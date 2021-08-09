Говоря о развитии белорусской экономики в условиях санкционного давления, глава государства обратил внимание, что экспорт действительно важен для страны, так как значительные объемы производимой продукции предназначены для поставки на внешние рынки. Однако рынки Европейского союза и США, которые сейчас вводят санкции, для Беларуси не являлись приоритетными, отечественную продукцию туда никогда особо и не пускали, отметил Президент. Он также напомнил, что Беларусь практически все время находилась под влиянием тех или иных санкций. Единственный период без них — когда по предложению лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель Минск был выбран в качестве места проведения переговоров в «нормандском формате» по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

«Вот тогда возникло какое-то окно возможностей, мы стали не каким-то посредником, а стали площадкой для этих мирных переговоров. Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают и с одной, и с другой стороны, как меня информируют, по меньшей мере еженедельно. Но там нет этой войны, которая была под Дебальцево и в Донецком аэропорту, помните эту мясорубку? Вот тогда к нам отнеслись по-человечески и сказали: да, Беларусь — это то место, куда надо ехать и искать мир», — отметил белорусский лидер.

Свою стратегию реагирования на вызовы государство разрабатывало в экстремальных условиях, заметил Президент. По его словам, это был хороший опыт. Он поднял на новый уровень белорусскую журналистику и прежде всего авторскую.

«Острый для страны период дал нам героев нашего времени: политических обозревателей, экспертов, аналитиков, блогеров, которые, несмотря на реальные угрозы и риски, открыто встали на защиту своего государства. Да, сегодня представители современных медиа оказались настоящими воинами. Слово (мы испытали на собственном опыте) может внести раздор в общество, разрушить мир в стране, а может объединить народ в борьбе за национальные ценности, прежде всего за сохранение этих ценностей, независимости и суверенитета», — сказал Александр Лукашенко.

«Им, не думающим головой, прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные, надо просто думать. Не хватать то, что наши протестуны, беглые там из этих основных центров. Хватают это, мы это видим по тексту. Читаем их текст и потом то, что принимают в Евросоюзе и Америке — один в один с ошибками. И надо было бы журналистам отпечатать и дать. У меня есть таблица, я попросил — за что наказали БЕЛАЗ, за что наказали коллектив МАЗа и так далее. И там ну просто смешные и очень интересные обоснования и мотивация этих санкций. Безумно интересно. Они даже здесь не могут составить нормальную мотивацию — за что?» — сказал Президент.

Белорусский лидер поставил задачу — выдержать этот уровень. «Будет непросто. Особенно с учетом того, что нас пугают новыми санкциями. Кстати, после «печенек» этих американцы решили ввести какие-то санкции. На злобу могу предупредить, поскольку знаю — здесь есть представители СМИ. Вы не думайте, что вот этот шум, в том числе инфошум, это все в отношениях Беларуси с США, Беларуси с Евросоюзом, Польшей и так далее. Да нет, это шум там, наверху. Но есть уровни, на которых мы ведем с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался. С поляками (с литовцами вообще сейчас никаких контактов, но мы это переживем), Евросоюзом, с американцами у нас есть животрепещущая тема, по которой мы всегда ответственно ведем переговоры, — отметил он. — Например, США. Они открыто говорили, что очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов — 5 или 6 случаев только в прошлом году. Это они ценили, как и весь мир. И Россия это ценит, и Китай. Но кому, извините меня, нужна какая-то грязная взрывчатка, которая идет в Европейский союз. Для американцев это вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать, но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем. К чему это может привести? Пример — нелегальная миграция».

Александр Лукашенко подчеркнул, что мы никого не шантажируем. «Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Ну уж извините, как можем и как умеем. Некоторые меня за это критикуют. Но у меня нет российских возможностей, китайских, тем более американских, и Европейского союза. У меня нет таких возможностей. Я бы отреагировал по-другому. Но я нахожусь в соответствующей системе координат, и моя Беларусь, и белорусский народ здесь. Поэтому в силу наших возможностей мы реагируем», — констатировал он.

«Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Тем более они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность? То, что на слуху: события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и латвийской границе. Это кому-то надо было в Литве? Нет. А ведь с чего началось? Дело не в санкциях, не только в санкциях и не столько — дело в том, что нам попытались запретить строить атомную электростанцию. Мы что-то делали не то? То, что в мире не делается? Да нет. Та же Литва, которая гвалтом кричала по поводу атомной станции, у себя планирует построить. Но для этого надо мобилизация и соответствующая помощь. Деньги надо одолжить у кого-то, а потом вернуть. Долг платежом красен. Вот с того все и началось, — подчеркнул белорусский лидер. — Но я же по-человечески предложил. Они закрыли Игналину, и у них 3,5 тыс. или 4 тыс. людей высококвалифицированных, подготовленных, советской школы, остались не у дел, без работы. Я их пригласил на нашу станцию. Приезжайте. Вот вам жилье, детские сады, школы, социальный пакет, которого в Литве не было никогда и уже не будет. Приезжайте, работайте. Будем производить электроэнергию. Ваш будет полный контроль. Больше всего будет ваших специалистов с Игналины там работать. Мы у вас будем учиться, будем производить электроэнергию и продавать по нормальным ценам в Прибалтику. Но это было невыгодно тем, кто готов был в Прибалтику поставлять из Западной Европы электроэнергию втридорога. И они наклонили Литву. Так причем же здесь я?»

Президент добавил: «Как бы ни было сложно и трудно, мы пережили этот год. Он был непростой. Мы выдержим и другие годы. Но мы не отступим, не встанем на колени. Хватит. Нас ставили на колени. А кто не вставал, того уничтожали — каждого третьего — в середине прошлого века. Кто этого не знает, приезжайте чаще — мы вам расскажем».

Александр Лукашенко об упреках в диктатуре: я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь

«Для того чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства. Вот и все. На остальное у нас нет желания и возможности тратить ресурсы», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил: «Но если уж нас достанут очень сильно — мы отреагируем. Что мы и делаем».

«Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения», — сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты — на территории России. «Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию — юго-восток, — отметил белорусский лидер. — Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне».

Об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии

«Мы никогда не были против теснейшего союза, но вы нас всегда держали на расстоянии и сейчас вы держите нас на расстоянии. У России больше никого нет, может, вам не нравится это, но факт есть факт. И даже сейчас во время пандемии, хоть вы и закрылись от нас, мы от вас не закрывались», — отметил Президент.

«Основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие», — подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что для людей — обычных граждан двух стран — равноправие во многом обеспечено. «Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза ниже, чем в Беларусь», — обратил внимание Александр Лукашенко.

«Намеки от отдельных лиц идут, чтобы разрушить эту интеграцию, чтобы нас оттолкнуть от России с намеком на то, что интеграцию они понимают как вхождение Беларуси в состав России. Вы для нас — родные люди, я всегда проводил эту политику. При этом мы суверенные и независимые государства, наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки, что Беларусь войдет в состав России, я думаю, а нужна ли России еще одна головная боль? Нет, и Президент России так это и понимает», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, чтобы развивать интеграцию, особенно в сфере экономики, «не надо того, чтобы кого-то взять и включить в состав».

«Говоря об интеграции, мы должны четко понимать — любая интеграция возможна, но без потери государственности и суверенитета. У нас было около 30 дорожных карт. С Владимиром Путиным сразу убрали ту, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича. Он сказал: «Слушайте, если мы все время на нее наталкиваемся, если мы не может решить — давайте ее отложим или вообще выбросим». Я его поддержал. Сказал, мы ничего не потеряем, потому что у нас не национальные, а совместные ведомственные органы. Например, совместная коллегия Министерства промышленности России и Беларуси, совместная коллегия Минобороны Беларуси и России и другие — и они работают. И я задаю при всех вопрос на переговорах — а какие вопросы мы не решили? Все вопросы решены», — подчеркнул белорусский лидер.

«У нас в Беларуси никто против союза с Россией не выступал, кроме некоторых лиц», — подытожил Президент.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло, — сказал глава государства. — Мы остались вдвоем — Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. Мы мгновенно поняли, что от нас хотят. Владимир Владимирович предложил помощь, но я тогда отказался. Сказал, что пока справляюсь и справлюсь. Но попросил на всякий случай создать резерв из тысячи человек. Вряд ли бы они решили какую-нибудь задачу, потому что вместе с этим у меня в резерве была целая армия. И я бы не дрогнул, ввел бы ее в действие, если бы видел, что они не просто перешли красную черту, а уже забрались далеко за нее. Но мы справились. Резерв был расформирован и отправлен в места несения службы».

Как отметил Александр Лукашенко, ни одни страны не имеют такого взаимодействия, как Беларусь и Россия, поэтому государства без труда смогут совместно преодолеть любые санкции, вводимые против них.

«Нам не надо переживать. Мы две самодостаточные страны. Имея наш опыт, нам даже много денег не надо, чтобы восстановить разрушенное и обеспечить людей всем необходимым. Раньше, например, женщины стояли в очереди за пачкой порошка, мы вместе за один год смогли возвести десяток предприятий, которые его производят. Свой народ не могли обеспечить продовольствием, а другим помогали. Мы извлечем опыт из ошибок. Что касается санкций — это всегда возможности. Не хотите нам что-то поставлять, получайте эмбарго. А мы обойдемся. У нас гигантская территория, огромный опыт и есть все, чтобы перепахать землю, посеять, убрать и накормить людей», — сказал белорусский лидер.

На пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человек

«Их на пике было (а есть методика подсчета) 46 тысяч 700 — в Минске. Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще», — сказал глава государства.

Как отметил Александр Лукашенко, на улицах могло быть и больше людей. «Я отдаю себе отчет в том, что их могло быть и больше. Потому что за меня в стране никогда не голосовало примерно 10% населения. Это были люди, которым я неприемлем с первых выборов, потому что они мне проиграли выборы — эти националистически настроенные, с фашиствующим ядром. Но это националистическое ядро, даже в хорошем смысле, где-то на флангах. Там люди, которые хотят суверенитета и независимости, правда, от всех независимости. И прежде всего от России. И это в лучшем случае. А ближе к ядру — там фашиствующие», — отметил он.

«Для меня эти 46 тыс., как для опытного человека, не были какой-то катастрофой. Потому что когда дают картинку — там же идут по улицам в этой толпе боевики и другие. А в хвосте — там хайп, молодежь. И по краям стоят зеваки. Вот вам картинка», — отметил глава государства.

Откровенно ответил Александр Лукашенко и на вопрос о своем отношении к протестовавшим: «Как я их воспринимаю? Это часть белорусского народа. Ответ на этот вопрос абсолютно однозначен. Каждого человека — маленького, большого, среднего, элитного — я должен воспринимать как своего». По словам Президента, многие ошибались, включая людей высокого уровня. «Я даже никого не уволил. С некоторыми в Администрации Президента, не буду называть фамилии, по два часа разговаривал. Я им рассказывал, как было организовано насилие. Сейчас они все это поняли и иногда прячут глаза на совещаниях со мной. Но есть те, которые совершали и планировали теракты против населения, против детей. И я буду разговаривать с ними на их языке, защищая не столько себя и своих детей, сколько ваших детей», — сказал он.

«Прошло время. Мы показали, кто есть кто», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28. И остался нерешенным один вопрос.

«Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели — мы купили там природный газ, допустим, у «Газпрома». Нет у «Газпрома»? У другой компании — у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей. Рыночные условия. «Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными. Мы договорились с Президентом России, что мы преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия», — отметил Александр Лукашенко.

«Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с Президентом (Путиным. — Прим. БЕЛТА) договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ (карты были переработаны) примем. Это будет колоссальный шаг вперед», — сказал глава белорусского государства.

«Это по Конституции Президент определяет — праздничные, выходные дни. Но давайте честно: я проехал много стран — столько выходных, как у нас, нет нигде. И в России тоже: вы там как начинаете с Нового года — беда для нас», — отметил Александр Лукашенко.

Говоря о праздновании Дня народного единства, Президент отметил, что при учреждении этого праздника колебался, делать ли его выходным. В итоге было принято решение оставить его рабочим днем. «Я, как человек из производства, привыкший работать без выходных, наверное, пожадничал», — признался глава государства.

В то же время Александр Лукашенко заметил, что этот вопрос остается открытым. «Я готов эти полномочия передать законодательному органу — вы уже потом будете выходные объявлять, — заявил он. — Этот вопрос не закрыт, его можно решить в любое время. Пока начнем с этого».

Президент убежден, что День народного единства учрежден 17 сентября вполне справедливо, эту дату можно считать днем воссоединения белорусского народа. «Поэтому не надо на нас тут катить, кричать. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы нашей страны. Это для нас святой праздник», — подчеркнул глава государства.-0-езидент определяет — праздничные, выходные дни. Я проехал много стран. Столько выходных нет нигде», — сказал глава государства.

Нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции

«Нам скрывать нечего, мы должны провести референдум открыто, честно, по Конституции», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что окончательный проект новой Конституции будет предварительно опубликован, чтобы граждане смогли ознакомиться с предлагаемыми изменениями. «Может, нам придется что-то поправлять еще после того, как она будет вынесена на всенародное обсуждение до референдума. Исправим. Все сделаем демократично, чтобы комар носа не подточил», — заявил белорусский лидер.

Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке

«Нельзя омрачать наши отношения разного рода фейками и гадостью», — подчеркнул белорусский лидер. И привел в качестве примера распространения недостоверной информации историю с руководителем «Белорусского дома в Украине» Виталием Шишовым, найденным повышенным, и звучащие обвинения якобы в причастности Беларуси к этому. «Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ладно я, Президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит, кроме как если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой, — сказал Александр Лукашенко. — Зачем в Украине раздувать все это?»

Глава государства подчеркнул, что нужно не плодить фейки и надуманные обвинения, а прежде всего украинским властям нужно заняться объективным расследованием и установлением всех обстоятельств произошедшего с Шишовым. «Он находился в Украине и его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем они занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто, как повесил гражданина Беларуси?» — подчеркнул Президент. По его словам, даже в американских СМИ Украину раскритиковали за такой подход.

«Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку. Нет, начали вбрасывать это (речь про вбросы в СМИ по обвинению Беларуси в причастности к гибели Шишова. — Прим. БЕЛТА), вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь, — отметил Александр Лукашенко. — Надо разбираться. А если вы нас упрекнули — факты на стол».

«У нас хватает с кем надо разбираться и без Шишова. Но мы ни на кого еще пока пальцем не показали. Вы что думаете, когда они на Азаренка пошли, мы не могли их всех перестрелять? Элементарно. И никто бы не указал на нас пальцем. Это бандиты, они хотели убить человека. Но я приказал живьем их брать и с ними разбираться», — добавил белорусский лидер. Он также вспомнил про нераскрытое до сих пор в Украине убийство журналистам Павла Шеремета. «Сколько лет прошло? Обвинили тогда Россию. Ну и где результаты? Почему нет результатов?» — сказал Президент.

Возвращаясь к тематике двусторонних отношений с Украиной, Александр Лукашенко заявил: «Политические отношения на очень низком уровне и красная черта перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, «похерить» все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?»

Александр Лукашенко — украинским властям: зачем вы это творите, ведь наши народы — родные люди?

Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по отношению к Беларуси. «Ладно, побежал за Западом (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. БЕЛТА), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы — это же соседи, это же родные люди?» — подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. «Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает», — отметил Александр Лукашенко.

Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли — Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с Тимановской

Глава государства подчеркнул, что сейчас противники Беларуси не пренебрегают любыми, порой очень мерзкими методами, манипулируют фактами, плодят недостоверную информацию и используют для этого людей, зачастую не самых известных и медийных. В этой связи Президент упомянул раздутую в некоторых СМИ историю с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. «З6-е место в своей дисциплине! Вот больше не надо ни о чем говорить. Россияне сейчас парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила! — сказал Александр Лукашенко. — Она может что-то сказать, это великая спортсменка. А ты что?»

Президент обратил внимание, что даже зная о БЧБ-шном прошлом Тимановской, тем не менее в конце 2020 года было принято решение о назначении ей президентской стипендии. Более того, она была включена в состав национальной олимпийской команды. «А знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких по их требованию включили — таких, которых вообще не видно там было, их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают?» — обратил внимание белорусский лидер.

Он убежден, что решения Тимановской не были самостоятельными: «Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, в Токио связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: «Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, — это сотрудники КГБ». Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого».

Александр Лукашенко — Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, — это белорусов

«Меньше всего, кого вы должны бояться — это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю, — подчеркнул белорусский лидер. — Украинцы — трудолюбивые, красивые люди. Мы готовы с вами разговаривать, мы готовы с вами договариваться».

Глава государства также обратил внимание, что в Украине, Литве, Латвии и России действуют белорусские санатории. «Я в них деньги вкладывал для того, чтобы туда ехали люди — местные, наши. У нас огромное количество туристов, — сказал Александр Лукашенко. — Вы закрыли авиасообщение в Одессу — кому вы хуже сделали? Наши переориентировались на Краснодарский край, летают в Турцию — «Белавиа» делает немного дугу. Турцию мы не закрывали, а могли бы вообще не принимать самолеты через Украину. Но они летают. Как вы мне предлагаете доставлять людей на отдых? У нас другого пути нет — только через Россию. Польша нам тоже запретила. Поэтому не надо мне сейчас ставить условия. Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым».

Александр Лукашенко ответил на предложение сделать национальное законодательство главнее международного

Глава государства отметил, что вернется к этому вопросу чуть позже — когда будет готов проект новой Конституции Беларуси. «Опыт есть — Российская Федерация. Поэтому, думаю, вместе со «старшим братом» нам будет легче преодолеть и критику, и навалы разные. МИД, правительство работают: надо всегда взвешивать, что мы от этого получим и что можем потерять», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Но я лично на данный момент, исходя из той информации, которая у меня есть, ближе к вашему предложению (сделать национальное законодательство приоритетным. — Прим. БЕЛТА)», — добавил Президент.

Президент предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос в Донбассе

«Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Какая бы у вас в Украине ни была армия, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины», — заявил глава государства.

«Я вас прошу, молю: выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом», — подчеркнул он.

Президент Беларуси заметил, что любая война заканчивается миром и за столом переговоров. «Когда-то с чего-то надо начинать, — продолжил он. — Вы можете сказать: Зеленский столько раз Путину предлагал то или это. Со стороны Владимира это по меньшей мере трепотня. Он просто неопытный человек».

Александр Лукашенко уверен, что российский президент не против того, чтобы сесть за стол переговоров. «Путин точно от этого не отказывается, на всех переговорах мы говорим об Украине. Он готов, — отметил белорусский лидер. — Но чтобы сесть за стол переговоров, нужен период подготовки. Он небольшой, потому что острые вопросы. Это не год и не полтора, не надо ждать, как в Белом доме, приема полгода. Но не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров».

В качестве примера он привел подписанный недавно закон о коренных народах Украины. «То, что вы закон приняли — коренные или некоренные, он что, прямо необходим был сегодня? Нет. Исходя из моего опыта, скажу: если он необходим, примите вы его после разговора с Путиным. Но зачем вы делаете шаги прямо в противоположном направлении, заявляя одно, а делая другое?» — задался вопросом Президент.

Александр Лукашенко считает, что надо сесть за стол и договориться, при этом Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма. «Давайте разделим Донбасс и Крым. Это две разные истории», — сказал он.

Говоря про донбасский вопрос, белорусский Президент заметил, что Зеленскому как главе государства следовало бы его решать. «Да, кто-то так думает, кто-то — эдак. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково: ты вернул территорию, ты спас людей. Ради этой благодатной земли надо разговаривать», — уверен он.

Александр Лукашенко также напомнил, как велись переговоры по минским соглашениям. В тот день в белорусской столице были представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. «Путин до подписания итогового документа позвал представителей ЛНР и ДНР (служба безопасности моя их привезла). И Порошенко это знал, что они присутствуют, — рассказал глава государства. — И когда Путин сказал: ребята, я готов подписать, но я это не сделаю, пока представители (самопровозглашенных республик. — Прим. БЕЛТА) не подтвердят. И Порошенко согласился. Он должен был тогда, если не приемлет сепаратистов, сказать: нет, я ничего подписывать не буду».

«Но вы же подписали. Если бы Порошенко махнул рукой и улетел — не было бы минских соглашений», — добавил Президент.

Владимиру Зеленскому следует выполнять то, что он обещал во время предвыборной кампании, уверен белорусский лидер. «Многое пообещал: войны не будет и прочее. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, Луганск», — сказал он. «Если бы Володя Зеленский туда прилетел, и в Украине бы аплодировали, и на Донбассе, и в Луганске. И этим самым он бы поставил и меня, и президента России, кого угодно в такое положение, что нельзя было бы отказаться и двигаться навстречу. Потому что это был бы шаг. А вам не дают это сделать, мне кажется. И не дадут», — считает Александр Лукашенко.

Он также заметил, что в Донбассе нужно было провести местные выборы.

Александр Лукашенко: у Зеленского был шанс — он мог стать миротворцем

По словам Александра Лукашенко, предыдущий Президент Украины Петр Порошенко провалил минские договоренности, потому что был управляем извне. «Он их не исполнил. А у Путина козырь железобетонный: ты подписал — выполняй. А он не выполнил. И уже не будет выполнять. И Зеленский — зря… У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента», — рассказал белорусский лидер.

Тогда, как вспоминает Александр Лукашенко, доверие Владимира Путина к Владимиру Зеленскому вызвало у него удивление, ведь еще не было понятно, каким президентом станет новоизбранный глава Украины. «Он говорил: «Он другой». То есть Путин хорошо воспринимал этого человека и готов был с ним разговаривать. Что произошло потом? Почему, декларируя до сих пор переговоры, он делал в обратном направлении шаги? Вот надо ответить на этот вопрос», — сказал Президент Беларуси. Он считает, что на время переговоров надо «вывести за скобки» начало тех событий и перейти к обсуждению того, что может привести к результату. Это как раз дипломатично.

Сам глава белорусского государства подтвердил, что, как и прежде, готов при необходимости содействовать этому процессу, хоть и не любит посредничества. «Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше», — заверил он.

Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Литва всегда жили и будут жить как соседи — мирно и дружно. «Но когда — зависит сегодня от нас. Недавно такой «грязный луч» промелькнул — пусть Лукашенко сделает то-то и то-то, и тогда мы будем о чем-то говорить. Вы мне условия не ставьте. Вы не имеете на это права. Я ни год и ни пять лет у власти. Я не прятал в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров — они тоже у вас в Литве есть — я никогда этого не делал. Я не делал недружественных шагов в отношении Литвы», — сказал Александр Лукашенко.

«Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Потому что Беларусь не заслуживает вот такого разговора», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко согласился дать интервью CNN, но на одном условии

«Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не вырезая, не добавляя, — сказал глава государства. — Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем».

Александр Лукашенко также предложил журналистам CNN, которые недавно выпустили фейковый сюжет о наличии под Минском лагеря для политзаключенных, побывать в этом районе и посмотреть, что там находится на самом деле. А располагается там обычная воинская часть, из которой американские журналисты почему-то сделали место лишения свободы. Фейк был развенчан в эфире белорусских телеканалов.

Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях

«Мне с американцами совсем просто говорить. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический (я отвечаю на ваш вопрос): вы (США. — Прим. БЕЛТА) зачем застрелили девушку в Конгрессе, которая была участница войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов? После этого вопрос о репрессиях в отношении населения с моей стороны просто меркнет. Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире — вам все позволено. Сколько человек вы посадили после событий у Конгресса? Когда вы законно избранного президента (я имею в виду Трампа) растоптали, убрали его из средств массовой информации, c YouTube и прочее вычеркнули напрочь и поставили своего президента. Это что, было законно?» — спросил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что во время президентских выборов в США граждане голосовали по почте, бюллетени выбрасывались в мусорку, были и другие многочисленные нарушения. В то же время Президент заметил: если бы в Беларуси голосовали по почте, страну бы порвали на кусочки.

«Вам — можно. Вы творите беспредел во всех местах мира и мне говорите о каких-то репрессиях. С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под руководством американских спецслужб двинулись к нам в суверенное и независимое государство. Я Президент и по Конституции обязан защитить это государство. Что я и сделал, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил, кого-то убил?»

Александр Лукашенко добавил, что противники белорусского государства сейчас пытаются подвести его к международному трибуналу. Но уцепиться не за что. «И они ищут, ищут, за что бы меня…», — добавил он.

Отвечая на вопрос об инциденте с самолетом Ryanair, Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для международного расследования. «Чего же вы не приехали расследовать? Факты на стол, руки на стол — приезжайте, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите: не бьет, не получается», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко ответил на вопрос, кто после него будет Президентом Беларуси

Глава государства подчеркнул — это непростой вопрос. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет Президентом, это действительно так. Какую позицию при этом буду занимать я, я не определился», — сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что думает об этом: «Это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. И иногда просто хочу спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет. Потому что такая работа».

Президент признался, что в чем-то даже завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме: «При встрече спрашиваю его, как он себя чувствует. Говорит, прекрасно. И вижу, что действительно прекрасно. Начинаю обдумывать и вижу, что я так не смогу. Я просто врос в эту страну, а она в меня. И не понимаю, как можно жить и, уйдя на пенсию, заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю».

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что после него придут люди. «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил глава государства. Он уточнил, что никогда нельзя быть точным, даже называя конкретные сроки. Как пример привел громкие планы оппозиции по поводу дня воли и др.

Также Президент высказал свое мнение по поводу альтернативного исхода выборов. «Мне говорили, вот вы не выдвигаете свою кандидатуру, а вдруг изберут президентом кого-то? Я все сделаю, чтобы было объективно. И если изберут из другой когорты, значит, наш народ должен пережить то, что пережила Грузия, Украина. Раз на чужих ошибках не научился, значит, должен этот этап пройти», — отметил он, подчеркнув, что этого народ не заслужил.

В Беларуси человек 15-20, которые могут вырасти в президенты

По словам Александра Лукашенко, в период протестных движений в Беларуси многие государственные служащие, иные граждане продемонстрировали свое истинное отношение к стране. «Есть люди, которые в сложные дни не дрогнули, не изменили. Тем самым вписали себя в историю нашего государства и выросли на глазах, выкристаллизовались. Как, например, Иван Кубраков. Оказывается, что у нас человек 15-20 могут вырасти в президенты. Простите за нескромность, но они в чем-то похожи на меня. Наверное, потому что рядом росли. Они преданы стране, надежны и не будут никого кромсать. Большинство граждан за них проголосует», — сказал белорусский лидер.

На вопрос о том, кто будет следующим Президентом Беларуси, глава государства ответил — изберет народ. «Он не может появиться из ниоткуда. Когда меня выбирали, времена были другие, тогда рискнули. Сейчас люди мыслят иначе. Если будут президентские выборы, могу пообещать, что не буду никого проталкивать. Изучу их биографии, если не буду знать. Но сомневаюсь в этом. Про всех все расскажу. Если надо будет, побеседую вместе с ними в эфире. Все будет на равных», — сказал глава государства.

Он также отметил, что на следующих выборах в Беларуси обязательно победит прагматичный нормальный человек.

О предательстве: не то чтобы я привык к этому, но смирился

«Меня много-много раз предавали. И можно сказать, не то чтобы я привык к этому, но я смирился. Я, как человек опытный, понял, что такова жизнь: тебя предавали и могут еще не один раз предать», — с сожалением констатировал белорусский лидер.

В этой связи Александр Лукашенко рассказал о персоналиях Павла Латушко и Валерия Цепкало, которые сделали карьеру как госслужащие, а впоследствии предали интересы страны.

«Я знал все его недостатки, вплоть до того, что ему скоро печень надо менять, — сказал Президент о Латушко, вспоминая, как принималось решение о его возвращении в Минск с должности посла. — Я как чувствовал, сказал ему: не дай бог ты предашь… Какое-то ощущение было, что он с гнильцой».

Относительно Цепкало глава государства указал на его связи с российскими спецслужбами в период, когда Федеральную службу контрразведки возглавлял Сергей Степашин. После того как Цепкало закончил МГИМО в Москве, его еще в 90-е годы внедрили в штаб к Шушкевичу, который тогда участвовал в выборах. «Но когда они увидели, что нет Шушкевича, поздняков, что это национальное крыло отвалилось, остался Лукашенко, он первым идет… В это время (первые выборы) Цепкало попадает к Лукашенко. Я потом только узнал, что Степашин его подбросил в лагерь Лукашенко. Они меня не знали вообще, но видели, что я могу стать Президентом, надо в этом лагере иметь своего человека. Кебич мне подсунул Федуту, а Степашин — этого», — рассказал белорусский лидер.

Потом Президент поручил Цепкало, совмещая должность помощника Президента и главы Администрации ПВТ, заниматься продвижением IT-технологий, помогая в этой деятельности Владимиру Семашко, который был главным, кто отвечал за формирование законодательной базы для развития IT-индустрии в Беларуси. «А потом — коррупция, он начал лично заниматься многими вопросами, но мы его спокойно отвели (в сторону. — Прим. БЕЛТА). Поблагодарил бы, что в тюрьму не попал. Но он выбрал этот путь».

«Обидно, Александр Григорьевич?» — спросил журналист Константин Придыбайло.

«Костя, скажи, пожалуйста, а тебе было бы не обидно?» — уточнил Президент.

«Мне — обидно», — ответил журналист.

«И мне обидно, но не трагично», — парировал глава государства.

Александр Лукашенко высказался о предположениях, что он может возглавить ВНС

Александр Лукашенко отметил, что действительно сам говорил об идее придать ВНС конституционный статус. «Я это открыто, честно сказал. Хотя понимал, что меня сразу же подвяжут под это Всебелорусское народное собрание. Но если в таком русле рассуждать, так молитесь Богу, чтобы я согласился еще быть председателем Всебелорусского народного собрания», — сказал он.