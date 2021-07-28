Одноименная акция пройдет в районе со 2 по 31 августа. Её цель – помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к новому учебному году, сообщили в отделе образования, спорта и туризма райисполкома.

Присоединиться к доброму делу могут коллективы предприятий и организаций, а также все неравнодушные люди. Необходимый набор предметов: портфель (ранец, рюкзак) для первоклассника, тетради в крупную клетку, тетради в косую линейку, шариковая ручка, простые карандаши, линейка, ластик (резинка), пенал, обложки для тетрадей, папка для тетрадей, альбомы для рисования, цветные карандаши, краски акварельные, стакан-непроливайка, кисточки №2, 3, пластилин и стеки, доска для лепки, цветная бумага, клеящий карандаш, клей ПВА, ножницы с тупыми концами, цветной картон, точилка, обложки для книг универсальные, раскраска, счетные палочки, математический набор (геометрические фигуры).

Сведения о первоклассниках, а также подробности об акции можно уточнить по тел. в Буда-Кошелеве 7-67-14.

Ирина ПАЛУБЕЦ