Хлебная нива ждет! Древний обряд «Зажинки» провели на Будакошелевщине.



Сегодня на одном из полей РУП «Белоруснефть-Особино» собрались аграрии со всего района, чтобы дать старт уборочной кампании-2021. О том, что праздник получился ярким, колоритным и знаковым, читайте и смотрите в нашем материале.

На «Зажинках» присутствовали руководство района, руководители, агрономы, инженеры сельхозпредприятий, профсоюзный и идеологический актив.



Слова приветствия участникам торжества направил председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Глава района отметил, что проведение «Зажинок» именно в полях РУП «Белоруснефть-Особино» стало доброй традицией, равно как и проведение праздника первой борозды в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Анатолий Генрикович отметил, что в прошлом году на Будакошелевщине намолочен рекордный урожай зерна, и сегодня мы должны сработать с полной самоотдачей каждого работника, от руководителя до механизатора, и отдать все силы, чтобы собрать урожай до последнего зерна. Пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и, непременно, хорошей погоды.



Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко поблагодарил тружеников села за их нелегкий благородный труд и пожелал крепкого здоровья, благополучия, терпения, мира и спокойствия. Вознес молитву, благословил на доброе дело и освятил людей и технику.

Все присутствующие стали свидетелями красивого старинного обряда. Жнейки в народных костюмах сжали первый сноп, который по традиции преподнесли председателю райисполкома Анатолию Гапонику. Символические снопы были вручены руководителям хозяйств. Главе района также преподнесли хлебный каравай.

Главными героями дня, безусловно, стали комбайнеры и водители, которым предстоит бережно собрать каждый колосок будущего урожая.



Поздравить аграриев с музыкальным подарком приехали сегодня участники народного вокального ансамбля «Калиница» Коммунаровского Дворца культуры.

Директор РУП «Белоруснефть-Особино» Евгений Лукомский пожелал хорошего урожая и дал старт комбайнам выйти в поле. В этом году 25 экипажей предприятия будут задействованы в уборочной кампании, 6 новеньких комбайнов впервые выйдут в поля. Убрать предстоит 3000 га рапса и 5585 га зерновых.