В Коммунаре снова горел гараж, а в Красном Октябре – хозпостройка



15 августа около восьми часов вечера спасателям поступило сообщение о пожаре гаража в Коммунаре. В результате возгорания повреждена кровля. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

А 18 августа в Красном Октябре деревянная хозяйственная постройка сгорела полностью. И здесь, к счастью, обошлось без пострадавших. Предполагаемой причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования.

РОЧС напоминает: будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества. Не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами; уходя из дома, выключайте электроприборы из сети; не применяйте в аппаратах защиты электросетей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, «жучки»); перед использованием электроприборов изучите инструкцию по эксплуатации; для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами.

В случае возникновения пожара нельзя впадать в панику и терять самообладание, следует как можно быстрее позвонить в РОЧС по номерам 101 или 112 и сообщить о пожаре.

Кражи с банковских карт продолжаются

12 августа сразу 2 жительницы района лишились своих сбережений: у первой неизвестные мошенники сняли 114 рублей, вторая недосчиталась более 450. По данным фактам проводится расследование.

Вор пока не найден



В тот же день возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.1 УК Республики Беларусь по факту кражи из легкового автомобиля, принадлежащего жительнице Церковья, 35 л бензина. Хищение топлива произошло в ночь с 1 на 2 августа.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА