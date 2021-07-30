Перспективное новоселье. Считаные дни остались до введения в эксплуатацию нового свиноводческого комплекса в СУП «Андреевка»

В СУП «Андреевка» завершается строительство одного из самых крупных свиноводческих комплексов. Считаные дни остались до введения в эксплуатацию нового комплекса. Буквально накануне знаменательного события «Авангард» побывал на готовящемся к открытию объекте. Сопровождал нас заместитель председателя райисполкома, курирующий строительную отрасль, Дмитрий Шпиганович. К слову, в выборе «экскурсовода» мы не ошиблись: все понятно и доступно, одним словом, профессионально.

Высокотехнологичный свиноводческий комплекс с замкнутым циклом мощностью 24 тысячи голов свиней в год располагается на площади 18,3 га. Комплекс спроектирован по принципу зонирования и включает в себя зоны карантина, административно-хозяйственную, навозохранилища, временного хранения и утилизации отходов, очистки дождевых сточных вод, источников водоснабжения и производственную зону. Все здания производственного назначения для удобства работы, обслуживания, перегона свиней соединены между собой галереями. Производственная зона включает в свой состав репродукторное отделение с племенным сектором и откормочное отделение. По технологическому признаку в репродукторном отделении выделены два сектора: промышленный сектор и племенной сектор. Промышленный сектор предназначен для получения, выращивания и передачи в откормочное отделение свиноводческого комплекса для заключительного откорма молодняка свиней. Племенной сектор предназначен для воспроизводства и выращивания ремонтного молодняка для замены выбракованного маточного поголовья.

Строительство свинокомплекса стало возможным благодаря привлечению средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь. Реализацию крупного инвестиционного проекта доверили Гомельскому домостроительному комбинату, монтаж оборудования – ОАО «Гомельагрокомплект». Начало строительству было положено весной прошлого года, окончание работ было запланировано на декабрь 2021 года, но с учетом значимости объекта для экономики не только района, но и всей Гомельщины, уже завершено. Реализация проекта позволит увеличить производственную мощность СУП «Андреевка» в 4 раза, создать 54 рабочих места и таким образом повысить жизненный уровень местного населения. К слову, за четыре десятка лет андреевский свиноводческий комплекс не только выработал свой ресурс, но и устарел. Новый же комплекс оснащен современными технологиями производства и автоматизированной системой управления микроклиматом. Производственные помещения предприятия поражают воображение: специализированное напольное покрытие, автоматическая система кормления и поения животных; новорожденные поросята вместе с «мамами» будут находиться в изолированных помещениях, а диспетчеры по компьютерной системе будут следить за поддержанием благоприятного климата.

Реализация проекта – это яркий пример того, как благодаря инвестициям появляется возможность перспективного развития и эффективной отдачи от внедрения новых технологий.

На свинокомплекс персонал может попасть только через галерею и санпропускник

Тепловые пушки

Процессы кормления и поения автоматизированы

Помещение для свиноматок с малышами

Все сараи связаны одной галерей

Убойный цех

Рабочее совещание под руководством директора ОАО «Гомельагрокомплект» Александра Стрибука (в центре).

Заместитель председателя Дмитрий Шпиганович провел экскурсию не только по производственным площадям, но и по крыше объекта. Вид сверху впечатляет.

Объекты навозохранилища, временного хранения и утилизации отходов, очистки дождевых сточных вод

Автомобильный парк

Так выглядела стройплощадка буквально год назад.

А эти кадры сделан 21 ноября прошлого года.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.