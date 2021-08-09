Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле

Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время «Большого разговора с Президентом» — встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

«Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год», — отметил Президент.

По словам главы государства, многое из того, что происходило в последнее время в Беларуси, было в большей степени сознательно искажено, даже перевернуто с ног на голову оппонентами государства. «Удивительно, но порой даже солидные мировые средства массовой информации наводят тень на абсолютно очевидные вещи, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Поэтому сегодня нужен этот разговор — в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр».

В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат

«В современном мире так называемую демократию уже давно заменил цифровой диктат. И правят в этом мире откровенные ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации, — сказал Президент. — Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе или, как вы говорите, информационный шум. Самое печальное, что этот искусственный виртуальный мир влияет на принятие реальных фундаментальных политических решений на международной арене».

Александр Лукашенко отметил, что всегда призывал людей, формирующих общественное мнение, к соблюдению профессиональной этики. «И сегодня, невзирая на негативный опыт прошлого, говорю: единственный антидот против информационного яда в виде фейков — это правда и еще раз правда. Как говорят в народе, капля камень точит. Именно благодаря такому подходу мы выдержали и уверенно держим этот информационный удар», — подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство

«Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно. Есть народ, думающий, образованный, преданный интересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее понимание, что в сфере национальных интересов мы все смотрим в одном направлении — государственном», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что нынешний 2021 год и был объявлен Годом народного единства потому, что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспектив. Президент подчеркнул, что это было бы невозможно без консолидации общества в желании и стремлении обеспечить мир на родной земле.

Единство белорусов, по словам главы государства, продемонстрировала и успешная работа Всебелорусского народного собрания. На форуме была принята программа социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.

Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. В ее адрес поступило огромное количество предложений по совершенствованию Основного закона. «Замечу, на «пераменах» и переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в Конституции как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам. То есть на основании законов, все остальное было бы хаосом и беззаконием», — обратил внимание глава государства.

О последних выборах: одни готовились к справедливой кампании, а другие — к перевороту

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ своими стойкостью и мудростью заслужил право на правду и уважение.

«Учитывая, что на календаре 9 августа, предвосхищая журналистский интерес, в том числе и к событиям годичной давности, просто напомню: мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие «долбить власть», к перевороту», — заявил Президент.

«Не обезумели и не ввели комендантский час» — Александр Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается

«Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните», — сказал глава государства.

«Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что в прошлом году падение мирового ВВП в отдельных, в том числе ведущих, странах было колоссальным.

«Мы, по-моему, 0,1% или 0,2% всего лишь потеряли в прошлом году к предыдущему. То есть у нас в прошлом году был очень высокий уровень. И к этому высокому уровню года мы сегодня приросли — примерно 3,5%. Для нас это хорошие показатели. Понятно: все, что происходит, во многом обусловлено внешними факторами и внутренними. На внешних рынках цены на продукты, на другие виды товаров выросли значительно. А поскольку мы не закрылись в прошлом году, у нас достаточно было товара, чтобы на рынке предложить к этому спросу наш товар по высоким ценам. Поэтому мы получили хороший результат. В том числе и в плане внешнего сальдо платежного баланса. Оно у нас положительное», — констатировал он.

Президент отметил высокий спрос на белорусскую продукцию.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Во всем мире, особенно в нашей братской России, на постсоветском пространстве, Украине и так далее, люди еще раз увидели белорусскую продукцию. Особенно продукты питания. Мы наторговали за полгода около $3 млрд на продуктах питания и планируем в этом году превзойти $6 млрд. Но это не главный наш товар. То есть у нас было что при дефиците предложить миру. И мир купил. Ну, естественно, рост объемов. При таком спросе рост объемов нас просто спас», — пояснил Александр Лукашенко.

Переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно

Глава государства признал, что он действительно не уделял внимания проведению агитационной предвыборной кампании, потому что не это было в приоритете в то время — нужно было заниматься вопросами лечения людей от коронавируса, спасения жизней. По его словам, эта ситуация была хорошо отражена в недавнем 5-серийном документальном фильме «2020».

«Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их», — подчеркнул Александр Лукашенко. Ведь в то время, в отличие от других государств, Беларусь не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. И тогда они были приглашены приехать и лично оценить обстановку.

Президент напомнил, что Беларусь была единственной страной, которая пошла на такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здравоохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, пусть и непублично, но между собой признавали: о том, как организована медпомощь в Беларуси, надо говорить на Западе, чтобы об этом слышали те, кто критикует Президента, потому что уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в Беларуси — беспрецедентный. «Мы отказались от локдауна, нас били, молотили, как только хотели, нас критиковали все, только ленивый не критиковал за наши подходы, — напомнил белорусский лидер. — Вы можете сказать: в чем разница? Разница, уважаемые друзья, в отношении к людям. «Диктатор» порядочно поставил задачу перед органами власти и порядочно, извините на за нескромность, относился к людям, без всякого пиара».

«Основа того, что происходит в первом полугодии в экономике, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей — амбулаторный, клинический и санаторный этапы. Назовите хоть одно богатое государство, которое пошло этим путем? А это немалые деньги. Но люди дороже», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в 2020 году широко обсуждалась возможность перенести проведение президентских выборов и общество бы аплодисментами встретило это решение. «Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания (а они были), то это было бы не совсем порядочно и незаконно, — заявил белорусский лидер. — Вы бы, западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось».

Касательно послевыборных событий, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не впервые сталкивается с протестной активностью после выборов, это наблюдалось и ранее после электоральных кампаний. «Тогда эти протесты вспыхивали и в течение суток-двух гасли. Не мы их ликвидировали (мы, конечно, противодействовали, нам нужен был порядок в Минске), сейчас это было более длительно, потому что была длительная подготовка и была основа, — отметил Президент. — Единственная основа для этих протестов — обезумевшие люди во всем мире. Средства массовой информации подыгрывали этому, запугивали людей. Мы пошли своим путем. Естественно, и в Беларуси немало людей (рискну сказать, что даже большинство) поначалу думало: что он творит, Президент? Мир это делает, а мы — это. Но я стоял мертво и требовал этого от других».