Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле
Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время «Большого разговора с Президентом» — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.
«Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год», — отметил Президент.
По словам главы государства, многое из того, что происходило в последнее время в Беларуси, было в большей степени сознательно искажено, даже перевернуто с ног на голову оппонентами государства. «Удивительно, но порой даже солидные мировые средства массовой информации наводят тень на абсолютно очевидные вещи, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Поэтому сегодня нужен этот разговор — в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр».
В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат
«В современном мире так называемую демократию уже давно заменил цифровой диктат. И правят в этом мире откровенные ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации, — сказал Президент. — Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе или, как вы говорите, информационный шум. Самое печальное, что этот искусственный виртуальный мир влияет на принятие реальных фундаментальных политических решений на международной арене».
Александр Лукашенко отметил, что всегда призывал людей, формирующих общественное мнение, к соблюдению профессиональной этики. «И сегодня, невзирая на негативный опыт прошлого, говорю: единственный антидот против информационного яда в виде фейков — это правда и еще раз правда. Как говорят в народе, капля камень точит. Именно благодаря такому подходу мы выдержали и уверенно держим этот информационный удар», — подчеркнул белорусский лидер.
Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
«Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно. Есть народ, думающий, образованный, преданный интересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее понимание, что в сфере национальных интересов мы все смотрим в одном направлении — государственном», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что нынешний 2021 год и был объявлен Годом народного единства потому, что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспектив. Президент подчеркнул, что это было бы невозможно без консолидации общества в желании и стремлении обеспечить мир на родной земле.
Единство белорусов, по словам главы государства, продемонстрировала и успешная работа Всебелорусского народного собрания. На форуме была принята программа социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.
Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. В ее адрес поступило огромное количество предложений по совершенствованию Основного закона. «Замечу, на «пераменах» и переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в Конституции как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам. То есть на основании законов, все остальное было бы хаосом и беззаконием», — обратил внимание глава государства.
О последних выборах: одни готовились к справедливой кампании, а другие — к перевороту
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ своими стойкостью и мудростью заслужил право на правду и уважение.
«Учитывая, что на календаре 9 августа, предвосхищая журналистский интерес, в том числе и к событиям годичной давности, просто напомню: мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие «долбить власть», к перевороту», — заявил Президент.
«Не обезумели и не ввели комендантский час» — Александр Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается
«Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните», — сказал глава государства.
«Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко добавил, что в прошлом году падение мирового ВВП в отдельных, в том числе ведущих, странах было колоссальным.
«Мы, по-моему, 0,1% или 0,2% всего лишь потеряли в прошлом году к предыдущему. То есть у нас в прошлом году был очень высокий уровень. И к этому высокому уровню года мы сегодня приросли — примерно 3,5%. Для нас это хорошие показатели. Понятно: все, что происходит, во многом обусловлено внешними факторами и внутренними. На внешних рынках цены на продукты, на другие виды товаров выросли значительно. А поскольку мы не закрылись в прошлом году, у нас достаточно было товара, чтобы на рынке предложить к этому спросу наш товар по высоким ценам. Поэтому мы получили хороший результат. В том числе и в плане внешнего сальдо платежного баланса. Оно у нас положительное», — констатировал он.
Президент отметил высокий спрос на белорусскую продукцию.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Во всем мире, особенно в нашей братской России, на постсоветском пространстве, Украине и так далее, люди еще раз увидели белорусскую продукцию. Особенно продукты питания. Мы наторговали за полгода около $3 млрд на продуктах питания и планируем в этом году превзойти $6 млрд. Но это не главный наш товар. То есть у нас было что при дефиците предложить миру. И мир купил. Ну, естественно, рост объемов. При таком спросе рост объемов нас просто спас», — пояснил Александр Лукашенко.
Переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно
Глава государства признал, что он действительно не уделял внимания проведению агитационной предвыборной кампании, потому что не это было в приоритете в то время — нужно было заниматься вопросами лечения людей от коронавируса, спасения жизней. По его словам, эта ситуация была хорошо отражена в недавнем 5-серийном документальном фильме «2020».
«Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их», — подчеркнул Александр Лукашенко. Ведь в то время, в отличие от других государств, Беларусь не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. И тогда они были приглашены приехать и лично оценить обстановку.
Президент напомнил, что Беларусь была единственной страной, которая пошла на такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здравоохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, пусть и непублично, но между собой признавали: о том, как организована медпомощь в Беларуси, надо говорить на Западе, чтобы об этом слышали те, кто критикует Президента, потому что уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в Беларуси — беспрецедентный. «Мы отказались от локдауна, нас били, молотили, как только хотели, нас критиковали все, только ленивый не критиковал за наши подходы, — напомнил белорусский лидер. — Вы можете сказать: в чем разница? Разница, уважаемые друзья, в отношении к людям. «Диктатор» порядочно поставил задачу перед органами власти и порядочно, извините на за нескромность, относился к людям, без всякого пиара».
«Основа того, что происходит в первом полугодии в экономике, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей — амбулаторный, клинический и санаторный этапы. Назовите хоть одно богатое государство, которое пошло этим путем? А это немалые деньги. Но люди дороже», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что в 2020 году широко обсуждалась возможность перенести проведение президентских выборов и общество бы аплодисментами встретило это решение. «Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания (а они были), то это было бы не совсем порядочно и незаконно, — заявил белорусский лидер. — Вы бы, западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось».
Касательно послевыборных событий, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не впервые сталкивается с протестной активностью после выборов, это наблюдалось и ранее после электоральных кампаний. «Тогда эти протесты вспыхивали и в течение суток-двух гасли. Не мы их ликвидировали (мы, конечно, противодействовали, нам нужен был порядок в Минске), сейчас это было более длительно, потому что была длительная подготовка и была основа, — отметил Президент. — Единственная основа для этих протестов — обезумевшие люди во всем мире. Средства массовой информации подыгрывали этому, запугивали людей. Мы пошли своим путем. Естественно, и в Беларуси немало людей (рискну сказать, что даже большинство) поначалу думало: что он творит, Президент? Мир это делает, а мы — это. Но я стоял мертво и требовал этого от других».
Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе
Говоря о развитии белорусской экономики в условиях санкционного давления, глава государства обратил внимание, что экспорт действительно важен для страны, так как значительные объемы производимой продукции предназначены для поставки на внешние рынки. Однако рынки Европейского союза и США, которые сейчас вводят санкции, для Беларуси не являлись приоритетными, отечественную продукцию туда никогда особо и не пускали, отметил Президент. Он также напомнил, что Беларусь практически все время находилась под влиянием тех или иных санкций. Единственный период без них — когда по предложению лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель Минск был выбран в качестве места проведения переговоров в «нормандском формате» по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.
«Вот тогда возникло какое-то окно возможностей, мы стали не каким-то посредником, а стали площадкой для этих мирных переговоров. Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают и с одной, и с другой стороны, как меня информируют, по меньшей мере еженедельно. Но там нет этой войны, которая была под Дебальцево и в Донецком аэропорту, помните эту мясорубку? Вот тогда к нам отнеслись по-человечески и сказали: да, Беларусь — это то место, куда надо ехать и искать мир», — отметил белорусский лидер.
Работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами
Свою стратегию реагирования на вызовы государство разрабатывало в экстремальных условиях, заметил Президент. По его словам, это был хороший опыт. Он поднял на новый уровень белорусскую журналистику и прежде всего авторскую.
«Острый для страны период дал нам героев нашего времени: политических обозревателей, экспертов, аналитиков, блогеров, которые, несмотря на реальные угрозы и риски, открыто встали на защиту своего государства. Да, сегодня представители современных медиа оказались настоящими воинами. Слово (мы испытали на собственном опыте) может внести раздор в общество, разрушить мир в стране, а может объединить народ в борьбе за национальные ценности, прежде всего за сохранение этих ценностей, независимости и суверенитета», — сказал Александр Лукашенко.
Западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать
«Им, не думающим головой, прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные, надо просто думать. Не хватать то, что наши протестуны, беглые там из этих основных центров. Хватают это, мы это видим по тексту. Читаем их текст и потом то, что принимают в Евросоюзе и Америке — один в один с ошибками. И надо было бы журналистам отпечатать и дать. У меня есть таблица, я попросил — за что наказали БЕЛАЗ, за что наказали коллектив МАЗа и так далее. И там ну просто смешные и очень интересные обоснования и мотивация этих санкций. Безумно интересно. Они даже здесь не могут составить нормальную мотивацию — за что?» — сказал Президент.
Белорусский лидер поставил задачу — выдержать этот уровень. «Будет непросто. Особенно с учетом того, что нас пугают новыми санкциями. Кстати, после «печенек» этих американцы решили ввести какие-то санкции. На злобу могу предупредить, поскольку знаю — здесь есть представители СМИ. Вы не думайте, что вот этот шум, в том числе инфошум, это все в отношениях Беларуси с США, Беларуси с Евросоюзом, Польшей и так далее. Да нет, это шум там, наверху. Но есть уровни, на которых мы ведем с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался. С поляками (с литовцами вообще сейчас никаких контактов, но мы это переживем), Евросоюзом, с американцами у нас есть животрепещущая тема, по которой мы всегда ответственно ведем переговоры, — отметил он. — Например, США. Они открыто говорили, что очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов — 5 или 6 случаев только в прошлом году. Это они ценили, как и весь мир. И Россия это ценит, и Китай. Но кому, извините меня, нужна какая-то грязная взрывчатка, которая идет в Европейский союз. Для американцев это вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать, но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем. К чему это может привести? Пример — нелегальная миграция».
Александр Лукашенко подчеркнул, что мы никого не шантажируем. «Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Ну уж извините, как можем и как умеем. Некоторые меня за это критикуют. Но у меня нет российских возможностей, китайских, тем более американских, и Европейского союза. У меня нет таких возможностей. Я бы отреагировал по-другому. Но я нахожусь в соответствующей системе координат, и моя Беларусь, и белорусский народ здесь. Поэтому в силу наших возможностей мы реагируем», — констатировал он.
«Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Тем более они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность? То, что на слуху: события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и латвийской границе. Это кому-то надо было в Литве? Нет. А ведь с чего началось? Дело не в санкциях, не только в санкциях и не столько — дело в том, что нам попытались запретить строить атомную электростанцию. Мы что-то делали не то? То, что в мире не делается? Да нет. Та же Литва, которая гвалтом кричала по поводу атомной станции, у себя планирует построить. Но для этого надо мобилизация и соответствующая помощь. Деньги надо одолжить у кого-то, а потом вернуть. Долг платежом красен. Вот с того все и началось, — подчеркнул белорусский лидер. — Но я же по-человечески предложил. Они закрыли Игналину, и у них 3,5 тыс. или 4 тыс. людей высококвалифицированных, подготовленных, советской школы, остались не у дел, без работы. Я их пригласил на нашу станцию. Приезжайте. Вот вам жилье, детские сады, школы, социальный пакет, которого в Литве не было никогда и уже не будет. Приезжайте, работайте. Будем производить электроэнергию. Ваш будет полный контроль. Больше всего будет ваших специалистов с Игналины там работать. Мы у вас будем учиться, будем производить электроэнергию и продавать по нормальным ценам в Прибалтику. Но это было невыгодно тем, кто готов был в Прибалтику поставлять из Западной Европы электроэнергию втридорога. И они наклонили Литву. Так причем же здесь я?»
Президент добавил: «Как бы ни было сложно и трудно, мы пережили этот год. Он был непростой. Мы выдержим и другие годы. Но мы не отступим, не встанем на колени. Хватит. Нас ставили на колени. А кто не вставал, того уничтожали — каждого третьего — в середине прошлого века. Кто этого не знает, приезжайте чаще — мы вам расскажем».
Александр Лукашенко об упреках в диктатуре: я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь
«Для того чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства. Вот и все. На остальное у нас нет желания и возможности тратить ресурсы», — сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко добавил: «Но если уж нас достанут очень сильно — мы отреагируем. Что мы и делаем».
Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений
«Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения», — сказал Президент.
Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты — на территории России. «Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию — юго-восток, — отметил белорусский лидер. — Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне».
Об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии
«Мы никогда не были против теснейшего союза, но вы нас всегда держали на расстоянии и сейчас вы держите нас на расстоянии. У России больше никого нет, может, вам не нравится это, но факт есть факт. И даже сейчас во время пандемии, хоть вы и закрылись от нас, мы от вас не закрывались», — отметил Президент.
«Основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие», — подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что для людей — обычных граждан двух стран — равноправие во многом обеспечено. «Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза ниже, чем в Беларусь», — обратил внимание Александр Лукашенко.
«Намеки от отдельных лиц идут, чтобы разрушить эту интеграцию, чтобы нас оттолкнуть от России с намеком на то, что интеграцию они понимают как вхождение Беларуси в состав России. Вы для нас — родные люди, я всегда проводил эту политику. При этом мы суверенные и независимые государства, наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки, что Беларусь войдет в состав России, я думаю, а нужна ли России еще одна головная боль? Нет, и Президент России так это и понимает», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства считает, чтобы развивать интеграцию, особенно в сфере экономики, «не надо того, чтобы кого-то взять и включить в состав».
«Говоря об интеграции, мы должны четко понимать — любая интеграция возможна, но без потери государственности и суверенитета. У нас было около 30 дорожных карт. С Владимиром Путиным сразу убрали ту, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича. Он сказал: «Слушайте, если мы все время на нее наталкиваемся, если мы не может решить — давайте ее отложим или вообще выбросим». Я его поддержал. Сказал, мы ничего не потеряем, потому что у нас не национальные, а совместные ведомственные органы. Например, совместная коллегия Министерства промышленности России и Беларуси, совместная коллегия Минобороны Беларуси и России и другие — и они работают. И я задаю при всех вопрос на переговорах — а какие вопросы мы не решили? Все вопросы решены», — подчеркнул белорусский лидер.
«У нас в Беларуси никто против союза с Россией не выступал, кроме некоторых лиц», — подытожил Президент.
Александр Лукашенко: мы остались вдвоем — Беларусь и Россия
«Не было бы счастья, да несчастье помогло, — сказал глава государства. — Мы остались вдвоем — Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. Мы мгновенно поняли, что от нас хотят. Владимир Владимирович предложил помощь, но я тогда отказался. Сказал, что пока справляюсь и справлюсь. Но попросил на всякий случай создать резерв из тысячи человек. Вряд ли бы они решили какую-нибудь задачу, потому что вместе с этим у меня в резерве была целая армия. И я бы не дрогнул, ввел бы ее в действие, если бы видел, что они не просто перешли красную черту, а уже забрались далеко за нее. Но мы справились. Резерв был расформирован и отправлен в места несения службы».
Как отметил Александр Лукашенко, ни одни страны не имеют такого взаимодействия, как Беларусь и Россия, поэтому государства без труда смогут совместно преодолеть любые санкции, вводимые против них.
«Нам не надо переживать. Мы две самодостаточные страны. Имея наш опыт, нам даже много денег не надо, чтобы восстановить разрушенное и обеспечить людей всем необходимым. Раньше, например, женщины стояли в очереди за пачкой порошка, мы вместе за один год смогли возвести десяток предприятий, которые его производят. Свой народ не могли обеспечить продовольствием, а другим помогали. Мы извлечем опыт из ошибок. Что касается санкций — это всегда возможности. Не хотите нам что-то поставлять, получайте эмбарго. А мы обойдемся. У нас гигантская территория, огромный опыт и есть все, чтобы перепахать землю, посеять, убрать и накормить людей», — сказал белорусский лидер.
На пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человек
«Их на пике было (а есть методика подсчета) 46 тысяч 700 — в Минске. Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще», — сказал глава государства.
Как отметил Александр Лукашенко, на улицах могло быть и больше людей. «Я отдаю себе отчет в том, что их могло быть и больше. Потому что за меня в стране никогда не голосовало примерно 10% населения. Это были люди, которым я неприемлем с первых выборов, потому что они мне проиграли выборы — эти националистически настроенные, с фашиствующим ядром. Но это националистическое ядро, даже в хорошем смысле, где-то на флангах. Там люди, которые хотят суверенитета и независимости, правда, от всех независимости. И прежде всего от России. И это в лучшем случае. А ближе к ядру — там фашиствующие», — отметил он.
«Для меня эти 46 тыс., как для опытного человека, не были какой-то катастрофой. Потому что когда дают картинку — там же идут по улицам в этой толпе боевики и другие. А в хвосте — там хайп, молодежь. И по краям стоят зеваки. Вот вам картинка», — отметил глава государства.
Откровенно ответил Александр Лукашенко и на вопрос о своем отношении к протестовавшим: «Как я их воспринимаю? Это часть белорусского народа. Ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Каждого человека — маленького, большого, среднего, элитного — я должен воспринимать как своего». По словам Президента, многие ошибались, включая людей высокого уровня. «Я даже никого не уволил. С некоторыми в Администрации Президента, не буду называть фамилии, по два часа разговаривал. Я им рассказывал, как было организовано насилие. Сейчас они все это поняли и иногда прячут глаза на совещаниях со мной. Но есть те, которые совершали и планировали теракты против населения, против детей. И я буду разговаривать с ними на их языке, защищая не столько себя и своих детей, сколько ваших детей», — сказал он.
«Прошло время. Мы показали, кто есть кто», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Из 28 союзных программ осталось согласовать одну
По словам главы государства, так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28. И остался нерешенным один вопрос.
«Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели — мы купили там природный газ, допустим, у «Газпрома». Нет у «Газпрома»? У другой компании — у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», — подчеркнул белорусский лидер.
Он напомнил, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей. Рыночные условия. «Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными. Мы договорились с Президентом России, что мы преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия», — отметил Александр Лукашенко.
«Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с Президентом (Путиным. — Прим. БЕЛТА) договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ (карты были переработаны) примем. Это будет колоссальный шаг вперед», — сказал глава белорусского государства.
Александр Лукашенко рассказал, почему 17 сентября решил не объявлять выходным днем
«Это по Конституции Президент определяет — праздничные, выходные дни. Но давайте честно: я проехал много стран — столько выходных, как у нас, нет нигде. И в России тоже: вы там как начинаете с Нового года — беда для нас», — отметил Александр Лукашенко.
Говоря о праздновании Дня народного единства, Президент отметил, что при учреждении этого праздника колебался, делать ли его выходным. В итоге было принято решение оставить его рабочим днем. «Я, как человек из производства, привыкший работать без выходных, наверное, пожадничал», — признался глава государства.
В то же время Александр Лукашенко заметил, что этот вопрос остается открытым. «Я готов эти полномочия передать законодательному органу — вы уже потом будете выходные объявлять, — заявил он. — Этот вопрос не закрыт, его можно решить в любое время. Пока начнем с этого».
Президент убежден, что День народного единства учрежден 17 сентября вполне справедливо, эту дату можно считать днем воссоединения белорусского народа. «Поэтому не надо на нас тут катить, кричать. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы нашей страны. Это для нас святой праздник», — подчеркнул глава государства.-0-езидент определяет — праздничные, выходные дни. Я проехал много стран. Столько выходных нет нигде», — сказал глава государства.
Нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
«Нам скрывать нечего, мы должны провести референдум открыто, честно, по Конституции», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент добавил, что окончательный проект новой Конституции будет предварительно опубликован, чтобы граждане смогли ознакомиться с предлагаемыми изменениями. «Может, нам придется что-то поправлять еще после того, как она будет вынесена на всенародное обсуждение до референдума. Исправим. Все сделаем демократично, чтобы комар носа не подточил», — заявил белорусский лидер.
Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке
«Нельзя омрачать наши отношения разного рода фейками и гадостью», — подчеркнул белорусский лидер. И привел в качестве примера распространения недостоверной информации историю с руководителем «Белорусского дома в Украине» Виталием Шишовым, найденным повышенным, и звучащие обвинения якобы в причастности Беларуси к этому. «Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ладно я, Президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит, кроме как если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой, — сказал Александр Лукашенко. — Зачем в Украине раздувать все это?»
Глава государства подчеркнул, что нужно не плодить фейки и надуманные обвинения, а прежде всего украинским властям нужно заняться объективным расследованием и установлением всех обстоятельств произошедшего с Шишовым. «Он находился в Украине и его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем они занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто, как повесил гражданина Беларуси?» — подчеркнул Президент. По его словам, даже в американских СМИ Украину раскритиковали за такой подход.
«Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку. Нет, начали вбрасывать это (речь про вбросы в СМИ по обвинению Беларуси в причастности к гибели Шишова. — Прим. БЕЛТА), вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь, — отметил Александр Лукашенко. — Надо разбираться. А если вы нас упрекнули — факты на стол».
«У нас хватает с кем надо разбираться и без Шишова. Но мы ни на кого еще пока пальцем не показали. Вы что думаете, когда они на Азаренка пошли, мы не могли их всех перестрелять? Элементарно. И никто бы не указал на нас пальцем. Это бандиты, они хотели убить человека. Но я приказал живьем их брать и с ними разбираться», — добавил белорусский лидер. Он также вспомнил про нераскрытое до сих пор в Украине убийство журналистам Павла Шеремета. «Сколько лет прошло? Обвинили тогда Россию. Ну и где результаты? Почему нет результатов?» — сказал Президент.
Возвращаясь к тематике двусторонних отношений с Украиной, Александр Лукашенко заявил: «Политические отношения на очень низком уровне и красная черта перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, «похерить» все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?»
Александр Лукашенко — украинским властям: зачем вы это творите, ведь наши народы — родные люди?
Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по отношению к Беларуси. «Ладно, побежал за Западом (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. БЕЛТА), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы — это же соседи, это же родные люди?» — подчеркнул Президент.
Глава государства обратил внимание, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. «Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает», — отметил Александр Лукашенко.
Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли — Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с Тимановской
Глава государства подчеркнул, что сейчас противники Беларуси не пренебрегают любыми, порой очень мерзкими методами, манипулируют фактами, плодят недостоверную информацию и используют для этого людей, зачастую не самых известных и медийных. В этой связи Президент упомянул раздутую в некоторых СМИ историю с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. «З6-е место в своей дисциплине! Вот больше не надо ни о чем говорить. Россияне сейчас парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила! — сказал Александр Лукашенко. — Она может что-то сказать, это великая спортсменка. А ты что?»
Президент обратил внимание, что даже зная о БЧБ-шном прошлом Тимановской, тем не менее в конце 2020 года было принято решение о назначении ей президентской стипендии. Более того, она была включена в состав национальной олимпийской команды. «А знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких по их требованию включили — таких, которых вообще не видно там было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают?» — обратил внимание белорусский лидер.
Он убежден, что решения Тимановской не были самостоятельными: «Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, в Токио связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: «Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, — это сотрудники КГБ». Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого».
Александр Лукашенко — Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, — это белорусов
«Меньше всего, кого вы должны бояться — это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю, — подчеркнул белорусский лидер. — Украинцы — трудолюбивые, красивые люди. Мы готовы с вами разговаривать, мы готовы с вами договариваться».
Глава государства также обратил внимание, что в Украине, Литве, Латвии и России действуют белорусские санатории. «Я в них деньги вкладывал для того, чтобы туда ехали люди — местные, наши. У нас огромное количество туристов, — сказал Александр Лукашенко. — Вы закрыли авиасообщение в Одессу — кому вы хуже сделали? Наши переориентировались на Краснодарский край, летают в Турцию — «Белавиа» делает немного дугу. Турцию мы не закрывали, а могли бы вообще не принимать самолеты через Украину. Но они летают. Как вы мне предлагаете доставлять людей на отдых? У нас другого пути нет — только через Россию. Польша нам тоже запретила. Поэтому не надо мне сейчас ставить условия. Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым».
Александр Лукашенко ответил на предложение сделать национальное законодательство главнее международного
Глава государства отметил, что вернется к этому вопросу чуть позже — когда будет готов проект новой Конституции Беларуси. «Опыт есть — Российская Федерация. Поэтому, думаю, вместе со «старшим братом» нам будет легче преодолеть и критику, и навалы разные. МИД, правительство работают: надо всегда взвешивать, что мы от этого получим и что можем потерять», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Но я лично на данный момент, исходя из той информации, которая у меня есть, ближе к вашему предложению (сделать национальное законодательство приоритетным. — Прим. БЕЛТА)», — добавил Президент.
Президент предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос в Донбассе
«Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Какая бы у вас в Украине ни была армия, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины», — заявил глава государства.
«Я вас прошу, молю: выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом», — подчеркнул он.
Президент Беларуси заметил, что любая война заканчивается миром и за столом переговоров. «Когда-то с чего-то надо начинать, — продолжил он. — Вы можете сказать: Зеленский столько раз Путину предлагал то или это. Со стороны Владимира это по меньшей мере трепотня. Он просто неопытный человек».
Александр Лукашенко уверен, что российский президент не против того, чтобы сесть за стол переговоров. «Путин точно от этого не отказывается, на всех переговорах мы говорим об Украине. Он готов, — отметил белорусский лидер. — Но чтобы сесть за стол переговоров, нужен период подготовки. Он небольшой, потому что острые вопросы. Это не год и не полтора, не надо ждать, как в Белом доме, приема полгода. Но не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров».
В качестве примера он привел подписанный недавно закон о коренных народах Украины. «То, что вы закон приняли — коренные или некоренные, он что, прямо необходим был сегодня? Нет. Исходя из моего опыта, скажу: если он необходим, примите вы его после разговора с Путиным. Но зачем вы делаете шаги прямо в противоположном направлении, заявляя одно, а делая другое?» — задался вопросом Президент.
Александр Лукашенко считает, что надо сесть за стол и договориться, при этом Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма. «Давайте разделим Донбасс и Крым. Это две разные истории», — сказал он.
Говоря про донбасский вопрос, белорусский Президент заметил, что Зеленскому как главе государства следовало бы его решать. «Да, кто-то так думает, кто-то — эдак. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково: ты вернул территорию, ты спас людей. Ради этой благодатной земли надо разговаривать», — уверен он.
Александр Лукашенко также напомнил, как велись переговоры по минским соглашениям. В тот день в белорусской столице были представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. «Путин до подписания итогового документа позвал представителей ЛНР и ДНР (служба безопасности моя их привезла). И Порошенко это знал, что они присутствуют, — рассказал глава государства. — И когда Путин сказал: ребята, я готов подписать, но я это не сделаю, пока представители (самопровозглашенных республик. — Прим. БЕЛТА) не подтвердят. И Порошенко согласился. Он должен был тогда, если не приемлет сепаратистов, сказать: нет, я ничего подписывать не буду».
«Но вы же подписали. Если бы Порошенко махнул рукой и улетел — не было бы минских соглашений», — добавил Президент.
Владимиру Зеленскому следует выполнять то, что он обещал во время предвыборной кампании, уверен белорусский лидер. «Многое пообещал: войны не будет и прочее. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, Луганск», — сказал он. «Если бы Володя Зеленский туда прилетел, и в Украине бы аплодировали, и на Донбассе, и в Луганске. И этим самым он бы поставил и меня, и президента России, кого угодно в такое положение, что нельзя было бы отказаться и двигаться навстречу. Потому что это был бы шаг. А вам не дают это сделать, мне кажется. И не дадут», — считает Александр Лукашенко.
Он также заметил, что в Донбассе нужно было провести местные выборы.
Александр Лукашенко: у Зеленского был шанс — он мог стать миротворцем
По словам Александра Лукашенко, предыдущий Президент Украины Петр Порошенко провалил минские договоренности, потому что был управляем извне. «Он их не исполнил. А у Путина козырь железобетонный: ты подписал — выполняй. А он не выполнил. И уже не будет выполнять. И Зеленский — зря… У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента», — рассказал белорусский лидер.
Тогда, как вспоминает Александр Лукашенко, доверие Владимира Путина к Владимиру Зеленскому вызвало у него удивление, ведь еще не было понятно, каким президентом станет новоизбранный глава Украины. «Он говорил: «Он другой». То есть Путин хорошо воспринимал этого человека и готов был с ним разговаривать. Что произошло потом? Почему, декларируя до сих пор переговоры, он делал в обратном направлении шаги? Вот надо ответить на этот вопрос», — сказал Президент Беларуси. Он считает, что на время переговоров надо «вывести за скобки» начало тех событий и перейти к обсуждению того, что может привести к результату. Это как раз дипломатично.
Сам глава белорусского государства подтвердил, что, как и прежде, готов при необходимости содействовать этому процессу, хоть и не любит посредничества. «Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше», — заверил он.
Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий
Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Литва всегда жили и будут жить как соседи — мирно и дружно. «Но когда — зависит сегодня от нас. Недавно такой «грязный луч» промелькнул — пусть Лукашенко сделает то-то и то-то, и тогда мы будем о чем-то говорить. Вы мне условия не ставьте. Вы не имеете на это права. Я ни год и ни пять лет у власти. Я не прятал в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров — они тоже у вас в Литве есть — я никогда этого не делал. Я не делал недружественных шагов в отношении Литвы», — сказал Александр Лукашенко.
«Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Потому что Беларусь не заслуживает вот такого разговора», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко согласился дать интервью CNN, но на одном условии
«Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не вырезая, не добавляя, — сказал глава государства. — Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем».
Александр Лукашенко также предложил журналистам CNN, которые недавно выпустили фейковый сюжет о наличии под Минском лагеря для политзаключенных, побывать в этом районе и посмотреть, что там находится на самом деле. А располагается там обычная воинская часть, из которой американские журналисты почему-то сделали место лишения свободы. Фейк был развенчан в эфире белорусских телеканалов.
Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях
«Мне с американцами совсем просто говорить. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический (я отвечаю на ваш вопрос): вы (США. — Прим. БЕЛТА) зачем застрелили девушку в Конгрессе, которая была участница войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов? После этого вопрос о репрессиях в отношении населения с моей стороны просто меркнет. Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире — вам все позволено. Сколько человек вы посадили после событий у Конгресса? Когда вы законно избранного президента (я имею в виду Трампа) растоптали, убрали его из средств массовой информации, c YouTube и прочее вычеркнули напрочь и поставили своего президента. Это что, было законно?» — спросил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что во время президентских выборов в США граждане голосовали по почте, бюллетени выбрасывались в мусорку, были и другие многочисленные нарушения. В то же время Президент заметил: если бы в Беларуси голосовали по почте, страну бы порвали на кусочки.
«Вам — можно. Вы творите беспредел во всех местах мира и мне говорите о каких-то репрессиях. С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под руководством американских спецслужб двинулись к нам в суверенное и независимое государство. Я Президент и по Конституции обязан защитить это государство. Что я и сделал, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил, кого-то убил?»
Александр Лукашенко добавил, что противники белорусского государства сейчас пытаются подвести его к международному трибуналу. Но уцепиться не за что. «И они ищут, ищут, за что бы меня…», — добавил он.
Отвечая на вопрос об инциденте с самолетом Ryanair, Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для международного расследования. «Чего же вы не приехали расследовать? Факты на стол, руки на стол — приезжайте, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите: не бьет, не получается», — заметил глава государства.
Александр Лукашенко ответил на вопрос, кто после него будет Президентом Беларуси
Глава государства подчеркнул — это непростой вопрос. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет Президентом, это действительно так. Какую позицию при этом буду занимать я, я не определился», — сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что думает об этом: «Это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. И иногда просто хочу спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет. Потому что такая работа».
Президент признался, что в чем-то даже завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме: «При встрече спрашиваю его, как он себя чувствует. Говорит, прекрасно. И вижу, что действительно прекрасно. Начинаю обдумывать и вижу, что я так не смогу. Я просто врос в эту страну, а она в меня. И не понимаю, как можно жить и, уйдя на пенсию, заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю».
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что после него придут люди. «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил глава государства. Он уточнил, что никогда нельзя быть точным, даже называя конкретные сроки. Как пример привел громкие планы оппозиции по поводу дня воли и др.
Также Президент высказал свое мнение по поводу альтернативного исхода выборов. «Мне говорили, вот вы не выдвигаете свою кандидатуру, а вдруг изберут президентом кого-то? Я все сделаю, чтобы было объективно. И если изберут из другой когорты, значит, наш народ должен пережить то, что пережила Грузия, Украина. Раз на чужих ошибках не научился, значит, должен этот этап пройти», — отметил он, подчеркнув, что этого народ не заслужил.
В Беларуси человек 15-20, которые могут вырасти в президенты
По словам Александра Лукашенко, в период протестных движений в Беларуси многие государственные служащие, иные граждане продемонстрировали свое истинное отношение к стране. «Есть люди, которые в сложные дни не дрогнули, не изменили. Тем самым вписали себя в историю нашего государства и выросли на глазах, выкристаллизовались. Как, например, Иван Кубраков. Оказывается, что у нас человек 15-20 могут вырасти в президенты. Простите за нескромность, но они в чем-то похожи на меня. Наверное, потому что рядом росли. Они преданы стране, надежны и не будут никого кромсать. Большинство граждан за них проголосует», — сказал белорусский лидер.
На вопрос о том, кто будет следующим Президентом Беларуси, глава государства ответил — изберет народ. «Он не может появиться из ниоткуда. Когда меня выбирали, времена были другие, тогда рискнули. Сейчас люди мыслят иначе. Если будут президентские выборы, могу пообещать, что не буду никого проталкивать. Изучу их биографии, если не буду знать. Но сомневаюсь в этом. Про всех все расскажу. Если надо будет, побеседую вместе с ними в эфире. Все будет на равных», — сказал глава государства.
Он также отметил, что на следующих выборах в Беларуси обязательно победит прагматичный нормальный человек.
О предательстве: не то чтобы я привык к этому, но смирился
«Меня много-много раз предавали. И можно сказать, не то чтобы я привык к этому, но я смирился. Я, как человек опытный, понял, что такова жизнь: тебя предавали и могут еще не один раз предать», — с сожалением констатировал белорусский лидер.
В этой связи Александр Лукашенко рассказал о персоналиях Павла Латушко и Валерия Цепкало, которые сделали карьеру как госслужащие, а впоследствии предали интересы страны.
«Я знал все его недостатки, вплоть до того, что ему скоро печень надо менять, — сказал Президент о Латушко, вспоминая, как принималось решение о его возвращении в Минск с должности посла. — Я как чувствовал, сказал ему: не дай бог ты предашь… Какое-то ощущение было, что он с гнильцой».
Относительно Цепкало глава государства указал на его связи с российскими спецслужбами в период, когда Федеральную службу контрразведки возглавлял Сергей Степашин. После того как Цепкало закончил МГИМО в Москве, его еще в 90-е годы внедрили в штаб к Шушкевичу, который тогда участвовал в выборах. «Но когда они увидели, что нет Шушкевича, поздняков, что это национальное крыло отвалилось, остался Лукашенко, он первым идет… В это время (первые выборы) Цепкало попадает к Лукашенко. Я потом только узнал, что Степашин его подбросил в лагерь Лукашенко. Они меня не знали вообще, но видели, что я могу стать Президентом, надо в этом лагере иметь своего человека. Кебич мне подсунул Федуту, а Степашин — этого», — рассказал белорусский лидер.
Потом Президент поручил Цепкало, совмещая должность помощника Президента и главы Администрации ПВТ, заниматься продвижением IT-технологий, помогая в этой деятельности Владимиру Семашко, который был главным, кто отвечал за формирование законодательной базы для развития IT-индустрии в Беларуси. «А потом — коррупция, он начал лично заниматься многими вопросами, но мы его спокойно отвели (в сторону. — Прим. БЕЛТА). Поблагодарил бы, что в тюрьму не попал. Но он выбрал этот путь».
«Обидно, Александр Григорьевич?» — спросил журналист Константин Придыбайло.
«Костя, скажи, пожалуйста, а тебе было бы не обидно?» — уточнил Президент.
«Мне — обидно», — ответил журналист.
«И мне обидно, но не трагично», — парировал глава государства.
Александр Лукашенко высказался о предположениях, что он может возглавить ВНС
Александр Лукашенко отметил, что действительно сам говорил об идее придать ВНС конституционный статус. «Я это открыто, честно сказал. Хотя понимал, что меня сразу же подвяжут под это Всебелорусское народное собрание. Но если в таком русле рассуждать, так молитесь Богу, чтобы я согласился еще быть председателем Всебелорусского народного собрания», — сказал он.
«В чем я однозначно убежден: самое главное сейчас для Беларуси — идет смена поколений. Поколение мое уходит. Приходит активное новое поколение. Нам надо соблюсти баланс. Новое поколение, которое сейчас приходит, оно не должно выбросить на обочину старшее поколение. Этот опыт всегда пригодится», — уверен Президент.
Он уточнил, что под новым поколением государственных деятелей подразумевает не возраст, а сознание и мышление. А старшее поколение — «в плане контроля, какой-то стабильности определения стратегии» — может, уходя, передать свой опыт уже в качестве Всебелорусского народного собрания.
«При этом ни в коем случае не должно быть двоевластия. Всебелорусское народное собрание — президиум там будет или председатель — не должно довлеть над правительством и Президентом», — подчеркнул глава государства.
Также он пояснил, почему именно сейчас так важна тема обновления Основного закона страны. «Нельзя эту Конституцию, которая есть, — она действительно очень авторитарная, — передать тому Президенту, который придет. Потому что мы не знаем, кто он еще будет и как он себя поведет. С этого же все началось: нужна новая Конституция, потому что «а вдруг». Вот взяли бы власть с этой Конституцией — и никто бы не шевельнулся. Поэтому да, надо сбалансировать и часть полномочий стратегического характера передать ВНС», — пояснил Александр Лукашенко.
Он также полагает, что отдельные кадровые функции, очевидно, придется передать на уровень ВНС, причем даже не президиума, а самого собрания. «Мы всегда говорим, что независимые должны быть суды и т.д. Правильно! Но независимые не в том плане, что я хожу и не вижу никого и ни перед кем не отвечаю. Может быть, Конституционный суд будет формировать Всебелорусское народное собрание», — предложил для рассуждения глава государства.
Президент признался, что недавно как раз переосмысливал для себя этот вопрос: чем будет заниматься ВНС. Например, определять стратегию на будущее, контролировать некие глобальные вопросы. Причем, возможно, это будет только временная мера, до тех пор, пока «все не устаканится в стране».
«Весь вопрос в том, какими полномочиями мы наделим Всебелорусское народное собрание. Вот тут я пока не знаю. И уверен, что мы с вами найдем, какие полномочия туда передать. Но передавать будем только в интересах белорусского государства, в этом я кровно заинтересован. Чтобы, уйдя как первый Президент, это государство не рухнуло», — заключил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко ответил на обвинения в репрессиях против СМИ: они искромсали мой народ и государство
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не было репрессий против так называемой независимой иностранной прессы. Средства массовой информации, против которых были приняты соответствующие меры, нарушали белорусское законодательство. «Вы приехали ко мне в страну, чтобы поддерживать отношения между народами, но при этом говорить правду. Вы же все изворотили, искромсали мой народ, государство. Я про себя уже и не говорю. И вы это называете прессой?» — спросил Президент.
Глава государства напомнил, что открыто заявлял: подобные организации будут зачищены. «Если вы (CNN, BBC и другие крупные компании) изъявите желание у нас работать — приезжайте, мы рассмотрим вопрос аккредитации. Но вы должны придерживаться наших законов», — подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что на «Большой разговор с Президентом» хотело попасть более тысячи человек, треть из них — представители зарубежья. «Вы могли не попасть на этот разговор, но, следуя принципу открытости, я лично поручил пресс-секретарю вас пригласить, зная ваши последние фейки. После их, я уверен, ни в России, ни в Китае, ни в Индии, ни даже в Украине вас на порог бы не пустили. Нет, я сказал, пусть приходят ко мне, мы будем разговаривать открыто», — сказал Александр Лукашенко.
В Беларуси никогда не было и не будет репрессий
«Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову. Развернуть в Беларуси репрессии — это самого себя застрелить», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства заявил, что никогда не перейдет «эту черту и этот барьер».
«Мирными акциями там не пахло» — Александр Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси
«Какие это мирные акции — взрывы, петарды и прочее? Оно ж видно, откуда летели. Скажете, что это в ответ на «жестокость»? Да нет, они принесли их туда. Еще этой «жестокости» не было, столкновений. А они с этими боеприпасами туда пришли. Заточки, ножи, прочая взрывчатка. Они зачем это туда принесли, на мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси на такие события отреагировали гораздо мягче, чем, например, в США. «Сколько заключенных по вашингтонскому делу, когда там хотели устроить переворот, сейчас находятся под следствием и в тюрьмах, не назовете? Вы не знаете. А в Беларуси вам любой журналист скажет: минимум полтысячи томится в тюрьмах, они там по закону сидят. Не дело было врываться в парламент США, ворвались — получили, — рассказал он. — Вы за что хотите нас наказать? За то, что мы защитились, не стреляя огнестрельным оружием в голову женщинам? Не надо. Что касается мирных акций, мы видели, какие они мирные. Мы вам покажем кадры, как заезжали с тыла и ломали омоновцев и прочих, когда люди сидели с разбитыми лицами и лежали в больницах. За 2 дня 11 серьезных травм получили сотрудники милиции. Мы видели, как делали это очумелые. Посмотрите эти кадры в интернете. Скажите, мы эту бойню развязали? Мне нужна была война? Мне, наоборот, на пользу было, чтобы было тихо».
Глава государства отметил, что несанкционированные акции спонсировались Западом. «Но вы же начали эти бойню, проповедники тех, кто сбежал от жесткости. Вы до итоговых объявлений выборов осуществили попытку государственного переворота. Вы пришли с оружием и с поддержкой из-за рубежа. Это страшное преступление по конституции любой страны. Первые три дня наши ребята животами выдавливали людей с улиц, а когда начали колоть животы нашим военным, я дал команду — не ищите виновных, поставить всех на место без стрельбы. Если бы вы ворвались во Дворец Независимости, когда я выходил с автоматом в сопровождении своего ребенка, если бы перешли черту, нас бы никто не остановил. Мы бы защищали нашу страну от вас, — подчеркнул Президент. — Легитимность — это результат выборов. Потому мою легитимность нужно связывать с результатами выборов, а не с жестокостью после выборов. Вопрос не новый. Вы спрашиваете, как меня оценивают в Беларуси и за рубежом? Вы же сейчас в Беларуси, двери перед вами никто не закрывает, выйдите на улицу. Как меня оценивают за рубежом — меня ж туда не пускают, потому заявлений там я не делаю. Вы боитесь, что я приеду в Германию, Польшу, Америку и что-то там скажу, даже дрожите. А то, что я говорю в СМИ, стараетесь не замечать».
«Ноги в Литве, а голова в Беларуси» — Александр Лукашенко рассказал, как белорусские пограничники спасли мигранта
Как уточнил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, полоцкие пограничники зафиксировали попытку агрессивного выдворения мигрантов литовскими силовиками на территорию Беларуси. «Один падает прямо на границе. Он показывает на живот и говорит «инсулин», — рассказал он.
На помощь человеку, которому была срочно нужна помощь, пришли именно белорусские пограничники.
«Он упал прямо на черту, на линию границы. Ноги в Литве, а голова в Беларуси. И что делать? Патовая ситуация. Границу нельзя нарушать. Но он (Лаппо. — Прим. БЕЛТА) молодец, принял решение. Пограничникам отдал команду — выдвинуться на границу и вытащить этого парня. Десять минут и он бы погиб. Сделали укол, — отметил Президент. — Это же мерзавцы. Человек умирает. Вот он лежит на границе. Мы не может подойти потому, что он оттуда бежит. Мы не можем нарушить границу. Хорошо, что литовцы нам не предъявили претензий, что мы нарушили границу. Мы не переходили границу. Мы взяли его за руки, вытащили и в больницу отвезли. Это что такое, когда у тебя на глазах умирает человек и просит помощи? И вы нас в чем-то упрекаете? Хорошо, упрекайте. Вы заблудшие, как те наши протестуны. Но вы же здесь видите, что происходит. Вы — правозащитники. Вы почему не защищаете этих людей?»
Об упоминании нейтралитета Беларуси в проекте Конституции: тут два варианта
«Что касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение Всебелорусского народного собрания — тогда все бурно поддержали, — отметил белорусский лидер. — Нейтралитета нет фактически. По Конституции — нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ и так далее. Правильно это или нет — конечно, правильно. Это дополнительный уровень безопасности».
По его словам, Беларусь также состоит в Евразийском экономическом союзе. «О каком нейтралитете может идти речь? — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем».
Александр Лукашенко назвал фейком заявления о пытках на ул. Окрестина в Минске
«Отвечаю про пытки на Окрестина. Это фейк. Это неправда. Слушайте, а зачем их пытать? Там же следствие не вели. Зачем пытать там людей? А если там кто-то и был с синяками, так они получили их на улице, когда ринулись на внутренние войска и ОМОН, — заявил глава государства. — А их уже потом задерживали. В этом здании, в помещении на Окрестина не было такой необходимости. Никаких там пыток не было. Это вы все придумали, потому что надо было придумать».
Александр Лукашенко подчеркнул: «Если снести сейчас Президента — в Беларуси будет беда. Может, даже Беларуси не будет. Но у вас это не получится. Поэтому успокойтесь. А санкции вводите. Поживем — увидим, к чему это приведет. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Вы же развяжите третью мировую войну. Вы что к этому толкаете нас с россиянами? Вы хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут — то не вы. Давайте сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязли настолько, что обратного пути не будет. Это мой вам совет».
О ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку
«Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим. Вы же видели, как они машину поставили, пограничные мигалки включили и гонят сюда людей. А наши ребята стоят с этой стороны — они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное — на поражение», — сказал Александр Лукашенко.
«Еще раз повторяю: давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения» — подчеркнул белорусский лидер.
Беларуси удалось не допустить начала новой мировой войны
«Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война. Я понимал, что на другой стороне штыки точат, поэтому поднял армию, вывел «Полонез». Одна моя команда и мы бы нанесли удар, но они не перешли черту. Если бы произошло иначе, Россия бы никогда не отступила и не потеряла Беларусь. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот от чего мы тогда ушли. Что касается тех, кто вышел на улицу, — просто неприятно. У нас были тысячи вариантов, чтобы их удержать», — сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко высказался за выстраивание нормальных отношений с Польшей
Отвечая на вопрос журналистки польской газеты, что готов Александр Лукашенко сделать для улучшения белорусско-польских отношений, Президент сказал: «Я все делал, чтобы у нас были хорошие отношения с Польшей. Вы решили, что будет по-другому, взяли под козырек и все, что вам ЦРУ сказало, вы сделали. Поэтому вы думайте, что делать. Я готов на все, я имею в виду на любые разговоры, и они идут».
Глава государства отметил, что даже сейчас продолжаются контакты с представителями Польши на различных уровнях, в частности, обсуждаются вопросы гуманитарного характера. «Мы негласно этот диалог ведем. И мы видим, что руководство Польши поняло, в какое болото они влезли, ну и мы там с ними сидим. Поскольку мы, наверное, не совсем глупые люди — и поляки, и белорусы — нам надо выстраивать нормальные отношения», — подчеркнул Президент.
По его словам, есть примеры, когда представители Польши выстраивают успешный бизнес в Беларуси и готовы продолжать свое дело, вкладывать инвестиции. «Чего мы будем с бизнесом воевать или с поляками? Зачем? Это же нормальные люди, с которыми нам жить», — констатировал белорусский лидер.
В то же время он обратил внимание на лицемерные заявления отдельных польских политиков и в частности Анджея Дуды, который озаботился результатами выборов в Беларуси, хотя сам пришел к власти с минимальной разбежкой при подсчете голосов. «Не вам лезть в наш огород! Ну сказали два слова и хватит, понимая, что нам же жить вместе. И там, в Америке, оценят (все-таки два слова сказали), и здесь не будут против вас. Надо же гибкую политику проводить. Судьба наша такая — и Польша, и мы находимся в центре Европы, на пересечении многих интересов. Нет, полезли в бутылку. Чего вы лезете? Что вы нас на колени поставите? Никогда в жизни. Поэтому давайте искать нормальные отношения. И они знают, что надо», — заявил глава государства.
Однако путь к диалогу через выставление предварительных условий невозможен, убежден Президент. «Не та ситуация, чтобы мне выдвигать какие-то условия, — подчеркнул он. — Найдем мы общий язык, потому что нам от этого никуда не деться».
Александр Лукашенко — журналистке ВВС: вы говорите, что выборы нечестные, — факты на стол
«Вы говорите о честных выборах. Я уже сказал — не вам говорить и не Америке. Вы показали, «как надо проводить выборы». Позор, да и только. Вы говорите: «Выборы нечестные». Факты на стол, мы прямо сейчас их разберем. На основании чего вы говорите, что у нас выборы нечестные?» — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистки ВВС.
Александр Лукашенко отметил, что оппозиция определила итоги выборов еще за два месяца до дня голосования: в обществе распространялись лозунги о 3%.
«И вы говорите о легитимности и честности?» — задал вопрос белорусский лидер.
«В случае опасности развязывания новой мировой войны» — о возможности размещения в Беларуси российских войск
«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные Силы Российской Федерации будут размещены. При каких условиях — в случае опасности развязывания новой мировой войны», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что в странах ЕС и прозападных государствах располагаются многочисленные базы НАТО, на некоторых размещено ядерное оружие. В случае малейшей угрозы они будут приведены в боевую готовность. Однако, когда речь заходит о размещении российских военных баз в Беларуси, Запад начинает нервничать. «Вы чего паритесь, что у нас будет размещена российская база? Она здесь не нужна, мы с Президентом (Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА) давно определились. Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите? Вы сначала у себя разберитесь», — подчеркнул Президент.
Глава государства обратил внимание, что на данном этапе размещать в Беларуси российские базы невыгодно ни России, ни Беларуси, в этом нет абсолютно никакого смысла. «Никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки: они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы», — пояснил Александр Лукашенко.
«Но надо — все Вооруженные Силы будут здесь, потому что Беларусь для России не чужая земля, кто бы ни был здесь Президентом. И чужой не будет», — убежден белорусский лидер.
«Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками» — Александр Лукашенко об истинном отношении США к Беларуси
«Вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками», — сказал глава государства.
«Вы просто пользуетесь своим монопольным правом печатать иностранную валюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе, Азии на этом поднялись, создали мощную империю, которая потихоньку катится вниз благодаря вашей непонятной политике», — продолжил он.
Александр Лукашенко признал, что белорусам с американцами пока еще трудно тягаться. Говоря о красных линиях в отношениях с Беларусью, которые иностранным государствам лучше не переходить, глава государства отметил, что не имел в виду Соединенные Штаты Америки. «Я не могу сказать, что это я нарисовал красную черту для Америки. Мне очень сложно с белорусским потенциалом и со своими возможностями нарисовать эту красную черту», — сказал он.
Беларусь ведет диалог с Россией о поставке ЗРС С-400
«Мы ведем диалог с Россией, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь. Перед Президентом России Владимиром Путиным поставлен вопрос, чтобы приобрести их по сводной цене, в кредит. Хотя и С-300 — хорошие комплексы, родные, и мы научились их модернизировать, восстанавливать. Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим», — сказал глава государства.
Он назвал также источник средств, которые планируется направить на приобретение ЗРС С-400. Речь о части сэкономленных при реализации проекта БелАЭС средствах.
Развивая тему укрепления парка военно-технического оборудования, Александр Лукашенко отметил: «В свое время мы сделали ставку на зенитный ракетный комплекс «Тор-М2″ — это хорошее оружие. Мы умеем не просто им пользоваться, но и модернизировать, восстанавливать и ремонтировать, ведь все со временем изнашивается. У нас есть соответствующая техника, завод по ремонту бронетехники, несколько частных предприятий».
Президент: Запад правильно боится Лукашенко и Путина, мы не из трусливого десятка
«Они пытаются меня запугать или реально подвести к международному трибуналу, чтобы я дрогнул. Я отвечаю: ребята, я свою жизнь прожил. Я в этой жизни что-то сделал. Поэтому запугать меня трибуналом, расстрелом… Да бесполезно меня пугать этим», — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что недавно им был подписан декрет «на случай, если». Там определено, что в случае гибели Президента власть переходит Совету безопасности. «Они нас голыми руками уже не возьмут никогда. А тем более у нас жесткий военно-политический союз с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров», — заметил Президент.
«Они правильно боятся Лукашенко и Путина. Они правильно делают, им надо бояться. Мы не из трусливого десятка. Это не столько наше личное, сколько интересы народов», — подчеркнул глава государства.
ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте
«ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Многое мы у вас берем, кое-чему вы научились у нас, — сказал Александр Лукашенко. — Мы сотрудничаем, учимся. У нас очень много общих задач. Помогаем друг другу. Материально в основном ФСБ нам помогает, никогда ни в чем не отказывают. Ну и мы, конечно, если у нас есть возможность, а она есть. У нас прямой контакт с Президентом Путиным по обмену информацией — из рук в руки. Человек везет письмо — отдает прямо в руки. И в этой связи ФСБ и ведомство Нарышкина (Служба внешней разведки РФ. — Прим. БЕЛТА) прямо мне в глаза говорят о высоком профессионализме наших спецслужб, и не только Комитета госбезопасности. И благодарят за помощь и поддержку».
Глава государства отметил, что ФСБ и КГБ не могут разобщенно действовать по многим направлениям.
«Что касается Комитета госбезопасности, я тоже об этом говорил. Знаете, мы в плане прошлого года до выборов, даже в 2019 году, не просто прошлепали некоторые вопросы. Мы просто им не придали никакого значения и внимания не уделяли. Почему? Потому что казалось — ну как? В Беларуси нет той основы, чтобы произошло то, что произошло в августе. Ее действительно не было. Но все оказалось в элементарном. И, конечно, основой этого были затуманенные этой пандемией мозги. COVID был главнейшей причиной всего, что случилось. Закрытые границы и прочее. Некоторые остались без работы, особенно которые в Польшу возили топливо, а в Бресте и Гродно их было немало. Ну и здесь, в Минске, много было. Поэтому я виню в этом и себя, и Комитет госбезопасности. Тут мы были не на высоте», — подчеркнул он.
Вместе с тем Александр Лукашенко вспомнил блестящие операции, проведенные в последнее время КГБ. В том числе по раскрытию нападения на медиаперсон в Беларуси. «Возьмите акцию против российской базы. Мы же ее изначально вели от начала до конца. И потом еще стоял вопрос: впускать их или не впускать. А нет, пусть идут туда, пусть попробуют взорвать. Но сейчас не отвертишься. Показывают, что принесли, какую взрывчатку, где хотели взорвать. Всех взяли. И не просто на дальних подступах, а в момент совершения теракта. Так что молодцы, работают неплохо. Есть чему поучиться», — добавил белорусский лидер.
Александр Лукашенко поручил к концу года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины
Журналистка Ксения Лебедева, обращаясь к главе государства, передала ему просьбу, которую часто слышала, готовя телевизионные сюжеты в разных регионах Беларуси, от тех, кто переехал из Украины: о возможности упрощения процедуры получения гражданства и вида на жительство.
«К концу года все должны получить гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление», — отреагировал на вопрос Президент. По его мнению, чиновники «бездарно упустили этот вопрос».
Глава государства напомнил, что в разгар конфликта в Украине Беларусь приняла у себя тысячи переселенцев, которые покидали родину, спасаясь от войны. «Те украинцы тогда выехали за куском хлеба. 150 тысяч, некоторые говорят — 160 тысяч (переселенцев из Украины в Беларуси. — Прим. БЕЛТА) было зарегистрировано. И я всем украинцам своим указом (хотя было неоднозначное мнение) предоставил равные права с белорусами — школа, детский сад (у нас социальный пакет значимый) бесплатно, за счет бюджета, — отметил Александр Лукашенко. — Они уже оседлые здесь, имеют дом, источник заработка, их дети учатся в школе и, главное, они умеют ценить мирную и свободную страну». Что касается тех, кто переезжал в Беларусь после урегулирования украинского кризиса, то вопросы их статуса будут определяться персонально.
На уточняющий вопрос одного из участников «Большого разговора у Президента», как Александр Лукашенко относится к возможности возвращения назад в Беларусь оппонентов действующей власти, которые покинули страну по политическим мотивам, он ответил: «Да ради бога, с моей политикой полмиллиона живущих в Беларуси точно не согласны. Я отдаю себе в этом отчет. Будет 510 тысяч. Если они не боевики и не нарушили закон, если они с заточками и ножами не ходили на демонстрации (а мы это видим и это элементарно сегодня восстановить), мы персонально по каждому готовы разобраться, — сказал глава государства. — Кстати, мы же им и не запрещали, мы их не выгоняли и не запрещаем въезжать. Но они должны понимать: если совершили преступление — придется ответить».
Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины
«Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся», — заявил глава государства, отвечая на вопрос украинского журналиста Павла Зелинского.
По словам Президента, если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы «поставить на колени» в течение суток. В частности, прекратить поставки горюче-смазочных материалов. «И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных. Потому что 35% — мы, 35-40% — Россия поставляет топлива в Украину», — аргументировал белорусский лидер.
По электричеству у Беларуси, по его словам, есть резервные мощности. Страна в самых разных сферах начинает активно переходить на электроснабжение. «Начиная от жилья, электромобилей и так далее. Мы строим электрические дома — мы их так называем. Там все на электроэнергии. И затраты на обслуживание экспериментальных домов, жильцы говорили, даже немного меньше, чем на природном газе», — рассказал о достижениях в отрасли Александр Лукашенко. Даже с учетом всех перспектив использования электроэнергии мощности АЭС позволяют иметь еще избыток электроэнергии, который может получить и Украина.
«Но вы так ведете себя, извините меня, несколько подленько», — добавил Президент Беларуси, отмечая, что украинская сторона прибегает к покупке белорусской электроэнергии или топлива, когда ей нужно, но при этом критикует наше государство.
«Мы не будем стрелять себе этим самым в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка $6 млрд товарооборот — приличный. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо», — отметил Александр Лукашенко.
Припомнил он и «антидемпинговые разбирательства» по газосиликату, другим стройматериалам. «Не надо так поступать. Это же экономика, а не политика, — сказал глава государства. — Поэтому вам не стоит себя так вести и бряцать санкционным оружием, потому что вы сами тоже очень зависимы».