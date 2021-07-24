Основные причины электротравматизма среди населения повторяются из года в год. Прежде всего, это личная неосторожность, несоблюдение элементарных правил электробезопасности, приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям.

В минувшую субботу, 17 июля, несчастный случай со смертельным исходом произошел в нашем районе в г.п. Уваровичи. Потерпевший при помощи монтерских лазов и предохранительного пояса поднялся на опору воздушной линии электропередачи 0,4 кВ для замены ввода в жилой частный дом, но, приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, попал под действие электрического тока. А на следующий день, 18 июля, насмерть убило током заведующую одной из ферм в Березинском районе Минской области. Находясь на работе, женщина отправилась проверить, включен ли насос подачи воды в шкафу управления, размещенный на опоре ВЛ-0,4 кВ рядом с фермой. Насос она включила, но обратно не вернулась. Пострадавшая была обнаружена лежащей на земле, касаясь открытой частью ноги оборванного провода воздушной линии электропередачи.

В очередной раз напоминаем:

✓ смертельно опасно подниматься на опоры ЛЭП, прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить к ним ближе, чем на 8-10 метров, влезать на деревья вблизи линии электропередачи (сырое дерево служит проводником электротока);

✓ категорически запрещается ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП – ближе 10 метров от крайнего провода, устраивать детские площадки, стоянки автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов, а также находиться вблизи территории трансформаторной подстанции (оборудование здесь под высоким напряжением и смертельно опасно для жизни).

Будьте осторожны и берегите свои жизни!

Сергей Пантелеенко, госинспектор по энергетическому

и газовому надзору райэнергогазинспекции