Генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный Суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией и запрете ее деятельности в нашей стране.
Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы Telegram-чаты и каналы. В них подписчиков учили собирать самодельные взрывные устройства, обучали тактике силового противодействия правоохранителям.
Координаторы противозаконной деятельности – граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Беларуси. Руководители и активные участники этой структуры приступили к непосредственному совершению актов терроризма, оказанию насильственного воздействия на органы власти.
В официальном заявлении прокуратуры также отмечается, что с апреля этого года в сообществе обсуждали и планировали поджог и взрыв зданий, сооружений, автотранспорта.
По фактам организации участниками группировки терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 289 (акт терроризма) и 359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) УК.