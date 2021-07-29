– говорит

Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы. В них подписчиков учили собирать самодельные взрывные устройства, обучали тактике силового противодействия правоохранителям.

Координаторы противозаконной деятельности – граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Беларуси. Руководители и активные участники этой структуры приступили к непосредственному совершению актов терроризма, оказанию насильственного воздействия на органы власти.

В официальном заявлении прокуратуры также отмечается, что с апреля этого года в сообществе обсуждали и планировали поджог и взрыв зданий, сооружений, автотранспорта.

По фактам организации участниками группировки терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 289 (акт терроризма) и 359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

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