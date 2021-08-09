В Коммунаре горели два сарая, в Уваровичах – скирды сена

31 июля в 16.30 спасателям поступило сообщение о пожаре двух кирпичных сараев в аг. Коммунар. Возгорание ликвидировали, но огнем повреждены кровля и имущество внутри. Причина пожара устанавливается. А тремя днями позднее, около 7 часов вечера, спасатели выехали на тушение двух скирд сена в г.п. Уваровичи, принадлежащих ОАО «УваровичиЭлит». В результате пожара уничтожено 55 тонн и повреждено 5 тонн сена укоса нынешнего года. 10 тонн удалось спасти.

И в одном, и в другом случае пострадавших нет, рассматриваемой версией причины пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

4 августа в районе произошли еще два пожара: один – в Рогини, где на приусадебном участке частного домовладения загорелась пшеница (пожар потушили, но 0,5 га спасти не удалось), второй – в Неговке: до прибытия спасателей хозяина дома обнаружил сосед и помог ему выбраться наружу, пострадавший с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в Буда-Кошелевскую ЦРБ. Рассматриваемая версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении.

Уважаемые жители, РОЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружать электрическую сеть, не пользоваться самодельными и неисправными электроприборами; уходя из дома, выключать электроприборы из сети; хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах; пресекать детскую шалость с огнем и не оставлять их без присмотра; ни в коем случае не курить и не позволять курить своим родным и близким внутри домовладения; курить только в специально отведенных для этого местах; обязательно установить автономный пожарный извещатель.

Кроме того, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при заготовке грубых кормов.

Любитель легкой наживы задержан

В последний день июня неизвестный похитил сразу из двух домовладений в Калинино электрический кабель. В ходе розыскных мероприятий установлено, что кражу совершил неработающий 53-летний житель п. Большевик, ранее судимый по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Среди белого дня

Что подвигло неработающего жителя Дуравич прямо на улице похитить деньги (44 рубля) у своего односельчанина, предстоит определить следствию. Последний обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА