.

В нашем районе, к примеру, был задержан уроженец Мозырского района, специализировавшийся на кражах из загородных домов. Ранее судимый освободился из мест лишения свободы в сентябре 2020-го года и буквально чуть более, чем за месяц, обворовал около 40 домов на общую сумму свыше 11 тысяч рублей в четырех районах Гомельcкой области: Добрушском, Гомельском, Речицком и Буда-Кошелевском.

Чаще всего из дач он похищал личные вещи, продукты питания, электроинструменты, стройматериалы, а также удлинители, поскольку они изготовлены из цветного металла. По приговору суда за совершение краж он осужден на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К слову, это его 14-й срок.

Профилактика – самый простой и действенный способ предотвратить такого рода хищения. Владельцам дачных участков необходимо принять меры по сохранности принадлежащего им имущества: не оставлять на территории дачи ценные вещи, постараться затруднить доступ в жилище посторонним: а помогут в этом крепкая дверь с врезным замком, железные решетки на окнах. Современным и надежным средством защиты являются системы видеонаблюдения и сигнализации. Если ваши соседи приезжают на свой участок круглый год или живут там постоянно, не будет лишним попросить их наблюдать за вашим домом. А если у вас есть возможность, почаще приезжайте на свою дачу.

В общем, чтобы обезопасить свое имущество, в первую очередь владельцам дачных участков необходимо самим принять меры по его сохранности.

Ирина ШУТОВА