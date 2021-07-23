В преддверии Дня пожарной службы прошла совместная познавательно-развлекательная программа Коммунаровского Дворца культуры и Коммунаровской сельской библиотеки «Сквозь огонь пройдем, если нужно!» Участниками праздника были и взрослые, и дети.

Местом проведения мероприятия стал библиобалкончик, где собравшиеся ознакомились с выставкой рисунков с одноименным названием. На встрече присутствовали гости: майор внутренней службы начальник караула ПАСЧ №2 аг. Коммунар Андрей Синькевич и прапорщик внутренней службы командир отделения ПАСЧ №2 аг. Коммунар Александр Солоненко.

Библиотекарь Наталья Минина рассказала ребятам об истории праздника, а гости напомнили им о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водоемах, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и что нужно делать для того, чтобы не попасть в беду.

Ярким продолжением мероприятия стала выездная экскурсия в пожарную часть, после которой работники Дворца культуры Анна Сычева и Алина Полякова провели для детворы развлекательную программу с дискотекой. Кроме того, все желающие могли сделать фото на память в тематической фотозоне.

Организаторы мероприятия выражают слова благодарности за оказание помощи в подвозе детей в пожарную часть Алексею Романовскому, Андрею Васильеву и Оксане Болдуевой, а всех сотрудников пожарной службы района поздравляют с профессиональным праздником и желают им успехов в работе, крепкого здоровья и как можно меньше чрезвычайных ситуаций!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Оксаны Болдуевой