В рамках кампании «Внимание жара» в районе дан старт совместной акции «Уборочная в разгаре».

Данная акция проводится Белорусским Обществом Красного Креста совместно с профсоюзом работников АПК. Ее цель – профилактика происшествий и травматизма в агропромышленном комплексе в период установившихся высоких температур, и привлечение внимания работников АПК к соблюдению санитарных норм и правил в жарких период.

На неделе в рамках кампании «Внимание жара» председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Елена Побединская посетила ряд сельхозорганизаций района и прямо в поле выдала участникам жатвы питьевую воду и информационные материалы по оказанию первой помощи при тепловом ударе и о поведении в жаркую погоду.

Следует отметить, что одновременно с этим председателем Буда- районного объединения профсоюзов Татьяной Бурнышевой совместно с председателем районной профсоюзной организации работников АПК Еленой Степаненко был проведен мониторинг соблюдения температурного режима и организации питьевого водоснабжения участников уборочной кампании. Также экипажам зерноуборочных комбайнов были выданы аптечки, приобретенные райкомом профсоюза работников АПК.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Елены Степаненко