Спасение из огня и воды, поиск потерявшихся в лесах, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий – далеко не полный список экстремальных ситуаций, на помощь в которых приходят сотрудники МЧС. Неслучайно для многих профессия пожарного-спасателя становится призванием, ведь только самым решительным, смелым и подготовленным могут покориться все природные стихии. В преддверии профессионального праздника «Авангард» встретился с теми, кто ежедневно рискует собой ради спасения других.

Быть спасателем это не работа – это призвание и образ жизни!



В этом убежден водитель пожарного автомобиля ПАСЧ №2 аг. Коммунар Вячеслав Сотников. 26 лет назад он пришел в профессию и сегодня остается верен своему выбору.

– С детства меня увлекала техника. Еще в юном возрасте решил, что выберу профессию, связанную с ней, – делится Вячеслав Эдуардович. – После окончания Узовской школы поступил в Гомельское ПТУ №78 машиностроения (государственный профессиональный лицей машиностроения), где освоил специальность монтажника радиоэлектронной аппаратуры. До армии даже успел полгода поработать на Гомельском радиоэлектронном заводе. Потом была служба в роте специального назначения в Марьиной Горке. После демобилизации встал вопрос о работе. Признаюсь, хотел пойти водителем на завод, но место на то время было занято. Посоветовавшись со старшим братом Александром, который был водителем в РОЧС, решил попробовать себя в роли пожарного, тем более что специфика профессии мне по духу была близка. Так я стал командиром отделения на пожарном посту в Коммунаре. 26 лет на службе пролетели как один миг. За это время дослужился до прапорщика.

Наш герой признается, что такая работа, безусловно, накладывает свой отпечаток на образ жизни.

– За годы привыкаешь к дежурствам и постоянно находишься в боевой готовности. А если вижу, что человеку нужна помощь, уж точно мимо не пройду. Без таких качеств, как терпение, выносливость, уважительное отношение к людям, решительность, хорошая профессиональная и физическая подготовка, готовность справляться с большими нагрузками и стрессовыми ситуациями, в нашей профессии не обойтись, – уверен мужчина.

Последние полтора года он работает водителем современного пожарного автомобиля МАЗ. По его словам, сегодня на вооружении спасателей находится современная быстроходная техника, что значительно упрощает работу по борьбе со стихией. Радует и то, что профессия пожарного-спасателя всегда востребована и престижна. Случайных людей здесь не бывает. Тот, кто решил связать свою жизнь с этой благородной профессией, должен пройти строгий отбор. Коллектив у них преимущественно молодой, а значит, знания и опыт есть кому передать.

На счету Вячеслава Сотникова огромное количество боевых выездов и не одна спасенная человеческая жизнь.

– Я не просто хожу на работу, я ею живу. Быть нужным, помочь тем, кто оказался в беде, – в этом я вижу свое предназначение. Мы не ждем славы и наград, мы добросовестно выполняем свой долг. Хотя, не скрою, приятно слышать слова благодарности от людей, которым смог помочь в трудную минуту. В такие моменты понимаешь, что с выбором профессии не ошибся, – рассказывает спасатель. – В своей работе и в жизни придерживаюсь главного принципа: никто, кроме нас. Зайти в горящий дом, вступить в борьбу с огнем, справиться с последствиями урагана и многое другое – это нам по плечу.

Вячеслава Сотникова в Узе хорошо знают не только как сотрудника РОЧС, но и как отличного семьянина. У четы Сотниковых большой и уютный дом, где многое сделано умелыми руками главы семейства. Ухоженный приусадебный участок и придомовая территория – совместная заслуга с супругой Галиной. Еще в их доме никогда не смолкает веселый детский смех. Пятеро детей – главное богатство Сотниковых. А не так давно в их большой и дружной семье появилось пополнение – родился внук Мирон. Кто знает, может он станет продолжателем династии пожарных.

Мне нравится помогать людям.

Именно в этом видит свое предназначение старший пожарный ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево Валерий Голубев.

Ежедневно рисковать собой ради спасения других – профессия, которую может выбрать для себя далеко не каждый. Валерий Голубев относится к числу тех, кто не боится трудностей и готов в любой момент прийти на помощь.

– Я и сегодня хорошо помню свой первый боевой выезд, – рассказывает Валерий Петрович. – В Октябре горел жилой дом. Когда мы прибыли на место, он частично был охвачен огнем. Внутрь мы попали через окно. Хозяина жилища нашли на полу. К сожалению, спасти его не удалось: он надышался продуктами горения. Именно в тот трагический момент я понял, что важнее человеческой жизни ничего нет. Позже выяснилось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Вот так, из-за своей беспечности человек лишился жизни. Мне не раз доводилось входить в горящие здания и, рискуя собой, помогать другим. Не хочу показаться не скромным, но самой большой своей заслугой считаю три спасенные человеческие жизни.

Малая родина Валерия Голубева – Коммунар. Там прошла большая часть его жизни. После школы он хотел пойти по стопам отца и выбрать строительную специальность, но, как говорится, за компанию вместе с одноклассником отправился учиться на электромонтера. Электриком проработал только год, душа к этой профессии не лежала. Мужчина видел себя в силовых структурах. И когда встал выбор между службой в МЧС и ОВД, осознанно сделал выбор в пользу спасателей. К слову, в этом есть и заслуга нашего предыдущего героя, Вячеслава Сотникова, который к тому времени был командиром отделения на пожарном посту в Коммунаре.

С марта 1998 года Валерий Петрович приступил к службе на посту в Коммунаре, а последние 10 лет служит старшим пожарным ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево. Он убежден, что служба в МЧС – дело смелых и мужественных людей, преданных долгу и профессии. Это нас, обычных людей, приводят в ужас горящие здания, но спасателям к этому не привыкать. К счастью, чрезвычайные ситуации не происходят каждый день. В период затишья спасатели совершенствуют свое профессиональное мастерство и занимаются согласно расписанию.

Конечно, любая работа, а тем более связанная с риском для жизни, лучше спорится, если дома есть надежный тыл. Старший сын Валерия Голубева, как и дед, стал строителем, младшие дети еще не определились с профессией. Первыми успехами радуют два внука. Дом – полная чаша, где многое сделано мастеровитыми руками главы семейства, а любимая семья и работа – его главные жизненные ценности.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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