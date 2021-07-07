Любители грибов и ягод, отправляясь в лес на тихую охоту, должны помнить о необходимости радиационного контроля даров леса, собранных на территории радиоактивного загрязнения. При этом, республиканские допустимые уровни (РДУ-99) для свежих грибов составляют 370 Бк/кг., для ягод — 185 Бк/кг.

По накоплению цезия-137 грибы делятся на четыре группы: аккумуляторы (польские грибы, маслята, маховики, колпаки кольчатые (курочки)), сильнонакапливающие (грузди, волнушки, сыроежки, зеленки), средненакапливающие (лисички, подосиновики, подберезовики, белые грибы) и слабонакапливающие (опята, шампиньоны, дождевики, зонтики). Снизить содержания цезия-137 в грибах можно, используя различные способы кулинарной обработки.

Сбор лесных ягод – настоящее удовольствие для любителей тихой охоты. Но и здесь нужно быть предельно внимательными и осторожными. По накоплению цезия — 137 ягоды также делятся на группы: сильнонакапливающие (голубика, клюква, черника, брусника), средненакапливающие (земляника, ежевика, малина) и слабонакапливающие (рябина, калина).

Уважаемые жители, напоминаем, что сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, выпас скота и заготовка сена для него производится в лесах при плотности загрязнения до 2 Ки/км2. Такие площади располагаются в Наспенском, Чернянском и Чеботовичском лесничествах.

Пост радиационного контроля Буда-Кошелевского опытного лесхоза